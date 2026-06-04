Choque entre dos buses de Transmilenio en el centro de Bogotá dejó varios heridos

Se desconocen los motivos que generaron el choque de los articulados - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Un choque entre dos buses de Transmilenio provocó una fuerte alteración del servicio en el sector de San Bernardo, centro de Bogotá, la mañana de este jueves 4 de junio.

El incidente se produjo en la carrera Décima con calle Primera B, en sentido sur-norte, y requirió el despliegue de equipos de emergencia para asistir a los pasajeros afectados.

PUBLICIDAD

En el centro de Bogotá continúa el desvió de los vehículos y el contraflujo - crédito @transmilenio / X

Transmilenio informó mediante sus redes sociales que la estación San Bernardo dejó de operar de manera temporal en ese trayecto mientras ambulancias y personal especializado se presentaron para la atención de los lesionados. Para reducir la congestión, los buses fueron desviados hacia el carril mixto y se implementó contraflujo.

Noticia en desarrollo...