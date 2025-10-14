Petro ordena a la SAE enviar oro incautado para atender a niños heridos en Gaza

Presidente de Colombia, Gustavo Petro | REUTERS/Luisa Gonzalez

El presidente Gustavo Petro anunció que el oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales será enviado a la Franja de Gaza con el propósito de financiar atención médica para los niños y niñas heridos tras el reciente conflicto armado entre Israel y Hamás.

La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, donde insistió en su llamado a una respuesta internacional coordinada ante la crisis humanitaria.

Niños en franja de Gaza | REUTERS/Dawoud Abu Alkas

“Ordené que la Sociedad de Activos Especiales envíe oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, escribió el presidente, al tiempo que reiteró su propuesta de que Colombia presente ante las Naciones Unidas una resolución para construir un Ejército mundial encargado de la reconstrucción de Gaza.

El anuncio se dio luego del acuerdo de cese al fuego alcanzado entre Israel y Hamás, tras meses de enfrentamientos que dejaron miles de víctimas. Petro destacó la necesidad de que la comunidad internacional actúe de manera conjunta para garantizar ayuda a la población civil y reconstruir la infraestructura devastada durante el conflicto.

Bandera del Estado de Palestina | EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

En su publicación, el mandatario también se refirió a la reciente liberación del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, quien había sido secuestrado por Hamás y regresó a Israel junto con su esposa. Según explicó el presidente, el Gobierno colombiano adelantó gestiones diplomáticas reservadas para lograr su liberación y, en reconocimiento a su vínculo con el país, le otorgó la ciudadanía colombiana.

“Todo el cuerpo diplomático colombiano en el Medio Oriente contactó en silencio gobiernos para lograr su liberación. Recibimos carta de Hamás donde se negó su libertad. Creo, y lo dirá él mismo, que logramos una mejor atención de él y espero que haya servido de algo mi ayuda. Su esposa y su hijo siempre han sido recibidos en mi despacho. Espero que Elkana y su familia como colombianos que son, se vengan a vivir a Colombia”, afirmó Petro.

El presidente ha mantenido una postura activa sobre la situación en Palestina, especialmente en relación con las acciones de Israel en la Franja de Gaza. La semana anterior, el mandatario condenó la detención de dos ciudadanas colombianas que viajaban en una embarcación humanitaria como parte de la Flotilla Global Sumud, interceptada por fuerzas israelíes.

Una captura de pantalla de un vídeo transmitido en directo muestra a las fuerzas navales israelíes acercándose a la embarcación Marinette, que se cree que es el único barco de la Global Sumud Flotilla, que sigue navegando hacia Gaza y que, según los organizadores de la flotilla, ha sido interceptado. 3 de octubre de 2025. Global Sumud Flotilla/Cedida a REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS. CRÉDITO OBLIGATORIO. NO RESALES. NO ARCHIVOS.

En esa ocasión, Petro calificó la operación como “un crimen de carácter internacional” y aseguró que Colombia “pondrá las demandas internacionales como víctima y exigirá indemnizaciones y cárcel a quienes cometieron el crimen en aguas internacionales”.

La Cancillería colombiana confirmó después que las ciudadanas Manuela Bedoya y Luna Barreto serían liberadas tras las gestiones del cónsul Carlos Piñeros en Tel Aviv, bajo la dirección de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. El Ministerio informó que el Consulado de Colombia acompañó en todo momento a las compatriotas y verificó que se respetaran sus derechos durante el proceso de detención.

El Gobierno colombiano coordina ahora con las autoridades de Israel y Jordania los trámites para el traslado de las dos mujeres hacia territorio jordano, donde serán recibidas por personal consular. Según la información oficial, una de ellas regresará a Colombia con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside actualmente.

La decisión de enviar oro incautado a Gaza refuerza el enfoque de política exterior humanitaria que ha promovido el Gobierno de Gustavo Petro. Desde el inicio del conflicto, el presidente ha manifestado su intención de que Colombia asuma un papel activo en la reconstrucción del territorio palestino, buscando que el país contribuya con recursos y acciones de cooperación internacional.

El Ejecutivo ha reiterado que los recursos enviados no afectarán el presupuesto nacional, ya que corresponden a bienes decomisados por la Sociedad de Activos Especiales en procesos judiciales contra organizaciones criminales.