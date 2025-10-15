Colombia

Idrd abrió convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá: estos son los requisitos para participar

Especialistas en movimiento y salud podrán acceder a un proceso de selección que busca fortalecer la promoción de hábitos saludables en diferentes espacios comunitarios de la ciudad

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

La convocatoria busca profesionales en
La convocatoria busca profesionales en deporte y recreación para promover hábitos saludables en la ciudad - crédito Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció la apertura de la convocatoria para instructores de actividad física en Bogotá, en el escenario de su reconocido programa Bogotá en Forma.

Esta iniciativa busca ampliar su equipo de profesionales, promoviendo el bienestar, el movimiento y la salud en las distintas localidades de la ciudad. La postulación estará abierta desde el 4 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 2025, ofreciendo a los interesados la posibilidad de integrarse a una de las estrategias más relevantes de promoción del ejercicio y hábitos saludables en el distrito.

La oferta del Idrd está pensada para especialistas en actividad física, deporte y recreación que deseen contribuir al acompañamiento de miles de ciudadanos en parques, escenarios deportivos y espacios comunitarios. Los seleccionados serán parte esencial en la impartición de clases gratuitas y en la construcción de espacios seguros y saludables para la población bogotana.

Los seleccionados impartirán clases gratuitas
Los seleccionados impartirán clases gratuitas y crearán espacios seguros en parques y escenarios deportivos - crédito Idrd

Para participar en la convocatoria, los postulantes deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales:

  • Ser mayores de edad al momento de la inscripción.
  • Estar afiliados a una EPS o sistema de salud del régimen subsidiado o contributivo, con afiliación vigente durante el proceso.
  • En el caso de los hombres, haber definido su situación militar conforme a la legislación vigente (Ley 1780 de 2016 y Ley 1861 de 2017), o presentar certificación provisional expedida por las autoridades de reclutamiento.
  • Acreditar título de formación profesional en disciplinas relacionadas con la actividad física, deporte o recreación, en concordancia con los núcleos base de conocimiento del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).
  • Tener disponibilidad de tiempo para comprometerse con un proceso de cualificación de cinco meses, realizado los viernes de 4:00 p. m. a 9:00 p. m., y domingos y festivos de 7:00 a.m. a 2:30 p. m., el cual no contará con remuneración económica.
  • Demostrar experiencia certificada mínima de 24 meses en sesiones grupales musicalizadas, fitness, entrenamiento personalizado, acondicionamiento físico o actividades similares, validada por entidades acreditadas.
  • Presentar conocimientos en técnicas grupales musicalizadas, nuevas tendencias del fitness, entrenamiento personalizado y métodos de ejercicio físico para la salud.
  • Mantener disposición para asistir a jornadas de cualificación, inducción y pruebas, que se realizarán principalmente los fines de semana.

Durante el proceso, los aspirantes podrán revisar los avances y novedades accediendo al sitio web del Idrd, donde se publicarán listados, citaciones y resultados de cada fase. Bogotá en Forma tiene como propósito fundamental fomentar la adopción de estilos de vida saludables y promover la integración social a través del ejercicio.

La Mega Feria de Empleo
La Mega Feria de Empleo ofrecerá 15.000 vacantes en sectores como salud, tecnología y servicios el 17 de octubre de 2025 - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

De manera complementaria, la ciudad vivirá un relevante encuentro de empleabilidad con la Mega Feria de Empleo, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. El evento tendrá lugar el 17 de octubre de 2025 en Corferias, donde se pondrán a disposición 15.000 vacantes laborales de 150 empresas aliadas.

Quienes asistan encontrarán oportunidades para perfiles técnicos, tecnólogos, profesionales, bachilleres y mayores de 50 años, con vacantes en sectores como tecnología, comercio, salud, logística, manufactura y servicios. Entre las vacantes destacadas en la Mega Feria de Empleo se encuentran:

  • Auxiliares de enfermería.
  • Enfermera jefe.
  • Líder de enfermería.
  • Coordinadora de procesos de enfermería.
  • Profesional gestión tutelas salud.
  • Profesional participación social.
  • Profesional de cultura (psicólogo(a) de bienestar organizacional).
  • Médico(a) auditor hospitalario.
  • Odontólogo(a) general.
  • Técnico en salud oral (auxiliar de odontología).
  • Terapeuta ocupacional.
  • Tecnólogo(a) de radiología.
  • Visitador(a) médico.
  • ⁠Auxiliar de farmacia.
  • Auxiliar de droguería y farmacia.
  • Auxiliar servicios farmacéuticos.
  • Regente de farmacia.
  • Auxiliar de laboratorio clínico.
  • Analista de desarrollo galénico.
  • Analista de asuntos regulatorios.
  • Coordinador(a) de asunto regulatorios.
El evento de empleo en
El evento de empleo en Corferias permitirá postularse a cargos técnicos, profesionales y para mayores de 50 años - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Mega Feria de Empleo será gratuita y requiere inscripción previa en la plataforma oficial: https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/. Las personas interesadas deben:

  1. Ingresar al enlace, hacer clic en el botón de inscripción y mirar el video explicativo.
  2. Diligenciar el formulario de participación y elegir la franja horaria que mejor se ajuste: 7:00-9:00 a. m., 9:00-11:00 a. m., 11:00 a. m.-1:00 p. m. o 2:00-4:00 p. m.
  3. Llevar varias hojas de vida actualizadas y documento de identidad el día del evento.

Durante la jornada, que se desarrollará entre las 8:00 a. m. y 4:00 p. m., los asistentes podrán postularse directamente a ofertas laborales, recibirán asesoría personalizada de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y, en algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección con entrevistas y exámenes médicos en el mismo lugar.

