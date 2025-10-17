Colombia

Resultados Lotería de Bogotá jueves 16 de octubre de 2025: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Por Rodrigo Gutiérrez González

La Lotería de Bogotá lleva
La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo celebrado este jueves 16 de octubre de 2025.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 16 de octubre de 2025.

Premio Mayor: 1601.

Premio Mega Gordo: 3341.

Premio Súper Gordo: 4052, 1244 y 0164.

Premios de 50 millones de pesos: 9548, 0639, 5080, 8040, 3139, 9942, 6315, 7236, 7238 y 5699.

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, después de las 22:30 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para cobrar un premio en la Lotería de Bogotá es de un (1) año calendario contado a partir del día siguiente a la realización del sorteo. Pasado ese tiempo, se pierde el derecho a reclamar el premio.

Este plazo aplica para todos los premios del plan de premios, incluyendo el premio mayor, premios secos y aproximaciones. La prescripción del derecho a reclamar se interrumpe con la sola presentación del billete ganador al operador, es decir, el proceso puede iniciarse dentro de ese año para mantener el derecho vigente.

Para premios adicionales como los "Lanzamiento adicional" o "Raspa y Gana", el plazo es menor, siendo de 3 meses desde el sorteo. Es muy importante conservar el billete original en buen estado y presentar la documentación requerida dentro de estos plazos para asegurar un cobro seguro y conforme a la ley.

¿Cómo se gana en la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienedistintas opciones, se puede comprar un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que acceder a su página web oficiale ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se acceda en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del próximo sorteo se escoge la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se elige la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se escoge la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

