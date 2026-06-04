El Gobierno Petro desistiría de impulsar una asamblea nacional constituyente en Colombia

Gustavo Petro habló sobre la Constituyente en Colombia - crédito Kylie Cooper/REUTERS

La propuesta de convocar a una asamblea nacional constituyente, uno de los puntos más debatidos del gobierno de Gustavo Petro, quedaría suspendida oficialmente. Se prevé que el comité promotor encargado de la recolección de firmas comunicará el retiro de la iniciativa en las próximas horas.

El anuncio estaría a cargo de Armando Wouriyu, responsable del equipo que impulsó la constituyente. Luego, se espera que el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se dirija al país para ofrecer una “alocución” sobre el tema a las 11:00 a. m.

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Según la información difundida, la decisión representaría un giro significativo en la estrategia del petrismo justo cuando la campaña de segunda vuelta adquiere intensidad, pues el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella le lleva ventaja en votos al candidato de izquierda Iván Cepeda.

La opción de mantener la constituyente abierta generaba complicaciones para sumar respaldos, sobre todo desde sectores de centro, considerados clave en la definición electoral. El retiro fue presuntamente consensuado tras una evaluación interna posterior a la primera vuelta, donde se concluyó que la propuesta dificultaba la construcción de nuevas alianzas.

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La iniciativa había recibido énfasis continuo por parte del presidente Petro, quien hasta la semana anterior promovía la recolección de firmas entre sus simpatizantes. El giro confirma un ajuste en el rumbo del oficialismo ante el nuevo escenario político.

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