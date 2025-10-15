Colombia

Estas son las recomendaciones para no ser víctima del paseo millonario según la Policía Metropolitana de Bogotana: ojo a los movimientos sospechosos

Gracias a los trabajos que realizan las autoridades tres personas fueron detenidas por ser sospechosas de adelantar estos delitos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
crédito archivo Colprensa y Mebog
crédito archivo Colprensa y Mebog

La Policía Nacional de Colombia publicó una serie de recomendaciones destinadas a prevenir el denominado “paseo millonario”, una modalidad de hurto que predomina en Bogotá.

Por tal motivo, la Policía Metropolitana en la capital del país brindó una serie de sugerencias para no ser víctima de las estructuras criminales que hacen de las suyas a costa del esfuerzo y el trabajo duro de los demás, al robarles todo su efectivo a través de transacciones bancarias en cajeros automáticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los consejos se encuentra solicitar servicios de transporte solo a través de aplicaciones reguladas por las autoridades.

Además, se aconseja tomar fotografías del vehículo en el que se va a viajar y enviarlas a familiares o amigos, junto con los datos del conductor.

Otra de las recomendaciones indica evitar solicitar el servicio de taxi en la vía pública y optar siempre por hacerlo desde el celular o teléfono fijo.

Si el vehículo que llega no corresponde con el solicitado, la Policía pide no abordarlo y buscar apoyo, utilizando zonas públicas designadas para el embarque.

Además de vehículos de aplicaciones
Además de vehículos de aplicaciones móviles, como particulares, algunas bandas de ladrones operan en taxis - crédito Colprensa

El organismo también insta a no compartir información sobre actividades financieras o la situación económica ante personas desconocidas.

Asimismo, se precisó que, en caso de salir a consumir alcohol, es necesario hacerlo con responsabilidad y abstenerse de tomar un taxi si se encuentra bajo los efectos del licor.

La Policía Nacional reitera la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo mediante la línea 165, reafirmando su campaña de prevención contra el secuestro y la extorsión.

Golpe a banda de ladrones en Bogotá: robaban bajo la modalidad de paseo millonario

La Policía Nacional, en desarrollo de la estrategia Seguros, cercanos y presentes, indicó el mismo miércoles 15 de octubre de 2025 la captura en flagrancia de tres hombres señalados de integrar una organización dedicada al hurto bajo la modalidad de paseo millonario en el norte de Bogotá.

El operativo, coordinado con el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, y se realizó después de la denuncia de la familia de la víctima a la línea 165.

El hecho ocurrió en la Zona T, un sector reconocido de rumba y gastrobares de la capital colombiana, cuando la víctima, tras salir de un bar, abordó un taxi para dirigirse a su residencia.

Durante el trayecto fue sedado con una sustancia tóxica y despojado de sus pertenencias, según relataron las autoridades.

Los delincuentes realizaron retiros y transferencias por cerca de 40 millones de pesos usando las cuentas de la víctima - crédito Policía Bogotá

El seguimiento policial se activó tras recibir la denuncia, permitiendo la ubicación del taxi y la detención de los responsables en el barrio Rincón de la localidad de Suba.

Durante el secuestro, la víctima permaneció retenida durante aproximadamente 19 horas en una vivienda.

Los individuos la habrían mantenido bajo efectos de sustancias químicas para obtener información de sus cuentas bancarias y así acceder a retiros y transferencias por alrededor de 40 millones de pesos.

Según explicó el mismo alcalde Carlos Fernando Galán junto al brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hoy detenidos presentan antecedentes por homicidio, uso de menores para cometer delitos, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y hurto calificado y agravado.

La acción de las autoridades finalizó cuando los implicados fueron abandonados en el norte de la ciudad. En el operativo fueron incautados tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y se inmovilizó el taxi utilizado en los delitos.

El taxi y los responsables fueron localizados y capturados en flagrancia en el barrio Rincón, localidad de Suba - crédito Policía

Los sujetos enfrentan cargos por al menos diez hurtos bajo esta modalidad y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

En lo que va de 2025 se han realizado 96 capturas por secuestro y el 92% de los casos denunciados han sido resueltos, según cifras oficiales difundidas por la Policía Nacional.

Temas Relacionados

Captura en BogotáPaseo millonarioRobo a personasZona TRobos en zonas de rumba en BogotáInseguridad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro arremetió otra vez contra el concesionario por fallas en la vía Bogotá-Villavicencio: “Le echan la culpa al campesinado”

El mandatario afirmó mediante redes sociales que la falta de mantenimiento de las obras de drenaje provocó el último deslizamiento, rechazando que las comunidades rurales fueran responsables

Gustavo Petro arremetió otra vez

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

EN VIVO: Cali vs. Colo

Gustavo Petro solicitó que la ONU aborde el ataque de una lancha cerca de Venezuela tras presunto desacato de EE. UU. a resolución impulsada por Colombia

Tras un nuevo incidente en aguas cercanas a Venezuela, Gustavo Petro llamó a que la ONU analice el caso por considerar que Estados Unidos incumplió la resolución colombiana que exige supeditar las políticas antidrogas

Gustavo Petro solicitó que la

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

La influencer salió al paso de las especulaciones en redes sociales y aclaró que no es la nueva dueña de la estética en donde la creadora de contenido fue asesinada en mayo de 2025

Vivian de la Torre rompe

Experta reveló estrategia para comprar apartamento de los sueños con un bajo presupuesto al inicio

Por años, conseguir vivienda propia ha sido aspiración de muchos en Colombia, aunque alcanzar ese objetivo supone retos y diversas estrategias financieras que pueden marcar el camino

Experta reveló estrategia para comprar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Amenazaron de muerte a director

Amenazaron de muerte a director de medio alternativo tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira: “Deje de ser sapo”

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

ENTRETENIMIENTO

Vivian de la Torre rompe

Vivian de la Torre rompe el silencio y desmiente rumores sobre la propiedad del salón Blossom, perteneciente a Valeria Márquez

Hernán Orjuela opinó sobre la polémica de Jeringa con Johana Velandia: “A veces les puede más el ego”

Empresario que reclama 17 millones a Rubigol publicó nuevas pruebas y reveló un encuentro en un Starbucks

Karina García abrió su corazón y contó lo que piensa de Emiro Navarro: “Tiene un alma muy bonita”

Karen Sevillano reveló planes de ser madre y casarse con Neider: “Queremos tener una hija”

Deportes

EN VIVO: Cali vs. Colo

EN VIVO: Cali vs. Colo Colo - nóminas confirmadas para la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Argentina vs. Colombia EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

James Rodríguez tras el partido de Colombia vs. Canadá se acercó a cifra que es liderada por David Ospina

Las Azucareras van por la Copa Libertadores Femenina: hora y dónde ver Deportivo Cali vs. Colo Colo

Canal colombiano transmitirá el campeonato brasileño: así podrá ver los partidos de Kevin Serna y Jorge Carrascal