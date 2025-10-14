Colombia

Precio del oro rompe récord histórico: supera los 4.100 dólares y sigue al alza

El valor del oro alcanzó máximos inéditos en los mercados internacionales, impulsado por la tensión comercial entre Estados Unidos y China

Por Mauricio Villamil

Guardar
Lingote de oro
Lingote de oro

El oro volvió a convertirse en protagonista en los mercados globales. Este lunes 13 de octubre, el metal precioso alcanzó un nuevo récord al superar los 4.100 dólares por onza, impulsado por la tensión entre Estados Unidos y China y la expectativa de un giro en la política monetaria de la Reserva Federal.

El avance representa un hito para los inversionistas, que desde hace semanas han visto cómo el precio del oro consolida una tendencia alcista sostenida.

Mercado internacional entre Estados Unidos
Mercado internacional entre Estados Unidos y China| Foto: Razón Pública

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cotización internacional rondó los 4.078 dólares, mientras los contratos futuros para entrega en diciembre se negociaron por encima de los 4.090 dólares, según los reportes de los principales operadores del mercado.

Ese incremento se reflejó rápidamente en el país. En Colombia, el precio del gramo de oro cerró la jornada en aproximadamente $513.617, con un aumento cercano al 1,3 % respecto al valor reportado el viernes anterior. Aunque las cifras varían según los intermediarios y las condiciones cambiarias, el repunte fue notorio en las principales casas de compra y venta del metal.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y otro de cinco dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia. 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Los analistas coinciden en que esta nueva escalada responde a factores externos que han elevado la demanda global. Las recientes tensiones comerciales entre Washington y Pekín, reavivadas por restricciones a las exportaciones de productos estratégicos, han generado incertidumbre entre los inversionistas. Esa percepción de riesgo ha llevado a muchos a refugiarse en activos seguros, como el oro, tradicionalmente considerado una reserva de valor durante periodos de inestabilidad.

Además de la coyuntura geopolítica, el comportamiento de la economía estadounidense también ha influido. En los mercados financieros crece la expectativa de que la Reserva Federal opte por reducir las tasas de interés en los próximos meses, una decisión que suele favorecer la compra de oro. Cuando las tasas bajan, el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento, como el metal, disminuye, lo que aumenta su atractivo.

A ese panorama se suma el interés de los bancos centrales. Varias entidades monetarias han incrementado sus reservas de oro como mecanismo de protección frente a la volatilidad del dólar y a los riesgos inflacionarios. Esta tendencia, unida a la participación de grandes fondos de inversión que también han intensificado sus adquisiciones, refuerza el escenario de precios altos a mediano plazo.

Las proyecciones de algunas firmas internacionales apuntan a que el valor del oro podría continuar ascendiendo en 2026, impulsado por la inestabilidad política y la desaceleración de economías clave. Para los expertos, no se trata de un fenómeno transitorio, sino de una respuesta estructural del mercado ante el aumento de la aversión al riesgo.

En el ámbito local, el alza genera efectos mixtos. Para quienes invierten en joyas, lingotes o ahorros respaldados en oro, la subida se traduce en una apreciación de su patrimonio. No obstante, los comerciantes minoristas enfrentan márgenes más estrechos, ya que los precios de venta al público no siempre se ajustan al mismo ritmo que las cotizaciones internacionales.

FOTO DE ARCHIVO: Lingotes recién
FOTO DE ARCHIVO: Lingotes recién fundidos de oro con una pureza del 99,99% | REUTERS/Ilya Naymushin/Archivo

Colombia, uno de los mayores productores de oro en América Latina, podría experimentar un aumento en la actividad minera debido a los altos precios. Sin embargo, especialistas advierten que este repunte podría incentivar prácticas informales e ilegales, especialmente en regiones donde la minería artesanal y los grupos criminales mantienen presencia.

Según datos del sector, solo el 34 % del oro extraído en el país proviene de empresas formalizadas. Esto significa que el alza en los precios puede incentivar la extracción sin control ambiental ni trazabilidad comercial. Por ello, las autoridades insisten en reforzar la vigilancia sobre las zonas productoras y en promover la regularización de los pequeños mineros.

Temas Relacionados

Precio del oroEconomía mundialReserva Federal Estados UnidosChinaMercado internacionalProducción mineraColombiaColombia-noticias

Más Noticias

Asesinato de la lideresa Luz Eneida Hinestroza desata repudio en el Chocó: piden justicia y mayor protección

La Defensoría, la Personería del Medio Baudó y diversas organizaciones exigieron a las autoridades resultados en la investigación del feminicidio

Asesinato de la lideresa Luz

Resultados Baloto y Revancha 13 de octubre 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Baloto realiza tres sorteos a la semana en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Baloto y Revancha 13

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 13 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados del último sorteo de

Nuevos íconos del cacao surgen en Arauquita: consagran a Kely Carrillo Rey y distinguen el mejor grano del país

Entre desfiles y faenas, la identidad llanera se exalta al reconocer a los campeones del chocolate colombiano y abrir proyección internacional para sus cosechas

Nuevos íconos del cacao surgen

Contrabando de repuestos de motos genera pérdidas superiores a $1 billón y desacelera el mercado en Colombia

El ingreso irregular de autopartes afecta la seguridad vial y compromete la estabilidad de los comercios formales dedicados al sector de motocicletas en el país

Contrabando de repuestos de motos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple Colombia: estas

Top 10 Apple Colombia: estas son las canciones que están de moda entre el público colombiano

Crece polémica en torno a Blessd: participante de ‘Yo me llamo’ lo demandó por presuntas amenazas y agresiones

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

La inesperada reacción de Sofía Avendaño al enterarse del enfrentamiento entre Yina Calderón y La Jesuu: “Cómo así que demanda”

Andrea Valdiri presume su increíble cambio físico antes de su combate con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4′

Deportes

De estar en prisión por

De estar en prisión por traficar droga a consolidarse en el microfútbol profesional: la impresionante historia de superación de Cristian Quintero

DIM y una goleada histórica en Manizales: se impuso 1-5 al Once Caldas e ilusiona a sus hinchas con la séptima estrella

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: Millonarios y América, con posibilidades matemáticas de clasificarse

Estas es la posible sanción a Alfredo Morelos de Atlético Nacional por supuestamente simular el penalti contra Boyacá Chicó en la Liga

Colombia vs. Canadá: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fecha FIFA de octubre