Colombia

Hora y dónde ver el UFC Vancouver, el regreso del ecuatoriano ‘Chito’ Vera al octágono

La pelea estelar será entre el neerlandés Reinier de Ridder y el norteamericano Brendan Allen

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El ecuatoriano estará en la
El ecuatoriano estará en la cartelera estelar del evento - crédito Reuters

La UFC ha logrado que las MMA (artes marciales mixtas) sean uno de los deportes más populares de la actualidad, consolidando a varios de sus representantes como celebridades en el mundo.

Es por ello que cada evento que realiza la empresa norteamericana genera gran expectativa a nivel internacional, y el que se registrará el sábado 18 de octubre en Vancouver no es la excepción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el evento estelar de la cartelera estará el neerlandés Reinier de Ridder, que enfrentará al norteamericano Brendan Allen por una oportunidad para competir por el título de la categoría de peso mediano de la compañía.

En total, en la velada se llevarán a cabo 13 encuentros, siendo la presencia del ecuatoriano Marlon “Chito” Vera uno de los factores que genera más interés en Latinoamérica.

El ganador de la pelea
El ganador de la pelea principal recibirá una oportunidad por el título de peso mediano - crédito UFC

Esta es la categoría del UFC Vancouver

La primera pelea del evento será entre la canadiense Melissa Croden contra la brasileña Tainara Lisboa; mientras que la cartelera preliminar concluirá con Charles Jourdain ante el norteamericano Davey Grant.

En la parte final del evento se registrarán cinco encuentros, estando “Chito” Vera en la tercera pelea de esa parte, en la que compartirá el octágono con Aiemann Zahabbi en la categoría de peso gallo.

Esta es la cartelera oficial del UFC Vancouver:

  • Reinier de Ridder vs. Brendan Allen: peso medio
  • Kevin Holland vs. Mike Mallott: peso welter.
  • Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi: peso gallo.
  • Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius: peso mosca.
  • Cody Gibson vs. Aoriqileng: peso gallo.
  • Kyle Nelson vs. Matt Frívola: peso ligero.
  • Charles Jourdain vs Davey Grant: peso gallo.
  • Bruno Silva vs. Hyunsung Park: peso mosca.
  • Danny Barlow vs. Djorden Santos: peso medio.
  • Kyle Prepolec vs. Drew Dober: peso ligero.
  • Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira: peso paja. 
  • Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui.
  • Melissa Croden vs. Tainara Lisboa: peso gallo.
Vera, de 32 años, completa
Vera, de 32 años, completa un año sin estar en el octágono de la UFC - crédito Reuters

Hora y dónde ver el UFC Vancouver

En Colombia, el UFC Vancouver podrá ser visto a través de la plataforma de streaming Disney+, que cuenta con los derechos de televisión de la empresa norteamericana en la región.

Horario de la cartelera preliminar:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 3:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 4:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 2:00 p. m.

Horario de la cartelera esteral:

  • Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 6:00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia y Chile: 7:00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 8:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 5:00 p. m.
El evento podrá ser visto
El evento podrá ser visto a través de ESPN y Disney+ - crédito UFC

‘Chito’ Vera buscará volver a ganar después de más de un año de inactividad

Al ser uno de los representantes más populares de Sudamérica, Marlon Vera agradeció a los fanáticos por los mensajes que ha recibido antes del encuentro ante Zahabi.

“La verdad que se siente bien el saber que he tenido tantos años aquí peleándomela, luchando y manteniéndome. Hemos visto estrellas ir y venir, gente que sube rápido y desaparece, pero el trabajo duro y la disciplina me han traído hasta acá. Es un orgullo ser parte de esto”.

En la rueda de prensa previa al evento, Vera indicó que al completar más de 10 años compitiendo en la UFC, ha llegado a un momento en su vida en el que piensa que cada pelea es una oportunidad para divertirse en el octágono.

“Todo eso me ha formado. He estado frente a campeones, a jóvenes promesas, a veteranos, y cada pelea me ha enseñado algo. Ahora lo uso todo: la data que tengo en la mente, el espíritu, la calma. Este tiempo fuera fue para recargar, y ahora solo quiero que suelten al caballo. Estoy listo para salir y disfrutar”.

Temas Relacionados

UFCMMAChito Vera18 de octubreDisney+ESPNUFC VancouverHorarioColombia-Deportes

Más Noticias

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

El IDRD aseguró que la licitación se ajustó a los principios de transparencia y pluralidad. La Procuraduría convocó una mesa técnica de seguimiento

IDRD defiende licitación por $140.000

World Foundation anunció acciones legales tras sanción de la SIC por escaneo biométrico de ciudadanos colombianos

La Superintendencia tomó drásticas medidas contra la empresa tecnológica, tras comprobar irregularidades en el manejo de información biométrica de los usuarios

World Foundation anunció acciones legales

CNE dijo que aún no recibe la solicitud formal de Iván Cepeda sobre certificado de la consulta del Pacto Histórico

El presidente del CNE, Christian Quiroz, afirmó que la entidad responderá oficialmente cuando llegue la petición, mientras crece la incertidumbre por la definición del carácter de la consulta por el tribunal electoral

CNE dijo que aún no

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 17 de octubre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 17 de octubre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Colombia: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

“Las guerreras k-pop” lidera el

“Las guerreras k-pop” lidera el ranking de películas más vistas por el público infantil en Netflix Colombia

Karina García confesó cuando fue la última vez que hizo el amor: la revelación sorprendió a sus seguidores

Gustavo Angarita y su historia de amor con Margarita marcada por la lucha: quién era la esposa del actor

Martín Elías Jr. presumió la lujosa camioneta que compró a los 17 años: “Cumpliendo mis sueños”

Mamá de B King publicó sentido mensaje a un mes del asesinato del artista: “Una eternidad de silencio, de preguntas sin respuestas”

Deportes

ABC del Mundial Femenino Sub-17

ABC del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2025: la selección Colombia comienza otra nueva ilusión

Millonarios continuaría con Hernán Torres pese a los rumores de su salida: esto se sabe

Este es el millonario premio que ganaría la selección Colombia Sub-20 en el partido por el tercer puesto ante Francia

Histórico de la selección Colombia reveló problema de mentalidad en el fútbol del país: “Les dan medallas por perder”

Francia vs. Colombia: hora y dónde ver a la “Tricolor” en el partido por el tercer puesto del Mundial Sub-20 de Chile