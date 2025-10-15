Primera hipótesis del hallazgo de cuerpo desmembrado en el sur de Bogotá: nuevos detalles

Vecinos denuncian aumento de consumo de drogas y presencia de habitantes de calle en el barrio - crédito Colprensa

El hallazgo de un cuerpo sin vida, envuelto en cobijas y depositado en una bolsa plástica, estremeció la mañana del 14 de octubre a los habitantes del barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa.

La escena se descubrió cerca de las 11:14 a. m., cuando vecinos alertaron a las autoridades tras notar bolsas sospechosas abandonadas en un parque infantil.

La tranquilidad habitual del sector se rompió con la llegada de las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y personal del laboratorio forense, quienes asumieron los primeros procedimientos en el sitio.

Los uniformados del CAI local verificaron que los restos humanos correspondían a un hombre y que presentaban signos evidentes de violencia.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, las bolsas negras que contenían el cuerpo habrían permanecido allí desde al menos el día anterior, en un área frecuentada por niños.

Un vecino relató a Citytv: “Se encontró una bolsa en el parque cuando los niños estaban allí. Nadie iba a saber que iba a ser una persona. Yo tengo una mascota y la saqué pero parece que eso estaba desde ayer o antier ahí botado”.