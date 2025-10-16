Colombia

Daniel Quintero da un paso al costado de la consulta del Pacto Histórico: buscaban “sacarme del camino, porque sabían que íbamos a ganar”

Para el exalcalde de Medellín, su retiro fue forzado por decisiones externas que alteraron la naturaleza del proceso. Aseguró, además, que no descarta buscar un nuevo aval para llegar al tarjetón en marzo del año entrante

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
El exalcalde de Medellín acusó al CNE y la Registraduría de cambiar las reglas del juego - crédito @QuinteroCalle/X

Una serie de decisiones institucionales llevaron al exalcalde de Medellín Daniel Quintero a dar un paso al costado en su aspiración presidencial dentro de la consulta del Pacto Histórico —donde se enfrentaría a la exministra Carolina Corcho y al senador Iván Cepeda—.

En un pronunciamiento difundido el 16 de octubre a través de su cuenta en X, el exalcalde detalló con firmeza las razones que motivaron su salida del proceso. A pesar de esta decisión, confirmó que su proyecto político sigue en pie y que buscará un camino para estar presente en las elecciones del Gran Frente Amplio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No hay confusión en esto: si vamos a participar en las elecciones del Gran Frente Amplio del próximo año”, dijo Quintero, al comienzo de un video en el que expuso sus argumentos. Desde su perspectiva, las condiciones originales del proceso fueron alteradas por decisiones de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo cual, según afirmó, distorsionó la naturaleza de la consulta.

“Si hubiéramos participado en la consulta del 26 de octubre, como lo teníamos planeado y queríamos hacerlo, y lo íbamos a hacer por el Pacto Histórico, pues no hubiéramos podido finalmente ir a marzo, porque esta consulta la cambiaron, la llenaron de irregularidades, de trampas, de vicios. El más grave de todos es que yo me inscribí a una consulta partidista del Pacto Histórico y todos los expertos han dicho que solo a través de una consulta partidista se puede luego ir a la de marzo”, señaló.

Según el precandidato, el proceso fue modificado sin su consentimiento, y el cambio más relevante consistió en transformar una consulta partidista en una interpartidista, lo cual afecta directamente la posibilidad de participar más adelante en la consulta presidencial del Frente Amplio.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Daniel QuinteroConsulta del Pacto HistóricoPacto Histórico26 de octubreFrente AmplioElecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Habrá ley seca en Colombia el sábado, 18 de octubre: estas son las zonas en las que se ha confirmado la medida

Se espera que Bogotá y otras ciudades principales se sumen a la decisión que ya han anunciado otras administraciones locales como en Cartagena

Habrá ley seca en Colombia

Gobierno cambiará requisitos para la designación de los principales superintendentes del país: esto dice el borrador de decreto

El documento preliminar plantea reducir los años de experiencia exigidos, eliminar requisitos en la formación académica y permitir que el presidente realice los nombramientos sin convocatoria pública

Gobierno cambiará requisitos para la

En imágenes: reportaron granizada en el norte de Bogotá tras fuerte aguacero

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), las precipitaciones se presentaron principalmente en las localidades de Suba y Usaquén

En imágenes: reportaron granizada en

Sinuano Día resultados 16 de octubre: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados 16 de

Temblor hoy en Santander: epicentro y magnitud registrada por el SGC

El país se ubica en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Temblor hoy en Santander: epicentro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Sabino causó revuelo en

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

El humorista Hassam fue hospitalizado de urgencia: su equipo compartió información sobre su estado de salud

Chann, esposo de Mencho, sale en su defensa y enciende las redes tras la controversia en el ‘Desafío del Siglo XXI’

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

Karina García llegaría al ring de Stream Fighters 4 junto a Anuel AA: esto reveló la modelo

Deportes

Luis Díaz entre los mejores

Luis Díaz entre los mejores definidores del mundo: supera a Robert Lewandowski y a Cristiano Ronaldo

Este es el lujoso carro que recibió Luis Díaz en el Bayern Múnich: cuesta una millonada

El ‘streamer’ argentino Luquitas Rodríguez, habló sobre la mentalidad del jugador colombiano tras la eliminacion del Mundial Sub-20: “Juegan sin contexto”

Iván Mejía le echó flores a la hinchada de Millonarios, pero atacó a sus dirigentes: “Demasiada afición para tan paupérrima dirigencia”

Daniel Muñoz podría salir del Crystal Palace: gigante del fútbol mundial estaría detrás de la figura de la selección Colombia