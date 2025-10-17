Colombia

Más de la mitad de los colombianos vive con dolor diario por el trabajo y tiene miedo a contarlo, según estudio

Seis de cada diez personas en Colombia aseguran que el malestar físico interfiere con su concentración, pero el miedo a ser juzgadas las mantiene en silencio

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El dolor afecta el rendimiento
El dolor afecta el rendimiento laboral de seis de cada diez colombianos, según el Índice del Dolor de Haleon - crédito iStock

En el trabajo, en casa o incluso en silencio, el dolor se volvió un compañero constante para millones de colombianos. No solo se siente en el cuerpo, se cuela en la mente, interrumpe la concentración y limita el rendimiento laboral. Así lo confirmó el Índice del Dolor de Haleon (Haleon Pain Index), que reveló que seis de cada diez personas en Colombia reconocen que el dolor afecta su desempeño en el trabajo.

El estudio, que cada año examina cómo distintas poblaciones viven y enfrentan el dolor, mostró que el 64% de los colombianos aseguró tener dificultades para concentrarse cuando este aparece. Sin embargo, aunque el 74% dice sentirse cómodo hablando del tema con sus compañeros, apenas el 63% lo hace con sus jefes. El miedo a ser juzgado o a no ser tomado en serio mantiene el asunto en silencio, pese a que casi todos lo sufren.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El 64% de los colombianos
El 64% de los colombianos reporta dificultades de concentración debido al dolor, y el 93% lo experimentó en 2023 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En 2023, el 93% de los encuestados en el país dijo haber sentido algún tipo de dolor. Y no es un fenómeno aislado, en el mundo, nueve de cada diez personas atravesaron esa misma experiencia durante el último año. La diferencia está en cómo se enfrenta y qué tan fácil resulta hablar de ello.

El impacto no se limita al plano físico. Según el informe, seis de cada diez personas a nivel global confiesan que les resulta imposible sentirse felices cuando el dolor está presente. En Colombia, el 48% comparte esa sensación y el 67% cree que su calidad de vida se deteriora cuando el malestar persiste. El 31% considera que su autoestima se ve afectada, y una de cada cuatro personas desarrolló ansiedad como consecuencia directa.

Las relaciones personales también sufren. En el mundo, tres de cada diez personas dicen haber tenido conflictos con familiares o amigos debido al dolor; en Colombia, el 23% reconoce haber pasado por lo mismo.

En los espacios laborales, una de cada cuatro personas afirma que este tipo de malestar genera tensiones, incomodidad o conflictos. El estudio señala que la incomprensión puede doler tanto como el propio síntoma.

El estigma y el miedo
El estigma y el miedo a ser juzgado impiden que muchos trabajadores hablen de su dolor con sus jefes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los hallazgos más delicados es el peso del estigma. El 50% de quienes viven con dolor sienten que los demás los juzgan, y el 26% teme hablar de lo que sienten. “Con frecuencia, las personas aprenden a convivir con el dolor, asumiéndolo como parte inevitable de su día a día”, explicó el Dr. Rodrigo Santacoloma, director médico de Haleon. “Sin embargo, cuando se aborda a tiempo y con los tratamientos adecuados, es posible recuperar el bienestar y mejorar la calidad de vida”.

El estudio mostró además que el dolor no se percibe igual en todos los grupos. Las mujeres, las personas racializadas y las comunidades diversas son quienes más sienten que su malestar no es tomado en serio. En el caso de las mujeres, el 58% a nivel mundial y el 55% en Colombia afirmaron haber sido tratadas de manera diferente o no creídas al expresar lo que sienten, frente al 47% de los hombres. En las personas de color, las cifras alcanzan el 59% global y el 52% nacional. Mientras tanto, el 67% de la comunidad Lgbtiq+ en el mundo y el 58% en Colombia teme que los demás hagan suposiciones sobre su dolor.

También hay una diferencia generacional, los jóvenes enfrentan más obstáculos para comunicar su malestar y pedir ayuda, mientras que los adultos mayores suelen expresarlo con mayor claridad y acceder con más facilidad a tratamientos. No obstante, el aislamiento es una constante. El 42% de los participantes dice sentirse solo cuando experimenta dolor, y el 59% se vuelve menos sociable en esos momentos.

El dolor impacta la calidad
El dolor impacta la calidad de vida, la autoestima y las relaciones personales de millones de colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Todavía existe la idea de que hablar del dolor es una muestra de debilidad, y eso lleva a muchas personas a enfrentarlo en silencio”, advirtió Antonio Hernández, presidente de Haleon para Colombia y Perú. “Esa falta de escucha y comprensión genera aislamiento y amplifica el sufrimiento. Necesitamos aprender a mirar el dolor con empatía, entenderlo y acompañar mejor a quienes lo viven”.

El llamado también es para el sistema de salud. El 75% de los encuestados considera que médicos y farmacéuticos deberían estar mejor preparados para comprender la experiencia del dolor, y el 68% cree que una atención más empática puede transformar la experiencia del paciente.

Temas Relacionados

Seguridad en el trabajoSalud laboralSalud mentalHaleon Pain IndexDolor en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

La barranquillera reinterpretó varios de los grandes éxitos de su carrera, incluidos en un lanzamiento especial con el que celebró los aniversarios de ambas producciones

Shakira se suma a las

Armando Benedetti calificó como “golpe de Estado” la ponencia que propone tumbar la reforma pensional: “Una cosa vil”

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, indicó que la Cámara de Representantes no subsanó vicios de trámite

Armando Benedetti calificó como “golpe

Números ganadores del Super Astro Sol de este 17 de octubre de 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Números ganadores del Super Astro

Abuchearon a Petro durante un evento en la Casa de Nariño: “Deje de burlarse de nosotros, que estamos en un acto de reconocimiento”

El mandatario colombiano hizo una reflexión y pidió perdón por las acciones del Estado que afectaron a la ciudadanía

Abuchearon a Petro durante un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Shakira se suma a las

Shakira se suma a las celebraciones por ‘Pies Descalzos’ y ‘Fijación Oral’ con nuevo lanzamiento: Beéle está involucrado

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Sofía Vergara lanzó ácido comentario contra Starbucks: “No entiendo”

“Las guerreras k-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia

Deportes

Estos serían los primeros refuerzos

Estos serían los primeros refuerzos de Millonarios para 2026: tendría cinco posiciones para buscar jugadores

Esta es la razón por la que James Rodríguez no rinde en León como en la selección Colombia: técnico Ignacio Ambriz lo explicó

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: Max Verstappen calienta la previa en Austin

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión