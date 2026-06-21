Iván Cepeda reaccionó a los resultados de la segunda vuelta presidencial y anunció que esperarán el escrutinio: “Impugnando 31.000 mesas”

El candidato presidencial del Pacto Histórico superó los 12 millones de votos, según el preconteo electoral - crédito Prensa Iván Cepeda

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, perdió la segunda vuelta presidencial ante Abelardo de la Espriella, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y reaccionó a los resultados preliminares.

El aspirante a la presidencia afirmó que reconocen el preconteo, aunque indicó que los abogados ya se encuentran impugnando 31.000 mesas en el país.

Cepeda dijo que esperarán el escrutinio y que, después de ese proceso, reconocerán los resultados oficiales.

“El preconteo lo reconocemos, pero es un dato no oficial. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido, debemos informar que abogados están impugnando 31.000 mesas en todo el país”, indicó Cepeda.

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