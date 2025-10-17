Colombia

Video: ciudadano español, dueño de taller de carros en Pereira, agredió y le lanzó agua un adulto mayor: hasta Petro se pronunció

El mandatario colombiano aprovechó el polémico hecho y criticó al dueño del taller, porque “no es un empresario, es un esclavista”

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

El ciudadano español no vaciló
El ciudadano español no vaciló en 'echarle' madrazos al trabajador que, además, es de la tercera edad - crédito pantallazo redes sociales/X

En redes sociales, durante la noche del jueves 16 de octubre de 2025, un video que registró un ataque de agresiones e insultos de un ciudadano español a un hombre de tercera edad, en Pereira, comenzó a viralizarse,

En la pieza gráfica se evidencia al hombre insultando al colombiano, mientras le lanza un balde de agua e irrumpe con improperios y humillaciones en contra del anciano, que permanece sentado sin proferir expresión alguna.

La denuncia estaba difundiéndose con rapidez, y llegó a manos del presidente Gustavo Petro, que de una vez condenó los hechos, y escaló el hecho de violencia a un discurso en contra del “esclavismo” y recordó la opresión, con el término “hidalgo”, en referencia al ciudadano español.

