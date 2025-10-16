Capturan a ‘Chiquitín’, líder financiero de las disidencias en Caquetá: se encargaba de extorsiones y homicidios

Así se llevó a cabo la captura de alias Chiquitín - crédito Ejército

El Ejército Nacional reportó el jueves 16 de octubre la captura de Yanuber Cardozo Carmen Gómez, alias Chiquitín, identificado como segundo cabecilla de finanzas del bloque Jorge Suárez Briceño de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de Calarcá, en Caquetá.

La captura se hizo efectiva en pleno casco urbano de San Vicente del Caguan, en el departamento amazónico.

Entre las principales acusaciones se encuentra la coordinación de extorsiones en los municipios de Doncello, Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, de acuerdo con informaciones suministradas por la institución castrense.

“Este sujeto se encuentra caracterizado en la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza Accam 45, como segundo cabecilla de la comisión de finanzas direccionada por el sujeto Alias Marlon”, señaló la institución en un comunicado.

El esquema de extorsión implementado por el líder de la estructura consistía en enviar citaciones a los habitantes, requiriendo la presencia de los afectados en el sector de Rionegro, a orillas del río Guayas. Allí, las víctimas eran recibidas por alias Marlon, quien, de acuerdo con la información revelada por las autoridades, también haría parte del grupo.

“Este cabecilla fue judicializado por parte de Baime 3 y el Gaula Militar Caquetá en coordinación con Decoc 162, teniendo en cuenta la denuncia de las víctimas que han puesto en conocimiento situación de extorsiones (...) Al parecer este sujeto se encargaba de efectuar citaciones a los pobladores de Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, haciéndolas llegar al sector de Rionegro sobre el rio Guayas donde posterior las recibía el sujeto Alias Marlon, donde imponían cuotas extorsivas por tierras, ganado, ventas de predios, etc”, complementó.

Las autoridades aseguraron que alias Chiquitín tiene presunta responsabilidad en el homicidio múltiple registrado en agosto de 2024 en la vereda El Recreo del municipio de Puerto Rico, donde fueron hallados cinco cuerpos. Además, se le vincula con el asesinato de Ernesto Núñez en la vereda La Represa, corregimiento de Lusitania en el mismo municipio.

“Se traslada a las instalaciones de la Ponal San Vicente del Caguán para efectuar su respectiva Judicialización y para poner a disposición de la Fiscalía Decoc 162. Pendiente realizar audiencia para legalización de captura”, finalizó el comunicado.

La captura se realizó en el contexto de las operaciones que adelantan las autoridades para combatir los delitos asociados a las disidencias armadas en el sur del país.

Contexto de los crímenes atribuidos a alias Chiquitín

Entre los crímenes atribuidos a alias Chiquitín figuran dos hechos violentos ocurridos en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá, durante agosto de 2024.

El primero corresponde a una masacre registrada en zona rural de la vereda El Recreo, donde las autoridades reportaron el hallazgo de al menos cinco cadáveres, asesinados el 25 de agosto. Fuentes de la Policía y de las Fuerzas Militares, citadas en los reportes iniciales, señalaron que las víctimas, presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal, habrían sido atacadas por integrantes de disidencias de las Farc que operan en la zona. Según las primeras informaciones, los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego.

Por las condiciones de seguridad del sector, las comunidades informaron a las autoridades que solo varios días después sería posible que una funeraria ingresara a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos.

En otro hecho, el 29 de agosto de 2024, fue hallado sin vida Ernesto Núñez Gómez, un mototaxista de 47 años, en la vereda Porvenir del mismo municipio. Núñez había desaparecido la mañana previa mientras se dirigía a una zona rural, y su cuerpo fue encontrado en horas de la noche luego de perderse contacto con él desde temprano. Las autoridades no han emitido aún un comunicado oficial sobre este caso. Con este homicidio, el número de personas asesinadas en la zona rural de Puerto Rico ascendió a seis en los últimos días de agosto.