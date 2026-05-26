El 35% de los 26 convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026 nació en las zonas más violentas del país: esta es la lista

Algunos de los futbolistas provienen de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) - crédito @fcfseleccioncol/IG

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el jueves 11 de junio, en Colombia se acabó el misterio luego de que el entrenador de la selección Tricolor, Néstor Lorenzo, reveló en rueda de prensa, el lunes 25 de mayo, los nombres de los 26 jugadores que representarán al país en el máximo torneo de selecciones de la FIFA.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que el 35% de los convocados a la selección Colombia para el Mundial nació en zonas de conflicto armado. Así lo indicó el informe Los convocados que nacieron en zonas críticas del conflicto armado, del portal Rutas del Conflicto.

PUBLICIDAD

El 35% de los jugadores convocados nació en municipios entre los más afectados por el conflicto armado, la pobreza y la debilidad institucional, según las cifras analizadas.

De los 26 futbolistas que integran la nómina mundialista, nueve vieron la luz en territorios catalogados oficialmente como PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) o ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado).

PUBLICIDAD

"Nombres como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz o Richard Ríos, vienen de municipios que el propio Estado reconoce como los más golpeados por la guerra, la pobreza y el abandono institucional", señala el informe de Rutas del Conflicto - crédito @rutasdelconflicto/IG

La geografía del talento y la adversidad en Colombia

Colombia cuenta con 170 municipios PDET y 344 ZOMAC, definidos por el Estado como los más golpeados por la guerra, la economía ilícita y el abandono institucional.

Aunque representan una fracción del territorio nacional, estos municipios son cuna de una parte desproporcionada de los deportistas de élite, tal como lo confirma la actual Selección.

PUBLICIDAD

De los 26 jugadores convocados, nueve nacieron en zonas PDET o ZOMAC; cinco de ellos en municipios que figuran en ambas listas, es decir, en los territorios oficialmente reconocidos como más críticos. Esto significa que más de un tercio de la plantilla mundialista proviene de lugares donde la violencia, la pobreza y las dificultades sociales han marcado profundamente la vida comunitaria.

créditos @fcfseleccioncol/IG

Nueve nombres, nueve historias

Los nueve jugadores nacidos en zonas PDET o ZOMAC son:

PUBLICIDAD

Daniel Muñoz (Amalfi, Antioquia – PDET+ZOMAC)

Dávinson Sánchez (Caloto, Cauca – PDET+ZOMAC)

Richard Ríos (Vegachí, Antioquia – PDET+ZOMAC)

Jaminton Campaz (Tumaco, Nariño – PDET+ZOMAC)

Jhon Córdoba (Istmina, Chocó – PDET+ZOMAC)

Alvaro Montero (El Molino, La Guajira – ZOMAC)

Willer Ditta (La Jagua de Ibirico, Cesar – ZOMAC)

Jhon Arias (Quibdó, Chocó – ZOMAC)

Carlos Andrés Gómez (Quibdó, Chocó – ZOMAC)

Cinco de ellos nacieron en municipios clasificados tanto como PDET como ZOMAC, los entornos más críticos según el Estado.

créditos @fcfseleccioncol/IG

El mapa de origen: mucho más que fútbol

El talento viene de todo el país, pero Antioquia y Valle del Cauca lideran con seis jugadores cada uno.

PUBLICIDAD

Chocó aporta tres, La Guajira y Cauca dos cada uno, y departamentos como Cundinamarca, Risaralda, Nariño, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar y Cesar completan el resto con un representante cada uno.

De los seis antioqueños, dos nacieron en municipios PDET+ZOMAC: Daniel Muñoz (Amalfi) y Richard Ríos (Vegachí).

PUBLICIDAD

Chocó, el departamento con el mayor índice de pobreza multidimensional, aporta tres futbolistas: Jhon Arias y Carlos Andrés Gómez, ambos nacidos en Quibdó (ZOMAC), y Jhon Córdoba, oriundo de Istmina (PDET+ZOMAC).

créditos @fcfseleccioncol/IG

Historias de superación

Las trayectorias individuales reflejan las duras condiciones que enfrentan quienes logran llegar a la élite. Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, nació en Amalfi y enfrentó múltiples rechazos antes de debutar profesionalmente a los 21 años.

PUBLICIDAD

“En mis principios no fue nada fácil. Llegué a Águilas Doradas con 21 años, una edad tardía. Antes de ese equipo me tocó hacer prueba en 12 o 15 equipos a nivel nacional e internacional donde la puerta no se abrió”, contó en 2024. Hoy es campeón de la FA Cup y referente de la Selección.

Juan Fernando Quintero, aunque nacido en Medellín, creció en la Comuna 13, una de las zonas urbanas más azotadas por el conflicto. Su historia es una de las tantas en las que el fútbol se convierte en vía de escape frente a la violencia y la falta de oportunidades.

PUBLICIDAD

El mediocampista de River Plate perdió a su padre siendo un niño y sobrevivió a la Operación Orión, el operativo militar urbano más violento de la historia reciente en Colombia.

créditos @fcfseleccioncol/IG

El peso de la distancia y las oportunidades

El 42% de los jugadores no nació en la capital de su departamento, y para muchos migrar fue la única alternativa para perseguir el sueño profesional.

Tres de los futbolistas (Campaz, Montero y Ditta) nacidos a más de 100 km de la capital departamental provienen todos de municipios PDET o ZOMAC.

A pesar de estas dificultades, el 92% de los convocados debutaron profesionalmente en Colombia, lo que evidencia la fortaleza de las canteras nacionales. Solo dos —Alvaro Montero y Richard Ríos— debutaron en el exterior.

El director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Néstor Lorenzo anunció los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Estos son los 26 convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Alvaro Montero David Ospina Camilo Vargas Jhon Lucumí Davinson Sánchez Yerry Mina Willer Ditta Daniel Muñoz Santiago Arias Johan Mojica Deiver Machado Richard Ríos Jefferson Lerma Kevin Castaño Juan Camilo Portilla Gustavo Puerta Jhon Arias James Rodríguez Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Jaminton Campaz Juan Camilo Hernández Carlos Andrés Gómez Luis Díaz Luis Suárez Jhon Córdoba