Colombia

Primera hipótesis del hallazgo de cuerpo desmembrado en el sur de Bogotá: nuevos detalles

Vecinos del barrio Villa Colombia alertaron a las autoridades tras descubrir restos humanos en bolsas plásticas en un área de juegos de niños

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Vecinos denuncian aumento de consumo
Vecinos denuncian aumento de consumo de drogas y presencia de habitantes de calle en el barrio - crédito Colprensa

El hallazgo de un cuerpo sin vida, envuelto en cobijas y depositado en una bolsa plástica, estremeció la mañana del 14 de octubre a los habitantes del barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa.

La escena se descubrió cerca de las 11:14 a. m., cuando vecinos alertaron a las autoridades tras notar bolsas sospechosas abandonadas en un parque infantil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La tranquilidad habitual del sector se rompió con la llegada de las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y personal del laboratorio forense, quienes asumieron los primeros procedimientos en el sitio.

Los uniformados del CAI local verificaron que los restos humanos correspondían a un hombre y que presentaban signos evidentes de violencia.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, las bolsas negras que contenían el cuerpo habrían permanecido allí desde al menos el día anterior, en un área frecuentada por niños.

Un vecino relató a Citytv: “Se encontró una bolsa en el parque cuando los niños estaban allí. Nadie iba a saber que iba a ser una persona. Yo tengo una mascota y la saqué pero parece que eso estaba desde ayer o antier ahí botado”.

Temas Relacionados

Hallazgo cuerpo sin vidaCuerpo desmebrado BogotáBarrio Villa ColombiaAlerta vecinosCuerpo en bolsasLocalidad BosaCTIPolicíaBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Goyo revive su paso por Victoria’s Secret y celebra el éxito de Karol G en la pasarela de lencería más famosa

La exintegrante de Chocquibtown compartió su emoción por el desfile y recordó cómo su participación abrió puertas para las artistas colombianas

Goyo revive su paso por

Dorado Mañana números sorteados 15 de octubre

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 15

Caso Álvaro Uribe: esta es la nueva fecha en la que se leerá el fallo de segunda instancia en su contra

El Tribunal de Bogotá comunicó que los tres magistrados responsables del caso, bajo la ponencia de Manuel Antonio Merchán, ya alcanzaron un veredicto

Caso Álvaro Uribe: esta es

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Néstor Lorenzo se mantiene invicto en partidos amistosos con la selección Colombia: su rendimiento supera el 90%

Cuando llegó a dirigir la selección nacional, el entrenador nacido en Argentina dirigió 25 partidos sin conocer la derrota, pero la racha terminó con la final perdida de la Copa América USA 2024

Néstor Lorenzo se mantiene invicto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia señaló a Westcol

Cris Valencia señaló a Westcol de frenar su carrera musical y el ‘streamer’ reveló malos tratos que recibieron por parte del cantante: “Era para haberle metido la mano”

Creadora de contenido española probó frutas colombianas y compartió la experiencia causando varias reacciones en las redes sociales: “Me recuerda al plástico fundido”

Juliana, hermana de Yina Calderón, aclaró si amenazó a La Jesuu: “Lo que hicimos fue advertirlas”

Valentina Castro hace historia al convertirse en la primera modelo colombiana en desfilar para Victoria’s Secret

Luisa Fernanda W reveló por qué cambió de ‘look’: “Estaba mamada de que me compararan”

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así ve la prensa argentina a la Selección Colombia de cara al duelo del Mundial Sub-20: “Una semi caliente”

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali recibirá millonaria cifra tras llegar a acuerdos con empresas y personas a las que les debe plata: “Cesó la horrible noche”

Simón García, figura de la selección Colombia, reveló la clave para jugar ante Argentina: “No caer en provocaciones”