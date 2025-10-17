Video: ciudadano español, dueño de taller de carros en Pereira, agredió y le lanzó agua un adulto mayor: hasta Petro se pronunció

El ciudadano español no vaciló en 'echarle' madrazos al trabajador que, además, es de la tercera edad - crédito pantallazo redes sociales/X

En redes sociales, durante la noche del jueves 16 de octubre de 2025, un video que registró un ataque de agresiones e insultos de un ciudadano español a un hombre de tercera edad, en Pereira, comenzó a viralizarse,

En la pieza gráfica se evidencia al hombre insultando al colombiano, mientras le lanza un balde de agua e irrumpe con improperios y humillaciones en contra del anciano, que permanece sentado sin proferir expresión alguna.

La denuncia estaba difundiéndose con rapidez, y llegó a manos del presidente Gustavo Petro, que de una vez condenó los hechos, y escaló el hecho de violencia a un discurso en contra del “esclavismo” y recordó la opresión, con el término “hidalgo”, en referencia al ciudadano español.