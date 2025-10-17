Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

El ecuatoriano estará en la cartelera estelar del evento - crédito Reuters

La UFC ha logrado que las MMA (artes marciales mixtas) sean uno de los deportes más populares de la actualidad, consolidando a varios de sus representantes como celebridades en el mundo.

Es por ello que cada evento que realiza la empresa norteamericana genera gran expectativa a nivel internacional, y el que se registrará el sábado 18 de octubre en Vancouver no es la excepción.

En el evento estelar de la cartelera estará el neerlandés Reinier de Ridder, que enfrentará al norteamericano Brendan Allen por una oportunidad para competir por el título de la categoría de peso mediano de la compañía.

En total, en la velada se llevarán a cabo 13 encuentros, siendo la presencia del ecuatoriano Marlon “Chito” Vera uno de los factores que genera más interés en Latinoamérica.

El ganador de la pelea principal recibirá una oportunidad por el título de peso mediano - crédito UFC

Esta es la categoría del UFC Vancouver

La primera pelea del evento será entre la canadiense Melissa Croden contra la brasileña Tainara Lisboa; mientras que la cartelera preliminar concluirá con Charles Jourdain ante el norteamericano Davey Grant.

En la parte final del evento se registrarán cinco encuentros, estando “Chito” Vera en la tercera pelea de esa parte, en la que compartirá el octágono con Aiemann Zahabbi en la categoría de peso gallo.

Esta es la cartelera oficial del UFC Vancouver:

Reinier de Ridder vs. Brendan Allen: peso medio

Kevin Holland vs. Mike Mallott: peso welter.

Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi: peso gallo.

Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius: peso mosca.

Cody Gibson vs. Aoriqileng: peso gallo.

Kyle Nelson vs. Matt Frívola: peso ligero.

Charles Jourdain vs Davey Grant: peso gallo.

Bruno Silva vs. Hyunsung Park: peso mosca.

Danny Barlow vs. Djorden Santos: peso medio.

Kyle Prepolec vs. Drew Dober: peso ligero.

Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira: peso paja.

Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui.

Melissa Croden vs. Tainara Lisboa: peso gallo.

Vera, de 32 años, completa un año sin estar en el octágono de la UFC - crédito Reuters

Hora y dónde ver el UFC Vancouver

En Colombia, el UFC Vancouver podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región.

Horario de la cartelera preliminar:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 3:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 4:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 2:00 p. m.

Horario de la cartelera esteral:

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 6:00 p. m.

Venezuela, Bolivia y Chile: 7:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:00 p. m.

México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 5:00 p. m.

El evento podrá ser visto a través de ESPN y Disney+ - crédito UFC

‘Chito’ Vera buscará volver a ganar después de más de un año de inactividad

Al ser uno de los representantes más populares de Sudamérica, Marlon Vera agradeció a los fanáticos por los mensajes que ha recibido antes del encuentro ante Zahabi.

“La verdad que se siente bien el saber que he tenido tantos años aquí peleándomela, luchando y manteniéndome. Hemos visto estrellas ir y venir, gente que sube rápido y desaparece, pero el trabajo duro y la disciplina me han traído hasta acá. Es un orgullo ser parte de esto”.

En la rueda de prensa previa al evento, Vera indicó que al completar más de 10 años compitiendo en la UFC, ha llegado a un momento en su vida en el que piensa que cada pelea es una oportunidad para divertirse en el octágono.

“Todo eso me ha formado. He estado frente a campeones, a jóvenes promesas, a veteranos, y cada pelea me ha enseñado algo. Ahora lo uso todo: la data que tengo en la mente, el espíritu, la calma. Este tiempo fuera fue para recargar, y ahora solo quiero que suelten al caballo. Estoy listo para salir y disfrutar”.