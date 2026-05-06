Iván Cepeda cerrará su campaña presidencial en Barranquilla junto a Aida Quilcué, replicando la estrategia de Gustavo Petro en el Caribe

Barranquilla será el escenario del cierre de campaña de Iván Cepeda, en un acto que replica la estrategia de Gustavo Petro y concentra la atención política en el Atlántico - crédito prensa Iván Cepeda

Barranquilla será el escenario del cierre de campaña nacional del candidato presidencial Iván Cepeda, quien realizará su acto final entre el 22 y el 23 de mayo en la capital del Atlántico, a pocos días de la elección del 31 de mayo.

El evento contará con la presencia de su fórmula vicepresidencial, la lideresa indígena Aida Quilcué, según confirmó el comité de campaña en el departamento a Blu Radio.

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La decisión de cerrar en Barranquilla replica la estrategia empleada por el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro, quien también eligió esta ciudad para un momento clave de su campaña hace cuatro años.

Con ello, el equipo de Cepeda busca reforzar la importancia del Caribe en la disputa electoral y consolidar el respaldo obtenido en el Atlántico, considerado uno de los territorios más favorables para el proyecto del Pacto Histórico en la región.

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De acuerdo con el equipo de centrales obreras en Atlántico, liderado por Henry Gordon, el acto aún no tiene fecha exacta definida, pero su realización en Barranquilla ya está confirmada.

Gustavo Petro en Barranquilla durante el cierre de su campaña en primera vuelta hace cuatro años, en un evento que marcó su estrategia en el Caribe - crédito Reuters

Gordon explicó a Blu Radio que la movilización sindical y social será determinante en la convocatoria del evento, que busca mostrar fuerza territorial en la recta final de la campaña.

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El anuncio del cierre de campaña ocurre en paralelo a una fuerte reconfiguración política en el Caribe colombiano, marcada por la adhesión de la casa Char al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La decisión del influyente grupo político se oficializó en Barranquilla en un evento que contó con la presencia del patriarca Fuad Char, así como de figuras como el alcalde Álex Char.

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El diputado Maicol Flórez aseguró que las “credenciales del charismo ya están con él”, mientras que la exgobernadora Elsa Noguera manifestó públicamente su apoyo al candidato, al que calificó como una opción sólida para la región Caribe.

El equipo del Pacto Histórico ha insistido en que la elección de Barranquilla como sede del cierre de campaña no es casual.

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La agenda de campaña de Aida Quilcué cobra especial relevancia. La fórmula vicepresidencial iniciará este jueves un recorrido por el departamento del Atlántico, que incluirá visitas a la sede indígena en el municipio de Malambo, actividades en Luruaco y un cierre con intervención pública en la plaza principal de Soledad.

Estas actividades buscan fortalecer el vínculo con comunidades indígenas, sociales y populares de la región.

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Fuad Char dejó entrever por cual candidato votará en las presidenciales - crédito Suministrado infobae

A este despliegue se suma la llegada de la minga indígena al Atlántico, que iniciará su recorrido en Sabanagrande, continuará hacia Campeche y avanzará por distintos municipios hasta llegar a Soledad, donde acompañará la intervención de Quilcué.

La movilización, según sus organizadores, tiene como objetivo respaldar el cierre de campaña del Pacto Histórico y visibilizar las demandas de los pueblos indígenas en el debate electoral.

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En paralelo a estos movimientos territoriales, la campaña de Cepeda recibió un refuerzo político significativo con la adhesión del excandidato presidencial y exministro Luis Gilberto Murillo, quien decidió retirar su aspiración presidencial para sumarse a la coalición progresista.

Murillo oficializó su respaldo durante un acto público, en el que afirmó que su decisión responde a la necesidad de articular esfuerzos políticos en torno a un proyecto común.

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“Esta ha sido una decisión tomada en familia, con nuestro equipo y nuestras bases”, señaló Murillo, quien destacó que su apoyo a Cepeda se fundamenta en la búsqueda de unidad nacional. Aunque su intención de voto era inferior al 3 %, su incorporación es vista como un gesto político relevante dentro del bloque progresista.

Iván Cepeda y Luis Gilberto Murillo durante el acto en el que se oficializó la adhesión del excandidato a la campaña presidencial del Pacto Histórico - crédito Luis Gilberto Murillo/X

Murillo también enfatizó que su decisión no responde a una lógica ideológica tradicional, sino a una visión de futuro para el país.

“El país está cansado de los egos”, afirmó, al tiempo que defendió la necesidad de consolidar alianzas amplias. Desde el entorno de la campaña, la senadora María José Pizarro destacó que estas adhesiones hacen parte de una estrategia de construcción programática a largo plazo.

A estas sumas se agregan apoyos de figuras como Clara López y Juan Fernando Cristo, además de sectores del Partido Verde, aunque estas decisiones han generado divisiones internas en algunas colectividades. Algunos militantes han manifestado reservas frente al respaldo a Cepeda, lo que evidencia tensiones dentro de la coalición.