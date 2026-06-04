La Policía de Cundinamarca recuperó cinco vehículos robados de un parqueadero en Fusagasugá: así fue el operativo

Los vehículos robados en Fusagasugá estaban avaluados en cerca de $700 millones, según la Policía - crédito Policía

Cinco vehículos robados de un parqueadero en el barrio Fusacatán, en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), fueron recuperados por la Policía de Cundinamarca tras ser encontrados abandonados en el sur de Bogotá.

El operativo permitió localizar los carros, valorados en cerca de 700 millones de pesos, en sectores de El Perdomo y Castilla, ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy.

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El robo se produjo cuando un grupo de delincuentes ingresó al establecimiento y sustrajo seis vehículos, emprendiendo la huida por el peaje San Miguel.

La rápida reacción policial incluyó la activación de un plan candado y la revisión de cámaras de vigilancia, lo que facilitó la reconstrucción de la ruta empleada por los responsables.

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