Fiesta de 10 personas en motel de Medellín terminó con una persona muerta en extrañas circunstancias y un taxista herido

Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver con signos de asfixia y un joven lesionado tras una celebración en la que participaron diez personas de en el centro de la ciudad

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Un hombre muerto y otro
Un hombre muerto y otro herido dejó fiesta en motel del centro de Medellín

Las autoridades investigan un macabro crimen que habría ocurrido en medio de una fiesta en una habitación de un motel del centro de Medellín.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, un hombre fue hallado muerto y otro resultó herido durante el encuentro en el que participaron al menos 10 personas, nueve hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana.

La reocnstrucción de los hechos

El hecho ocurrió en la madrugada del martes en un hotel de la carrera 45, barrio El Palo, con la calle 56, sector Bolivia, donde el grupo de personas alquiló la habitación 209 para realizar una celebración, evento que realizarían a menudo en el lugar sin problema alguno.

El hecho ocurrió en la
El hecho ocurrió en la habitación 209 de un hotel del barrio El Palo, sector Bolivia

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía, los diez huéspedes ingresaron al establecimiento hacia las 11:10 p. m. del lunes festivo. Sin embargo, alrededor de las 12:15 a. m. del martes, empleadas y otros huéspedes escucharon una detonación proveniente de la habitación ocupada por el grupo de personas extranjeras. Testigos afirman que, tras el estruendo, los participantes salieron corriendo del cuarto.

En la huida, uno de los asistentes, identificado como el conductor contratado para realizar un servicio hasta el sitio, cayó en el pasillo tras recibir heridas en un brazo y una pierna, presuntamente provocadas por un arma de menor letalidad. El joven, de 21 años, fue atendido y trasladado a la Policlínica del sector, donde recibe atención médica.

Posteriormente, los empleados del hotel ingresaron a la habitación y localizaron en el baño el cadáver de un hombre, que no fue identificado en el lugar. El reporte oficial de la Policía señala que la víctima, de entre 25 y 30 años, presentaba signos de asfixia mecánica, con una sábana atada al cuello y la cabeza envuelta en vinipel.

La víctima habría sido asfixiada
La víctima habría sido asfixiada con una de las sábanas del lugar

Las autoridades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumieron la inspección y recolección de pruebas en la escena. De momento, no se han producido capturas ni se ha esclarecido la autoría material del crimen.

Las pesquisas iniciales indican que ninguno de los participantes había protagonizado hechos violentos anteriores en ese establecimiento, aunque continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

Con este caso, la cifra de homicidios en la comuna 10 La Candelaria asciende a 50 en lo que va de 2025. A pesar de que esto representa cuatro homicidios menos que en el mismo período del año anterior, La Candelaria sigue siendo la comuna con mayor número de asesinatos en la capital antioqueña. Le siguen Manrique, Aranjuez y Laureles-Estadio. En el total del año, han muerto de manera violenta 265 personas en la ciudad.

