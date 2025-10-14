Colombia

FMI elevó proyección de crecimiento de la economía colombiana en 2,5% para 2025, pero advirtió sobre riesgos fiscales

Aunque la economía nacional mostrará mayor expansión que la región, el Fondo Monetario Internacional señaló la urgencia de consolidar la sostenibilidad presupuestaria

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El FMI eleva la proyección
El FMI eleva la proyección de crecimiento de la economía colombiana al 2,5% para 2025, superando el promedio regional - crédito Yuri Gripas/Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección de crecimiento para la economía colombiana en 2025, situándola en 2,5%, una décima más que la estimación anterior.

Esta actualización, recogida en el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado el martes 14 de octubre, pone a Colombia ligeramente por encima del promedio regional previsto para América Latina y el Caribe, que se mantiene en 2,4%.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre el deterioro de las cuentas fiscales del país y la necesidad de reforzar la sostenibilidad presupuestaria.

El informe del FMI destaca que la economía colombiana experimentará una expansión del 2,5% en 2025, tras haber crecido un 1,6 % en 2024.

Esta previsión se alinea con las expectativas de entidades como Bancolombia, que anticipó un crecimiento del 2,6%, y Bbva Research, que coincide con el 2,5%.

El informe advierte sobre el
El informe advierte sobre el deterioro fiscal de Colombia y la necesidad de reforzar la sostenibilidad presupuestaria - crédito Yuri Gripas/Reuters/Canva

Para 2026, sin embargo, la proyección se reduce al 2,3%, tres décimas menos que el cálculo anterior del organismo.

En cuanto a la inflación, el FMI prevé que el índice de precios al consumidor cierre 2025 en 4,9%, para descender a 3,5% en 2026, situándose así dentro del rango objetivo del Banco de la República, que oscila entre el 2% y el 4%.

La inflación interanual registrada en septiembre fue de 5,18%, lo que llevó a la autoridad monetaria a mantener los tipos de interés en 9,25% desde abril de este año.

El saldo de la cuenta corriente de Colombia se estima en –2,3% del PIB para 2025 y en –2,6% para 2026. En materia laboral, el desempleo, que cerró 2024 en 10,1%, bajaría al 10% en 2025 y al 9,8% en 2026, según el informe del FMI.

El organismo internacional resalta la “resiliencia” de la economía colombiana y elogia la política monetaria restrictiva del Banco de la República, que ha contribuido a la reducción de la inflación.

No obstante, advirtió sobre el “deterioro” de las cuentas fiscales y los riesgos asociados a una posición fiscal debilitada, en un contexto de incertidumbre interna y presiones externas adversas.

La inflación en Colombia cerraría
La inflación en Colombia cerraría 2025 en 4,9%, con una reducción prevista al 3,5% en 2026, según el FMI - crédito Benoit Tessier/Reuters/Colprensa

En el contexto regional, Colombia comparte la proyección de crecimiento del 2,5% con Chile y Uruguay. Otros países presentan dinámicas distintas: Perú crecerá un 2,9%, Ecuador un 3,2% y Paraguay un 4,2%. El caso de Argentina destaca por una recuperación prevista del 4,5% en 2025, tras una contracción del –1,3% en 2024. En contraste, Bolivia y Venezuela muestran crecimientos más modestos, con 0,6% y 0,5% respectivamente.

El FMI también mejoró su previsión para Chile, que crecerá 2,5% en 2025, medio punto más que lo estimado en abril, y 2% en 2026. El informe subraya la recuperación del consumo y la estabilidad monetaria en ese país, en un entorno de aranceles del 10% a las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos, considerados de los más bajos a nivel global.

Para la región de Latinoamérica y el Caribe, el FMI mantiene sus previsiones sin cambios, anticipando un crecimiento del 2,4% en 2025 y del 2,3% en 2026. El organismo señala que la región enfrenta retos como la baja inversión, la fragilidad fiscal y una inflación que permanecerá por encima del 5%.

La inflación regional promedio se situará en 5,3% en 2025 y en 4,7% en 2026, con precios del petróleo en torno a USD 68,9 por barril y una leve disminución en los precios de los alimentos. El informe advierte que la región sigue siendo vulnerable al endurecimiento de las condiciones financieras y a la fragmentación del comercio mundial.

En cuanto a la deuda pública, el FMI proyecta que el promedio de las economías emergentes latinoamericanas alcanzará el 82% del PIB en 2030, frente al 70% de 2024, lo que obliga a una consolidación gradual para preservar la inversión y la cohesión social.

El desempleo en Colombia bajaría
El desempleo en Colombia bajaría al 10% en 2025 y al 9,8% en 2026, de acuerdo con las previsiones del FMI - crédito Freepik

A nivel global, el FMI prevé que la economía mundial crezca 3,2% en 2025, frente al 3% estimado en julio, y que se reduzca a 3,1% en 2026. El economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó en una sesión informativa con periodistas que “no es tan grave como temíamos, pero es peor de lo que anticipamos hace un año y peor de lo que necesitamos”.

El informe atribuye la mejora temporal del pronóstico a factores como el repunte de la actividad por la anticipación de altos aranceles y un dólar más débil que impulsó el comercio mundial.

El crecimiento en Estados Unidos se desacelerará al 2% en 2025 y se mantendrá en 2,1% en 2026, mientras que en la eurozona se prevé un repunte al 1,2% este año y al 1,1% el próximo. En China, la expansión se reducirá al 4,8% en 2025 y al 4,2% en 2026.

El FMI subrayó que, pese a la resiliencia mostrada por algunas economías, la región latinoamericana enfrenta desafíos estructurales y riesgos tanto internos como externos que podrían limitar el ritmo de crecimiento en los próximos años.

