Colombia

La CRC alerta por posible censura a intervenciones de Petro tras decisión judicial

El organismo regulador presentó recurso contra la orden del Consejo de Estado, argumentando que la medida podría vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a restricciones sobre los mensajes del presidente Gustavo Petro

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

La Comisión de Regulación de Comunicaciones advierte que la exigencia de control previo sobre discursos presidenciales podría limitar la libertad de expresión y sentar un precedente negativo para la comunicación pública - crédito Presidencia de la República

La Comisión de Regulación de Comunicaciones presentó una apelación contra la decisión del Consejo de Estado que le exigía ejercer control previo sobre las alocuciones presidenciales.

La entidad sostuvo que esa instrucción resultaría inconstitucional y podría constituir un acto de censura a las intervenciones del presidente Gustavo Petro.

La noticia fue difundida como primicia durante la mañana del 18 de octubre por La W Radio. La Comisión advirtió que un control de este tipo podría afectar la libertad de expresión, subrayando la importancia de evitar cualquier forma de censura previa sobre los mensajes presidenciales.

Según la entidad, la decisión judicial podría sentar un precedente riesgoso para el ejercicio de la comunicación pública, al restringir el acceso directo de la ciudadanía a las declaraciones presidenciales sin filtros administrativos.

