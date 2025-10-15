Colombia

Denuncia contra el alcalde de Puracé, por agresión a joven durante fiesta patronal

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el funcionario, aparentemente bajo efectos del alcohol, arrebata el celular a una mujer que documentaba un posible caso de violencia doméstica

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Testigos afirman que el alcalde agredió a la joven tras grabar un supuesto caso de violencia de género en su camioneta durante las celebraciones - crédito Alcaldía Puracé

Durante las festividades patronales de San Miguel en el corregimiento de Puracé (Cauca), un incidente quedó registrado en video generando conmoción en la comunidad y dejando en el centro de la polémica al alcalde Jorge Armando Andrade Molano.

Las imágenes, que circularon tras los hechos ocurridos alrededor de las 4:00 a.m . del pasado domingo 12 de octubre, muestran al mandatario local descendiendo de una camioneta de alta gama al notar que estaba siendo grabado por una joven con su celular justo cuando, según se aprecia en el material audiovisual, supuestamente agredía a su esposa en el interior del vehículo.

Según el testimonio de varias lideresas sociales del municipio, la secuencia de eventos se desató cuando la joven comenzó a grabar la presunta agresión sufrida por la esposa del alcalde dentro de la camioneta.

La chica grabó la agresión que al parecer sufrió la esposa de este alcalde al interior de la camioneta, y cómo este golpeó a la joven al momento de quitarle el celular, entonces los testigos no dudaron en grabar la escena al percatarse de la situación, aseverando que el protagonista es el mandatario, quien terminó agrediendo a la joven porque grabó esta situación con su dispositivo móvil”, relataron al diario regional El País.

El video del incidente en las fiestas patronales de Puracé involucra al alcalde Jorge Armando Andrade Molano en una presunta agresión física a una joven - crédito Captura de video

Las imágenes muestran a la víctima acusando directamente al alcalde del ataque mientras se encontraba visiblemente afectada. “Ese Molano me golpeó, porque grabé todo, ese Molano me quitó el celular…”, denunció la joven entre lágrimas, rodeada por testigos que intentaban consolarla y le recordaban que la grabación sería prueba del hecho.

En medio del caos, surgieron recriminaciones por parte de los asistentes, quienes increparon al mandatario por lo sucedido. “Ese no es un ejemplo que debe dar un alcalde”, manifestaron quienes grabaron el altercado y pusieron en entredicho los privilegios que, según ellos, rodean al funcionario.

Adicionalmente, los testigos relataron al medio mencionado cómo la situación involucró al escolta del alcalde. La joven, a pesar del estado de conmoción, exigió la devolución de su celular, mientras el guardaespaldas intentaba calmar los ánimos y, finalmente, permaneció en el lugar cuando el alcalde abandonó la escena en la camioneta.

Los testigos indicaron a El País: “Lo que presenciamos es que el escolta buscó mediar en la situación, el alcalde se fue, por eso aprovechó ese momento para regresarle el celular a la muchacha, como muchas personas lo evidenciamos, porque él siempre buscó cómo mediar, buscando que la situación no pasara a mayores, porque el escolta nunca agredió a la muchacha”.

La comunidad de Puracé expresa su rechazo ante la conducta del alcalde tras la difusión del video en redes sociales - crédito Alcaldía de Puracé

A raíz del escándalo, organizaciones de mujeres y ciudadanos han solicitado la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Provincial y la Personería Municipal para investigar los hechos y garantizar la protección de las posibles víctimas.

Las demandas incluyen el esclarecimiento de la posible agresión a la gestora social y la revisión de la actuación del esquema de seguridad del alcalde durante el enfrentamiento.

La Alcaldía de Puracé no ha emitido hasta ahora ninguna declaración oficial sobre el altercado, lo que ha incrementado la presión social y la expectativa en la comunidad.

El caso ocupa ya la agenda local y las plataformas digitales, mientras vecinos y colectivos cívicos reiteran su rechazo frente a cualquier muestra de violencia por parte de las autoridades y exigen acciones concretas para determinar responsabilidades y garantizar la transparencia del proceso.

El contexto del incidente estuvo marcado por la celebración de las fiestas patronales de San Miguel, desarrolladas por las comunidades del corregimiento de Puracé - crédito Alcaldía Puracé

Los habitantes que presenciaron el incidente narran que el alcalde se encontraba “visiblemente alterado” y, de acuerdo con su percepción, bajo los efectos del licor. En el video, se observa cómo Andrade Molano sube y baja repetidas veces de una camioneta municipal mientras, rodeado por la multitud, responde entre gritos a quienes le reprochan su accionar y le exigen asumir su rol de autoridad con el ejemplo.

