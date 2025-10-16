Daniel Quintero da un paso al costado de la consulta del Pacto Histórico: buscaban “sacarme del camino, porque sabían que íbamos a ganar”

El exalcalde de Medellín acusó al CNE y la Registraduría de cambiar las reglas del juego - crédito @QuinteroCalle/X

Una serie de decisiones institucionales llevaron al exalcalde de Medellín Daniel Quintero a dar un paso al costado en su aspiración presidencial dentro de la consulta del Pacto Histórico —donde se enfrentaría a la exministra Carolina Corcho y al senador Iván Cepeda—.

En un pronunciamiento difundido el 16 de octubre a través de su cuenta en X, el exalcalde detalló con firmeza las razones que motivaron su salida del proceso. A pesar de esta decisión, confirmó que su proyecto político sigue en pie y que buscará un camino para estar presente en las elecciones del Gran Frente Amplio.

“No hay confusión en esto: si vamos a participar en las elecciones del Gran Frente Amplio del próximo año”, dijo Quintero, al comienzo de un video en el que expuso sus argumentos. Desde su perspectiva, las condiciones originales del proceso fueron alteradas por decisiones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual, según afirmó, distorsionó la naturaleza de la consulta.

“Si hubiéramos participado en la consulta del 26 de octubre, como lo teníamos planeado y queríamos hacerlo, y lo íbamos a hacer por el Pacto Histórico, pues no hubiéramos podido finalmente ir a marzo, porque esta consulta la cambiaron, la llenaron de irregularidades, de trampas, de vicios. El más grave de todos es que yo me inscribí a una consulta partidista del Pacto Histórico y todos los expertos han dicho que solo a través de una consulta partidista se puede luego ir a la de marzo”, señaló.

Según el precandidato, el proceso fue modificado sin su consentimiento, y el cambio más relevante consistió en transformar una consulta partidista en una interpartidista, lo cual afecta directamente la posibilidad de participar más adelante en la consulta presidencial del Frente Amplio.

