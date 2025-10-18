Colombia

Exfuncionaria alerta que la CUN, como la Universidad San José con Juliana Guerrero, gradúa sin cumplir requisitos académicos: “Es la punta del iceberg”

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia señala que la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) funcionaría como una fachada académica para emitir títulos sin cumplir normas educativas y acceder a contratos estatales sin auditoría

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Sede principal de la Corporación
Sede principal de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) en Bogotá. La institución es objeto de una denuncia por supuestas prácticas irregulares en convenios educativos y manejo de recursos públicos - crédito CUN

Una denuncia interna conocida por Infobae Colombia advierte sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), bajo la rectoría de Jaime Alberto Rincón Prado.

El documento sostiene que la institución opera bajo un modelo que permitiría el acceso a recursos públicos mediante convenios educativos y contratos interadministrativos con escasa o nula supervisión estatal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Una fachada académica”

Según la denunciante, exempleada de la universidad, la CUN “funciona como una fachada académica que sirve al gobierno para graduar personas y meterlas en la contratación pública, generando fraudes con recursos estatales”.

En su testimonio, la fuente —que pidió reserva de su identidad por motivos de seguridad— afirma que “la mezcla de recursos públicos y privados crea una cortina de humo perfecta para inflar contratos, sobrecostear servicios o justificar ingresos ficticios”.

La denunciante pidió reserva de su identidad por temor a represalias, asegurando que dentro de la institución “el maltrato hacia los empleados es terrible y las amenazas son constantes”.

El documento también advierte que los convenios de la CUN con entidades públicas “no cuentan con auditoría suficiente” y que las autoridades de control no han intervenido de manera efectiva.

De acuerdo con la denunciante, al interior de la institución “es conocido que existen irregularidades, pero nunca se investiga”. Agregó que ha puesto los hechos en conocimiento de representantes a la Cámara.

Infobae Colombia se contactó con el Ministerio de Educación para conocer si había registro de denuncias formales relacionadas con la CUN. La entidad indicó que, hasta el momento, no cuenta con denuncias registradas sobre presuntas irregularidades en la institución, aunque señaló que continuará realizando seguimiento a cualquier reporte que se presente.

Jaime Alberto Rincón Prado, rector
Jaime Alberto Rincón Prado, rector de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) desde 2008, ha sido señalado en denuncias y reportes periodísticos por presuntas irregularidades administrativas y contratos con entidades públicas - crédito CUN

La situación descrita guarda similitud con el caso revelado en 2025 sobre la Fundación Universitaria San José y Juliana Guerrero, en el que se denunciaron estructuras académicas que operaban como plataformas para acceder a fondos estatales mediante convenios interinstitucionales.

Un modelo de negocio cuestionado

En ambos casos, los señalamientos apuntan a universidades privadas que combinan programas académicos con contratos públicos, lo que, según los denunciantes, genera un espacio propicio para la falta de control fiscal y la opacidad en el manejo de los recursos.

La denunciante subraya que el modelo de la CUN no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón que involucra a instituciones de educación superior con poca acreditación y alta participación en convenios públicos. “Este modelo de negocio educativo es perfecto para el lavado de dinero y nadie los audita”, señaló.

En el caso específico de la CUN, el rector Jaime Alberto Rincón Prado ocupa el cargo desde 2008, año en que asumió la dirección tras la firma de un convenio con la institución. Desde entonces, la universidad ha suscrito múltiples contratos con entidades estatales.

En Cúcuta, por ejemplo, fue seleccionada en 2015 para evaluar a candidatos a la Personería, lo que generó críticas por la relación comercial entre Rincón Prado y Víctor Carrillo, entonces aspirante a la Alcaldía.

En Córdoba, la Asamblea Departamental la contrató para evaluar candidatos a la Contraloría regional, pese a que la institución había recibido más de $56.000 millones en recursos de regalías mediante convenios de ciencia y tecnología con la Gobernación.

Juliana Guerrero, coordinadora de gabinete
Juliana Guerrero, coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior - crédito Captura de Pantalla

Estas operaciones, según la denuncia, se enmarcan en una estructura donde los convenios interadministrativos se utilizan para justificar transferencias de recursos sin control directo, un fenómeno que las autoridades aún no han revisado a fondo.

Los vínculos empresariales del rector Prado

En paralelo, el rector Rincón Prado aparece mencionado en una investigación del medio digital Corrupción al Día, que documenta un proceso judicial en su contra iniciado en 2008 por presunta estafa y robo.

