Colombia

Petro respondió a críticas de Fico Gutiérrez tras hechos violentos en Universidad de Antioquia: “No confunda ayuda para la vida con ayuda para la muerte”

El presidente colombiano afirmó que la única asistencia destinada al centro educativo se ha orientado a la producción de medicamentos y a la preservación del conocimiento en el centro educativo

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Federico Gutiérrez acusa al presidente Petro de usar el poder para intimidar a sus opositores y Petro lanza fuerte mensaje - crédito Colprensa - Presidencia
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Colprensa/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó los desmanes ocurridos en la Universidad de Antioquia el miércoles 3 de junio de 2026.

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que las personas responsables de los desmanes en el centro educativo contarían con el apoyo del presidente Gustavo Petro.

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“Hay gente de esa encapuchada, que incluso vinieron de otras partes de Colombia a la U. de A. Pueden seguir amenazando, tener el apoyo de Petro, pero no pueden violar la ley. Quieren incendiar el país de nuevo con las Primeas Líneas. Pero aquí vamos a hacer respetar la ciudad”, indicó el alcalde de Medellín.

Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez afirmó que las personas responsables de los desmanes en el centro educativo contarían con el apoyo del presidente Gustavo Petro - crédito @FicoGutierrez/X

Por estas afirmaciones, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta oficial de X que el único apoyo que ha brindado a la Universidad de Antioquia es de medio billón de pesos destinados al desarrollo de medicamentos y al fortalecimiento del centro de conocimiento.

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Según Petro, los medicamentos y el conocimiento es lo que necesita el pueblo colombiano, motivo por el cual le pidió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no confundir la “ayuda para la vida con ayuda para la muerte”.

“El apoyo que le he dado a la Universidad de Antioquia es de más de medio billón de pesos para que sea centro del saber en Antioquia y desarrolle los medicamentos. Que necesita el pueblo colombiano. No confunda ayuda para la vida con ayuda para la muerte”, aseveró el jefe de Estado.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro le pidió al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no confundir la “ayuda para la vida con ayuda para la muerte” - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Federico Gutiérrez?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo ante los episodios de violencia ocurridos el miércoles 3 de junio en la Universidad de Antioquia. A través de su cuenta en la red social X, Gutiérrez afirmó que los responsables de los disturbios no pueden ser considerados estudiantes, sino integrantes de grupos cuyo propósito es alterar el orden público en la ciudad.

Los hechos se desarrollaron en horas de la tarde dentro de las instalaciones universitarias. Encubiertos con capuchas, varios individuos protagonizaron enfrentamientos y emplearon artefactos explosivos artesanales, conocidos como papas bomba. Las imágenes de estos incidentes se difundieron en redes sociales y provocaron alarma entre la comunidad educativa y los habitantes de zonas aledañas.

La Secretaría de Seguridad de Medellín calculó que más de 40 personas estuvieron involucradas en estos actos violentos, lo que afectó la normalidad tanto dentro como fuera del campus. Gutiérrez insistió en que quienes participaron en los disturbios no representan a la comunidad académica. Según sus declaraciones en X, se trata de personas armadas que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad en Medellín.

El alcalde subrayó que este tipo de situaciones no solo afectan a la Universidad de Antioquia, sino que también tienen repercusiones negativas para la ciudad y el país. Sostuvo que los responsables portaban explosivos y otros elementos diseñados para causar daños materiales y enfrentar a las autoridades.

En su mensaje, Gutiérrez manifestó su respaldo a la actuación de la Policía Nacional durante la emergencia en el campus universitario. Señaló que las autoridades deben responder con determinación ante estos comportamientos y enfatizó que la prioridad de su administración es proteger la integridad de la ciudadanía y evitar que grupos violentos alteren el orden público.

El alcalde entregó un balance del caso y rechazó el maltrato infantil - crédito @FicoGutierrez / X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo ante los episodios de violencia ocurridos el miércoles 3 de junio en la Universidad de Antioquia - crédito @FicoGutierrez / X

“Están armados, están llenos de explosivos y hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, a Medellín y a Colombia. La Policía tiene que responder con contundencia ante las acciones de estos grupos”, manifestó el alcalde en la red social X.

Gutiérrez precisó que las instrucciones para la fuerza pública se orientan a preservar el orden y garantizar la protección tanto de la comunidad universitaria como de los residentes de la ciudad. Además, advirtió que no permitirá bloqueos ni acciones que afecten la movilidad, y aseguró que la administración mantendrá la coordinación con las autoridades para prevenir la repetición de estos hechos.

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