Martina la Peligrosa denunció a hombre que le envió imágenes obscenas y dio contundente mensaje

La cantante Martina La Peligrosa denunció en sus redes sociales haber recibido una imagen obscena enviada por un hombre identificado como Vitor.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la artista expresó su rechazo a este acto y lanzó una advertencia tanto al agresor como a quienes presencian este tipo de conductas en el entorno digital.

En su declaración, Martina relató que un hombre le envió una fotografía explícita de su órgano sexual sin su consentimiento y al tener que verla, porque fue un mensaje que abrió y no esperaba encontrarse, cuestionó abiertamente la actitud del remitente y planteó varias preguntas que decidió exponerlas.

“¿Por qué Vitor cree que me puede enviar una foto de su chéchere (aparato reproductor masculino) inmundo, por cierto? O sea, ¿qué le da derecho a tomarse una foto ahí y enviármela a mí?”, empezó diciendo Martina, mientras mostraba el perfil del usuario, su foto de avatar y el nombre completo.

Además, advirtió que este tipo de acciones no solo la afectan a ella, sino que también pueden poner en riesgo a otras mujeres, como amigas, familiares o menores de edad, incluso puso en tela de juicio que podría ser algo que suceda con algunas cercanas al agresor o a quienes la están mirando en su publicación.

“Quién sabe a cuántas más mujeres les envía, que pueden ser tus amigas, tu mamá, tu hermana, tu hija, menor de edad, quizás”, dijo la cantante colombiana.

De acuerdo con las imágenes compartidas, el hombre en cuestión se llamaría Vitor Daniel Macias, en su perfil aparece sentado en una sala y solo muestra su rostro, en la cuenta desde donde le envió las imágenes obscenas a la artista tiene 1 publicación, 12 seguidores y 168 seguidos.

El mensaje de Martina La Peligrosa incluyó un llamado a su audiencia para actuar ante estos casos, solicitando apoyo para reportar al responsable y subrayando la importancia de no normalizar el acoso digital.

“Así que nada, a ti, corazoncito de melón (como se refiere a sus seguidores), que me estás viendo, te pido, por favor, que me ayudes a reportar a este asqueroso”, solicitó Martina.

La artista remarcó que este tipo de comportamientos pueden afectar a cualquier mujer y que la denuncia colectiva resulta fundamental para frenar la impunidad en las redes sociales.

Finalmente, le contestó al hombre con una frase y deseo que desató más comentarios entre el público: “Y a Vitor... que se le pudra, mínimo“.

La intervención de Martina La Peligrosa volvió a poner sobre la mesa la problemática del envío no solicitado de imágenes sexuales y el impacto del acoso digital en plataformas virtuales, especialmente para mujeres, ya sean del medio audiovisual o no.

Su testimonio resaltó la necesidad de rechazar estas conductas y de fomentar la denuncia y el apoyo mutuo para proteger la integridad y el respeto en los espacios digitales.

“No eres la única Martina”, “Estamos cansadas de que nos acosen”, “Uy, sí. Que se le pudra”, “Necesitamos más normas y severidad con este tipo de acciones”, “Esa gente no quiere parar”, “A mí también me han enviado”, “Algunos creen que porque es bonita o famosa tienen el derecho de hacerlo”, “El tipo jura que así va a llamar la atención de Martina y ella lo funó. Qué risa”, dicen algunos de los comentarios en redes sociales.

Como cierre, la cantante instó a sus seguidores a no permanecer indiferentes y a sumarse al esfuerzo de reportar a quienes incurren en este tipo de acoso, dejando claro que la tolerancia ante estos actos no tiene cabida.