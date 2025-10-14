Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: uno de los ‘cerebros’ del crimen seguirá en prisión tras importante decisión judicial

Barragán Ovalle es señalado de integrar la red criminal liderada por Elder José Arteaga, alias El Costeño o 'Chipi' - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

El proceso judicial contra Héctor Daniel Barragán Ovalle, señalado por la Fiscalía como uno de los cerebros detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, avanzó el martes 14 de octubre con la confirmación de su detención preventiva.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, que ratificó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario impuesta previamente por el Juzgado 61 Penal Municipal con funciones de control de garantías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la diligencia judicial, el togado explicó los fundamentos de su decisión: “Son totalmente válidos los argumentos, y efectivamente la medida a imponer es la detención preventiva en establecimiento carcelario. Es con base en ello que este despacho, el Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, confirmará la decisión que en su momento fuese emitida por el Juzgado 61 Penal Municipal con funciones de control de garantías”, señaló.

Barragán Ovalle, de 26 años, fue capturado a finales de agosto de 2025 por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá. Su detención se dio luego de ser identificado como uno de los presuntos coordinadores del plan que derivó en el atentado sicarial del 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

En ese lugar, un menor de 15 años, alias Tianz, habría ejecutado el ataque que dejó gravemente herido al entonces precandidato presidencial, quien falleció dos meses después.

En desarrollo...