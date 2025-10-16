Colombia

Capturan a ‘Chiquitín’, líder financiero de las disidencias en Caquetá: se encargaba de extorsiones y homicidios

Yanuber Cardozo Carmen Gómez, señalado como líder financiero de la estructura Rodrigo Cadete, fue detenido por el Ejército, acusado de coordinar graves delitos en varios municipios del sur del país

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Así se llevó a cabo la captura de alias Chiquitín - crédito Ejército

El Ejército Nacional reportó el jueves 16 de octubre la captura de Yanuber Cardozo Carmen Gómez, alias Chiquitín, identificado como segundo cabecilla de finanzas del bloque Jorge Suárez Briceño de la estructura Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de Calarcá, en Caquetá.

La captura se hizo efectiva en pleno casco urbano de San Vicente del Caguan, en el departamento amazónico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre las principales acusaciones se encuentra la coordinación de extorsiones en los municipios de Doncello, Paujil, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, de acuerdo con informaciones suministradas por la institución castrense.

Alias Chiquití capturado en Caquetá
Alias Chiquití capturado en Caquetá - crédito Ejército

“Este sujeto se encuentra caracterizado en la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza Accam 45, como segundo cabecilla de la comisión de finanzas direccionada por el sujeto Alias Marlon”, señaló la institución en un comunicado.

El esquema de extorsión implementado por el líder de la estructura consistía en enviar citaciones a los habitantes, requiriendo la presencia de los afectados en el sector de Rionegro, a orillas del río Guayas. Allí, las víctimas eran recibidas por alias Marlon, quien, de acuerdo con la información revelada por las autoridades, también haría parte del grupo.

“Este cabecilla fue judicializado por parte de Baime 3 y el Gaula Militar Caquetá en coordinación con Decoc 162, teniendo en cuenta la denuncia de las víctimas que han puesto en conocimiento situación de extorsiones (...) Al parecer este sujeto se encargaba de efectuar citaciones a los pobladores de Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, haciéndolas llegar al sector de Rionegro sobre el rio Guayas donde posterior las recibía el sujeto Alias Marlon, donde imponían cuotas extorsivas por tierras, ganado, ventas de predios, etc”, complementó.

El delincuente lideraba las finanzas
El delincuente lideraba las finanzas en esa zona del país - crédito X

Las autoridades aseguraron que alias Chiquitín tiene presunta responsabilidad en el homicidio múltiple registrado en agosto de 2024 en la vereda El Recreo del municipio de Puerto Rico, donde fueron hallados cinco cuerpos. Además, se le vincula con el asesinato de Ernesto Núñez en la vereda La Represa, corregimiento de Lusitania en el mismo municipio.

“Se traslada a las instalaciones de la Ponal San Vicente del Caguán para efectuar su respectiva Judicialización y para poner a disposición de la Fiscalía Decoc 162. Pendiente realizar audiencia para legalización de captura”, finalizó el comunicado.

La captura se realizó en el contexto de las operaciones que adelantan las autoridades para combatir los delitos asociados a las disidencias armadas en el sur del país.

Contexto de los crímenes atribuidos a alias Chiquitín

Entre los crímenes atribuidos a alias Chiquitín figuran dos hechos violentos ocurridos en el municipio de Puerto Rico, departamento de Caquetá, durante agosto de 2024.

El primero corresponde a una masacre registrada en zona rural de la vereda El Recreo, donde las autoridades reportaron el hallazgo de al menos cinco cadáveres, asesinados el 25 de agosto. Fuentes de la Policía y de las Fuerzas Militares, citadas en los reportes iniciales, señalaron que las víctimas, presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal, habrían sido atacadas por integrantes de disidencias de las Farc que operan en la zona. Según las primeras informaciones, los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego.

Las víctimas presentaban heridas con
Las víctimas presentaban heridas con armas de fuego - crédito Freepik

Por las condiciones de seguridad del sector, las comunidades informaron a las autoridades que solo varios días después sería posible que una funeraria ingresara a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos.

En otro hecho, el 29 de agosto de 2024, fue hallado sin vida Ernesto Núñez Gómez, un mototaxista de 47 años, en la vereda Porvenir del mismo municipio. Núñez había desaparecido la mañana previa mientras se dirigía a una zona rural, y su cuerpo fue encontrado en horas de la noche luego de perderse contacto con él desde temprano. Las autoridades no han emitido aún un comunicado oficial sobre este caso. Con este homicidio, el número de personas asesinadas en la zona rural de Puerto Rico ascendió a seis en los últimos días de agosto.

Temas Relacionados

Yanuber Cardozo Carmen GómezAlias ChiquitínDisidencias de las Farc Rodrigo Cadete Puerto Rico CaquetáColombia-Noticias

Más Noticias

Pacto Histórico sostuvo una reunión clave con magistrados en el CNE con la que esperan garantizar la consulta del 26 de octubre

Desde la dirección del sector petrista, la percepción respecto al diálogo con la entidad es favorable

Pacto Histórico sostuvo una reunión

La higiene y las moscas marcaron el paso de un colombiano por peligrosa ciudad de Pakistán: “Pienso que me voy a enfermar”

El colombiano Juan Díaz relató cómo fue su experiencia en la ciudad más importante para la economía del país asiático

La higiene y las moscas

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El club antioqueño buscó fortalecer la confianza de sus fanáticos con un mensaje de unidad y compromiso institucional, a pocas fechas de que se termine la fase de todos contra todos en la Liga Betplay Dimayor

Atlético Nacional negó algún tipo

Chontico Día y Noche resultados 16 de octubre 2025: números ganadores del jueves

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche resultados

Más de 40 funcionarios de los gobiernos Petro y Duque, en la mira: Procuraduría los investiga por incumplimientos a la comunidad wayuu

En la investigación figuran ministros, alcaldes, gobernadores y otros exfuncionarios que forman y/o formaron parte del actual Ejecutivo y la pasada administración

Más de 40 funcionarios de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Destruyen millonario cargamento de cocaína de las disidencias en el Cauca: iba camuflada en bultos de café

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

ENTRETENIMIENTO

Greeicy Rendón defendió a su

Greeicy Rendón defendió a su padre, acusado de secuestro y tortura: “Siempre con la frente en alto”

Jennifer Lopez cuenta su versión sobre el descontento que le causó hacer el Super Bowl junto a Shakira: “Yo quería el mío”

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Limp Bizkit ya no se presentará en El Campín de Bogotá: se anunció cambio de escenario

Carolina Sabino causó revuelo en redes sociales por comentario en ‘MasterChef Celebrity′: “Solo han querido criticar eso”

Deportes

Atlético Nacional negó algún tipo

Atlético Nacional negó algún tipo de “veto” a los entrenadores colombianos: “Buscamos un cuerpo técnico con el ADN del club”

El técnico César Torres se despediría de la selección Colombia Sub-20: tendría planes con otro equipo

La era de Juan Pablo Montoya en Williams será homenajeada por el equipo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Linda Caicedo prendió las alarmas en la selección Colombia femenina: así fue su lesión con Real Madrid

Técnico que tuvo conflictos con James Rodríguez en Alemania será rival de Luis Díaz y Bayern Múnich