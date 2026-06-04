Colombia

Choque entre dos buses de Transmilenio en el centro de Bogotá dejó varios heridos

El siniestro se presentó en la estación San Bernardo. Por ahora, la flota circula por el carril mixto

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Se desconocen los motivos que generaron el choque de los articulados - crédito REUTERS/Enea Lebrun
Se desconocen los motivos que generaron el choque de los articulados - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Un choque entre dos buses de Transmilenio provocó una fuerte alteración del servicio en el sector de San Bernardo, centro de Bogotá, la mañana de este jueves 4 de junio.

El incidente se produjo en la carrera Décima con calle Primera B, en sentido sur-norte, y requirió el despliegue de equipos de emergencia para asistir a los pasajeros afectados.

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En el centro de Bogotá continúa el desvió de los vehículos y el contraflujo - crédito @transmilenio / X
En el centro de Bogotá continúa el desvió de los vehículos y el contraflujo - crédito @transmilenio / X

Transmilenio informó mediante sus redes sociales que la estación San Bernardo dejó de operar de manera temporal en ese trayecto mientras ambulancias y personal especializado se presentaron para la atención de los lesionados. Para reducir la congestión, los buses fueron desviados hacia el carril mixto y se implementó contraflujo.

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