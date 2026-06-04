Estos eran los negocios de ‘Capó C’: pasaba por productor musical e “influencer” mientras era buscado en Estados Unidos por tráfico de armas

Un esquema logístico habría permitido introducir pistolas Glock y CZ, además de fusiles, mediante paquetes enviados por vía aérea, aprovechando actividades comerciales ligadas a eventos musicales y mercancías justificadas - crédito Goes

La captura de Jesús Cristóbal Morena, alias Capó C, destapó una red internacional de tráfico de armas que, de acuerdo con la Policía Nacional, se camuflaba detrás de una disquera en Medellín y otras empresas fachada.

Morena, un ciudadano estadounidense, de 39 años, operaba bajo la imagen pública de productor y empresario musical, mientras coordinaba armas para bandas criminales de Antioquia.

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Alias Capó C utilizó establecimientos legales, principalmente la disquera Mueve Más Music, una tienda de motocicletas y un comercio de ropa, para ocultar los recursos producto del traslado y distribución de armas entre Estados Unidos y Colombia.

Estas empresas funcionaban como fachada en barrios conocidos de Medellín, permitiéndole desenvolverse abiertamente en el sector musical y comercial y así encubrir movimientos logísticos de armamento para grupos delincuenciales, según las investigaciones citadas por los tres medios.

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Un establecimiento llamado Mueve Más Music, junto con otros comercios, habría servido para ocultar envíos aéreos de pistolas y fusiles entre dos países - crédito captura de pantalla Mueve Más Music

La modalidad delictiva de Capó C consistía en usar Mueve Más Music, fundada en septiembre de 2025, para aparentar actividades artísticas y empresariales ordinarias, según pudo conocer El Tiempo.

Registrada con un capital de $20 millones en Laureles, Medellín, esta empresa integraba producción musical y representación de artistas.

A través del mismo grupo, Morena administraba también Mueve Más Motos Medellín y Mueve Más Merca, negocios orientados a la organización de eventos con motos y al comercio de prendas de vestir, respectivamente, según información del medio citado.

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La presencia internacional en los eventos y la actividad en redes sociales daban legitimidad a la estructura.

La reputación pública y la participación de artistas ayudaban a encubrir las operaciones ilícitas.

Jesús Cristóbal Morena, alias Capó C

Por su parte, El Colombiano creveló que en 2018 se fundó el Seven Club en Rionegro, con conciertos y eventos sociales bajo este mismo esquema, hasta la cancelación de su matrícula en 2023.

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El método para traficar armas a bandas de Medellín

La investigación, liderada por la Policía Nacional, expone que el tráfico internacional de armas se efectuaba mediante encomiendas aéreas desde Estados Unidos.

Morena se amparaba en su condición de representante y productor musical para justificar los envíos y acciones comerciales.

La Policía de Medellín informó que Morena logró introducir pistolas Glock, CZ y fusiles que luego llegaban a manos de bandas delictivas.

Mueve Más Music, otro de los negocios de Jesús Cristóbal Morena, alias Capó C - crédito Muevemásmusica / Instagram

En abril de 2024, ya había sido detenido en vía pública con una pistola 9 mm y más de 20 cartuchos, pero fue dejado en libertad tras la imputación por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, según todos los medios.

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La estructura formal de empresas, sumada al flujo de mercancías justificadas por eventos musicales y actividades comerciales, permitió al señalado narcotraficante mantener las apariencias dentro de la sociedad y burlar controles administrativos y judiciales. Así lo establecen las autoridades.

El perfil público de Capó C y la investigación de las autoridades

Su exposición, la de Morena, constante en redes sociales, la organización de conciertos y la ostentación de motos de alto cilindraje provocaron sospechas entre las autoridades.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo a Teleantioquia: “Gracias a las labores de investigación e inteligencia se identificó a este sujeto. Un tipo con vehículos totalmente llamativos, con un aspecto que era fuera de lo común, fuera de lo normal”.

La colaboración entre la Policía Nacional, la Sijín, la Seccional de Inteligencia Policial, la Dirección Antinarcóticos y agencias como la HSI de Estados Unidos permitió su detención con fines de extradición, según El Colombiano.

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Mueve Más Merca, otro de los negocios de Jesús Cristóbal Morena, alias Capó C - crédito captura de pantalla Mueve Más Merca / Instagram

Villa Mejía afirmó: “Medellín cuenta con la capacidad institucional, tecnológica y operativa para trabajar de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales en la identificación y captura de quienes buscan fortalecer organizaciones criminales”. La doble vida de Morena, mostrada en publicaciones, videos grabados en barrios conflictivos y circuitos de aficionados a las motocicletas, sirvió para reunir pruebas y seguirle el rastro.