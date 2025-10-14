Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: uno de los ‘cerebros’ del crimen seguirá en prisión tras importante decisión judicial

El Juzgado 29 Penal del Circuito confirmó la detención de Héctor Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, tras considerar válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Barragán Ovalle es señalado de
Barragán Ovalle es señalado de integrar la red criminal liderada por Elder José Arteaga, alias El Costeño o 'Chipi' - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

El proceso judicial contra Héctor Daniel Barragán Ovalle, señalado por la Fiscalía como uno de los cerebros detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, avanzó el martes 14 de octubre con la confirmación de su detención preventiva.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, que ratificó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario impuesta previamente por el Juzgado 61 Penal Municipal con funciones de control de garantías.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la diligencia judicial, el togado explicó los fundamentos de su decisión: “Son totalmente válidos los argumentos, y efectivamente la medida a imponer es la detención preventiva en establecimiento carcelario. Es con base en ello que este despacho, el Juzgado 29 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, confirmará la decisión que en su momento fuese emitida por el Juzgado 61 Penal Municipal con funciones de control de garantías”, señaló.

Barragán Ovalle, de 26 años, fue capturado a finales de agosto de 2025 por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá. Su detención se dio luego de ser identificado como uno de los presuntos coordinadores del plan que derivó en el atentado sicarial del 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón.

En ese lugar, un menor de 15 años, alias Tianz, habría ejecutado el ataque que dejó gravemente herido al entonces precandidato presidencial, quien falleció dos meses después.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayDetención preventivaHéctor Daniel Barragán OvalleMagnicidioJuzgado 29 Penal del CircuitoFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Quedó definida la fecha del DIM vs. Santa Fe, pendiente por la Liga BetPlay, que podría marcar el futuro de los Cardenales

El cuadro bogotano deberá conseguir una buena suma de puntos frente a rivales como el Medellín, Cali, Millonarios, entre otros, para acceder a los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Quedó definida la fecha del

Petro negó haber citado a senadores de la Comisión Séptima a la Casa de Nariño y lanzó pullas a Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro: “Me incumplieron”

El presidente de la República, en sus redes sociales, le salió al paso a la congresista y expresidenta de la comisión, la conservadora Nadia Blel, que señaló lo que sería un “corto circuito” entre el jefe de Estado y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, frente al trámite de la reforma a la salud

Petro negó haber citado a

Exsenador del Partido Liberal fue condenado a diez años de prisión tras pactar votos con paramilitares

La Corte Suprema confirmó que Carlos Emiro Barriga permitió que el grupo armado ilegal instalara una base paramilitar en una finca de su propiedad

Exsenador del Partido Liberal fue

Gobierno pidió información sobre la posesión de Carlos Camargo, previo a la votación de la reforma pensional en la Corte Constitucional

El alto tribunal inició el 14 de octubre el estudio que definirá el futuro de la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro, en medio de tensiones institucionales y recusaciones contra magistrados

Gobierno pidió información sobre la

Cámara de Comercio de Bogotá premiará las mejores vitrinas navideñas de la capital y municipios aledaños: así puede participar

Empresas de todos los sectores podrán participar en una competencia que busca transformar espacios urbanos y fomentar la interacción ciudadana durante las festividades

Cámara de Comercio de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Juanes fue confirmado como parte

Juanes fue confirmado como parte del Vive Latino 2026 en México: no es el único colombiano en el cartel

Claudia Bahamón mostró porqué está más enamorada que nunca: “Los seres hermosos que nos unieron”

Seguridad del expresidente Álvaro Uribe rescató a los empleados que habrían sido torturados por el papá de Greeicy Rendón

Karina García destapó los delitos que cometió en su juventud y que hoy la avergüenzan: “Era una niña y no tenía platica”

Andrea Valdiri contestó a la hermana de Yina Calderón por las amenazas que lanzaron en su programa: “Abogada de Temu”

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en Nueva York en la fecha FIFA de octubre

Tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay: así está la pelea por la Libertadores y Sudamericana luego de la goleada de Independiente Medellín

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido por la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

En Europa elogian a Néiser Villarreal por su actuación con Colombia en el Mundial Sub-20: “Representa el sueño de su vida”

Técnico de la selección Colombia Sub-20 bajó de las nubes a jugadores e hinchas antes del partido contra Argentina: “No hemos conseguido nada”