El caso fue interpuesto por el empresario caleño José Luis Malvehy, que lo acusó de haber incumplido un contrato de inversión y de haber provocado la quiebra de su empresa S3 Wireless Colombia.

Según una investigación de Corrupción
Según una investigación de Corrupción al Día, enfrenta un proceso judicial por presunta estafa que permanece sin avances desde 2008 - crédito CUN

El portal señala que el expediente ha pasado por las manos de al menos 12 fiscales sin que se haya producido imputación formal, entre ellos la actual vicefiscal y candidata a la jefatura de la Fiscalía General de la Nación, Martha Mancera. Según esa misma investigación, la Embajada de Estados Unidos habría remitido comunicaciones a la Fiscalía en 2017 para solicitar información sobre el caso.

Además, Corrupción al Día detalla que parte de los recursos obtenidos por Rincón Prado se destinaron a la creación del Grupo de Inversión Filigrana, que participó en sectores como la energía y la salud.

En 2017, su nombre volvió a aparecer como uno de los socios de la EPS Medimás, a través de la empresa Prestnewco SAS, una de las integrantes del consorcio Prestasalud. La entidad fue liquidada en 2022 tras acumular deudas superiores a $2 billones.

Infobae Colombia intentó comunicarse tanto con los representantes a la Cámara mencionados en la denuncia como con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) para conocer su versión sobre los señalamientos, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de ninguna de las partes.

Temas Relacionados

Corporación Unificada Nacional de Educación SuperiorUniversidad CUNJaime Alberto Rincón PradoJuliana GuerreroFundación Universitaria San JoséColombia-Noticias

Más Noticias

Video |La colombiana que explicó las lecciones de filosofía detrás de ‘Coraje, el perro cobarde’: “Controlamos cómo reaccionamos”

La psicóloga y escritora Luciana Beccassino analizó el trasfondo filosófico de esta serie animada, destacando que el verdadero héroe no es quien vence el miedo, sino quien actúa por amor, pese a sentirse aterrorizado

Video |La colombiana que explicó

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

El encuentro, programado para el 18 de octubre de 2025 a las 2:00 p. m.  (horario de Colombia), se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Santiago, Chile

EN VIVO - Colombia vs.

Obra en Bogotá con 10 años de retraso será entregada: mejorará la movilidad en tres vías claves

Una importante vía en Bogotá se prepara para su apertura tras varias etapas de construcción, marcando un nuevo avance en los proyectos de infraestructura de la ciudad

Obra en Bogotá con 10

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: siga el minuto a minuto

Las “Azucareras” quieren conquistar su primer título continental y para ello medirán fuerzas ante las más veces campeonas del certamen en Buenos Aires

Corinthians vs. Deportivo Cali EN

Dane inicia encuesta multipropósito en Bogotá y Cundinamarca: esto es lo que evaluarán en los hogares

Funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística visitarán 80.000 hogares en la región para recabar datos clave sobre vivienda, salud, empleo y seguridad, buscando mejorar la toma de decisiones públicas

Dane inicia encuesta multipropósito en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de medio alternativo amenazado

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Ornella Sierra reveló detalles de

Ornella Sierra reveló detalles de su relación con Farid y entre lágrimas recordó lo que vivió cuando el hombre la expuso

Presentadora de Univisión habló sobre la pasarela de Valentina Castro en el show de Victoria’s Secret y confundió su tierra natal

La Jesuu y Juliana Calderón protagonizan nuevo entrenamiento horas antes del inicio de ‘Stream Fighters’: “Un olor espantoso”

Consuelo Luzardo compartió sentido mensaje para despedir a Gustavo Angarita: “Hasta que nos volvamos a ver”

Shakira sorprende con una nueva profesión alejada de los escenarios: “Bienvenidos”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile

EN VIVO| ‘Stream Fighters 4′ de Westcol en el Coliseo Medplus: Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el combate principal

James Rodríguez es un dolor de cabeza para los rivales en México y preparan estrategia para detenerlo: “Todo el mundo lo conoce”

Corinthians vs. Deportivo Cali EN VIVO, final de la Copa Libertadores Femenina 2025: a 90 minutos del título

Bayern Múnich de Luis Díaz ganó el clásico de Alemania y sigue en lo más alto de la Bundesliga: 2-1 ante Borussia Dortmund