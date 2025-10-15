Colombia

Luisa Fernanda W reveló la razón principal de su cambio de ‘look’: “Estaba mamada que me compararan”

La ‘influencer’ confiesa que las comparaciones con otras celebridades la impulsaron a transformar su imagen: “Las versiones mías del pasado, ya fueron, ya pasaron”

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La paisa sorprendió con estas declaraciones en sus redes sociales, lo que la motivó a cambiar su color de pelo - crédito @letengoelchisme/IG

El reciente cambio de imagen de Luisa Fernanda W generó un impacto positivo entre sus seguidores, quienes no tardaron en manifestar su opinión sobre el nuevo estilo de la creadora de contenido.

Aunque todo aparentemente se veía como parte de una evolución en el nuevo estilo de vida que presume la creadora de contenido en Ciudad de México, junto a su pareja Pipe Bueno y los pequeños Mámixo y Dómenic, lo cierto es que todo de debe a una sola cosa: estaba siendo comparada con otras personas.

La creadora de contenido sorprendió con un cambio de 'look' radical dejando atrás el clásico negro - crédito @luisafernandaw/IG

Recientemente, la empresaria compartió con sus seguidores en redes sociales las profundas motivaciones que la llevaron a realizar un cambio radical en su color de cabello, pasando del negro al cobrizo.

La decisión, según explicó directamente a través de sus plataformas digitales, responde tanto a una necesidad de sentirse auténtica como a la incomodidad que surge con las constantes comparaciones que recibe cuando lleva el cabello oscuro.

Luisa Fernanda describió el proceso de transformación como parte de una etapa de crecimiento personal. Asimismo, expresó su sentir sobre las versiones anteriores de sí misma: “A las versiones mías del pasado, porque ya fueron, ya pasaron”.

Destacó la relevancia de la adaptación en los procesos individuales al afirmar que “el éxito de una persona va muy ligada a la rapidez en la cual se adapte a los cambios”.

La paisa destacó los tips que la han llevado al éxito con marcas de lujo - crédito @luisafernandaw/ Instagram

La elección del cambio de look fue presentada como un reflejo de su evolución, más allá de una simple transformación estética. Durante la publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió esta decisión con su comunidad digital, Luisa Fernanda W destacó que la apariencia de su nuevo color de cabello en imágenes o videos muchas veces no hace justicia al tono real.

“Pienso que se ve mucho más bonito en persona que en fotos o videos, porque a veces por la luz se puede ver un poco rojizo o muy cobre y no, o sea, el color es un poco más como, asentadito, por así decirlo”, describió ante sus seguidores, reafirmando su satisfacción actual.

Uno de los ejes de sus declaraciones giró en torno al hartazgo ante las comparaciones. “Yo amaba cómo se me veía el pelo oscuro, claro que sí, o sea, eso es una versión de Luisa Fernanda que amo, pero también estaba mamada, no de verdad, que me compararan con un montón de personas”, agregó.

La influencer se refirió específicamente a los comentarios de usuarios que la asemejaban a otras figuras públicas, lo que llegó a incomodarla pese a la admiración que siente por muchas de ellas:

“No porque las otras personas estén mal, no, porque claro, también son mujeres, wow, que tienen todo mi respeto. Ay, no, pero qué pereza que a uno le estén comparando con personas”.

En el mismo sentido, insistió en el valor de la individualidad y en la importancia de desprenderse de etiquetas: “Siempre que a uno lo comparan con alguien, sale mal. Sale mal, sale mal, sale mal. Entonces, siento que esto me hace como… me hace como distinta”.

La creadora de contenido presumió en sus redes sociales el cambio de apariencia que tuvo en México - crédito @luisafernandaw/IG

Con este cambio, Luisa Fernanda W afirma sentirse diferente y expectante por lo que vendrá, visualizando esta etapa como el inicio de un ciclo positivo: “Así, con este nuevo color, me siento diferente y será el inicio de muchas cosas lindas en mi vida”.

La creadora de contenido aseguró, además, que busca dejar atrás lo que decían sobre su imagen y centrar su energía en sorprender a sus seguidores con proyectos nuevos, los cuales se convierten en su principal foco de felicidad actual. “Yo dije: Un impulso impresionante para cambiarme el color del pelo”, concluyó, señalando cómo la decisión responde a un deseo genuino de autenticidad y renovación dentro de su trayectoria personal y profesional.

