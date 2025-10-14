Precio del oro rompe récord histórico: supera los 4.100 dólares y sigue al alza

Lingote de oro

El oro volvió a convertirse en protagonista en los mercados globales. Este lunes 13 de octubre, el metal precioso alcanzó un nuevo récord al superar los 4.100 dólares por onza, impulsado por la tensión entre Estados Unidos y China y la expectativa de un giro en la política monetaria de la Reserva Federal.

El avance representa un hito para los inversionistas, que desde hace semanas han visto cómo el precio del oro consolida una tendencia alcista sostenida.

La cotización internacional rondó los 4.078 dólares, mientras los contratos futuros para entrega en diciembre se negociaron por encima de los 4.090 dólares, según los reportes de los principales operadores del mercado.

Ese incremento se reflejó rápidamente en el país. En Colombia, el precio del gramo de oro cerró la jornada en aproximadamente $513.617, con un aumento cercano al 1,3 % respecto al valor reportado el viernes anterior. Aunque las cifras varían según los intermediarios y las condiciones cambiarias, el repunte fue notorio en las principales casas de compra y venta del metal.

Los analistas coinciden en que esta nueva escalada responde a factores externos que han elevado la demanda global. Las recientes tensiones comerciales entre Washington y Pekín, reavivadas por restricciones a las exportaciones de productos estratégicos, han generado incertidumbre entre los inversionistas. Esa percepción de riesgo ha llevado a muchos a refugiarse en activos seguros, como el oro, tradicionalmente considerado una reserva de valor durante periodos de inestabilidad.

Además de la coyuntura geopolítica, el comportamiento de la economía estadounidense también ha influido. En los mercados financieros crece la expectativa de que la Reserva Federal opte por reducir las tasas de interés en los próximos meses, una decisión que suele favorecer la compra de oro. Cuando las tasas bajan, el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el metal, disminuye, lo que aumenta su atractivo.

A ese panorama se suma el interés de los bancos centrales. Varias entidades monetarias han incrementado sus reservas de oro como mecanismo de protección frente a la volatilidad del dólar y a los riesgos inflacionarios. Esta tendencia, unida a la participación de grandes fondos de inversión que también han intensificado sus adquisiciones, refuerza el escenario de precios altos a mediano plazo.

Las proyecciones de algunas firmas internacionales apuntan a que el valor del oro podría continuar ascendiendo en 2026, impulsado por la inestabilidad política y la desaceleración de economías clave. Para los expertos, no se trata de un fenómeno transitorio, sino de una respuesta estructural del mercado ante el aumento de la aversión al riesgo.

En el ámbito local, el alza genera efectos mixtos. Para quienes invierten en joyas, lingotes o ahorros respaldados en oro, la subida se traduce en una apreciación de su patrimonio. No obstante, los comerciantes minoristas enfrentan márgenes más estrechos, ya que los precios de venta al público no siempre se ajustan al mismo ritmo que las cotizaciones internacionales.

Colombia, uno de los mayores productores de oro en América Latina, podría experimentar un aumento en la actividad minera debido a los altos precios. Sin embargo, especialistas advierten que este repunte podría incentivar prácticas informales e ilegales, especialmente en regiones donde la minería artesanal y los grupos criminales mantienen presencia.

Según datos del sector, solo el 34 % del oro extraído en el país proviene de empresas formalizadas. Esto significa que el alza en los precios puede incentivar la extracción sin control ambiental ni trazabilidad comercial. Por ello, las autoridades insisten en reforzar la vigilancia sobre las zonas productoras y en promover la regularización de los pequeños mineros.