Mario Moreno “Cantinflas” fue ciudadano colombiano: su cédula está en un museo en Cali

El Museo Caliwood exhibe la cédula de extranjería temporal otorgada a Cantinflas en 1943 durante su visita a Cali - crédito Hotel Tequendama de Bogotá/Facebook

La reciente llegada al Museo Caliwood de un documento que permaneció resguardado durante más de cuatro décadas permitió redescubrir un episodio poco conocido de la historia cultural de Colombia: la expedición de una cédula de extranjería temporal a Mario Moreno “Cantinflas” durante su visita a Cali en 1943.

Este hallazgo, que ahora será exhibido al público, arroja nueva luz sobre el paso del célebre actor mexicano por el país y sobre la manera en que fue recibido por las autoridades y la sociedad local.

El documento, una cédula de extranjería clase transeúnte con el número 1872, fue entregado al museo el 7 de octubre de 2025 por Julián Saavedra Córdoba, que la conservó durante más de 40 años tras recibirla de su suegro, Carlos Calero Mercado.

Calero Mercado, recordado historiador y presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, habría obtenido el documento en 1943, año en que Cantinflas realizó su primera visita a Cali.

La cédula de extranjería de Cantinflas revela detalles inéditos de su visita a Colombia - crédito Hugo Suárez Fiat/Museo Caliwood

Saavedra Córdoba, reconocido por su afición al cine, decidió donar la pieza al considerar que el museo especializado en cinematografía era el lugar idóneo para preservar y difundir este testimonio histórico.

La cédula, expedida por la Policía Nacional Sección Extranjeros del Gobierno de la República de Colombia en Bogotá el 29 de marzo de 1943, incluye una fotografía en blanco y negro tomada por un fotógrafo oficial, la firma autógrafa de “Cantinflas” y su huella dactilar, registrada bajo la fórmula dactiloscópica V3333-V3222.

El documento se encuentra en un estado de conservación óptimo y será instalado en una urna especial dentro del museo Caliwood.

En la identificación oficial se consignan datos personales del actor: nacido en México D.F. el 12 de agosto de 1911, casado y de profesión artista.

El hallazgo confirma la primera visita de Cantinflas a Cali en marzo de 1943 y su segunda estadía en 1959, documentada con una fotografía original - crédito Caliwood Museo de la Cinematografía/Facebook

La filiación física detalla una estatura de 1,71 metros, tez morena, cabello castaño oscuro ligeramente ondulado, ojos castaños oscuros, barba castaña oscura sin afeitar, nariz de dorso recto y base horizontal, boca mediana, orejas ovoides grandes y lóbulo redondeado.

Para su ingreso al país, “Cantinflas” portaba el pasaporte número 6363, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México el 17 de febrero de 1943.

La documentación confirma que la primera visita de Cantinflas a Cali tuvo lugar en marzo de 1943. Además, el acervo entregado al museo incluye una fotografía original tomada el 10 de diciembre de 1959, durante la segunda estadía del actor en la ciudad.

En esa ocasión, el intérprete acudió al Club San Fernando, donde firmó el libro de visitantes ilustres acompañado por el doctor Pedro Nel Quintero Caraballo, médico anestesiólogo formado en el Medical Center de Jersey City, en el estado de New Jersey, Estados Unidos.

La imagen muestra a Cantinflas en el acto de dejar su rúbrica en el registro del prestigioso centro social, un testimonio gráfico que complementa el valor histórico de la cédula y que será parte de la exhibición en el Museo Caliwood.

Quién fue Cantinflas, el genio detrás de la comedia mexicana

Cantinflas, ícono del cine mexicano, protagonizó más de 45 películas y 6 cortometrajes - crédito Prime Video "El Potero"

El actor mexicano “Cantinflas”, cuyo nombre real era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, se consolidó como una figura central en la historia del cine, con una trayectoria que abarcó más de 45 películas y 6 cortometrajes.

Su carrera comenzó con la cinta No te engañes corazón, aunque el reconocimiento masivo llegó con Ahí está el detalle. El último personaje que interpretó fue Napoleón en El barrendero en 1981.

A lo largo de su vida, Mario Moreno enfrentó una infancia marcada por la precariedad económica, siendo el sexto de 12 hermanos. Esta situación lo llevó a intentar ingresar al ejército antes de la edad permitida, declarando tener 21 años y experiencia como mecanógrafo. Su padre descubrió la mentira y gestionó su salida del servicio militar.

Antes de alcanzar la fama, “Cantinflas” desempeñó múltiples oficios, tanto en la vida real como en la pantalla: fue boxeador —con el apodo de “El chato”, aunque abandonó tras ser noqueado en su primer combate—, cartero, torero, bailarín, fotógrafo, bombero, cantante y mago.

Mario Moreno falleció el 20 de abril de 1993 en Ciudad de México a la edad de 82 años víctima de un cáncer de pulmón.