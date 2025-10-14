FMI elevó proyección de crecimiento de la economía colombiana en 2,5% para 2025, pero advirtió sobre riesgos fiscales

El FMI eleva la proyección de crecimiento de la economía colombiana al 2,5% para 2025, superando el promedio regional - crédito Yuri Gripas/Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza su proyección de crecimiento para la economía colombiana en 2025, situándola en 2,5%, una décima más que la estimación anterior.

Esta actualización, recogida en el informe de Perspectivas Económicas Globales publicado el martes 14 de octubre, pone a Colombia ligeramente por encima del promedio regional previsto para América Latina y el Caribe, que se mantiene en 2,4%.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre el deterioro de las cuentas fiscales del país y la necesidad de reforzar la sostenibilidad presupuestaria.

El informe del FMI destaca que la economía colombiana experimentará una expansión del 2,5% en 2025, tras haber crecido un 1,6 % en 2024.

Esta previsión se alinea con las expectativas de entidades como Bancolombia, que anticipó un crecimiento del 2,6%, y Bbva Research, que coincide con el 2,5%.

Para 2026, sin embargo, la proyección se reduce al 2,3%, tres décimas menos que el cálculo anterior del organismo.

En cuanto a la inflación, el FMI prevé que el índice de precios al consumidor cierre 2025 en 4,9%, para descender a 3,5% en 2026, situándose así dentro del rango objetivo del Banco de la República, que oscila entre el 2% y el 4%.

La inflación interanual registrada en septiembre fue de 5,18%, lo que llevó a la autoridad monetaria a mantener los tipos de interés en 9,25% desde abril de este año.

El saldo de la cuenta corriente de Colombia se estima en –2,3% del PIB para 2025 y en –2,6% para 2026. En materia laboral, el desempleo, que cerró 2024 en 10,1%, bajaría al 10% en 2025 y al 9,8% en 2026, según el informe del FMI.

El organismo internacional resalta la “resiliencia” de la economía colombiana y elogia la política monetaria restrictiva del Banco de la República, que ha contribuido a la reducción de la inflación.

No obstante, advirtió sobre el “deterioro” de las cuentas fiscales y los riesgos asociados a una posición fiscal debilitada, en un contexto de incertidumbre interna y presiones externas adversas.

En el contexto regional, Colombia comparte la proyección de crecimiento del 2,5% con Chile y Uruguay. Otros países presentan dinámicas distintas: Perú crecerá un 2,9%, Ecuador un 3,2% y Paraguay un 4,2%. El caso de Argentina destaca por una recuperación prevista del 4,5% en 2025, tras una contracción del –1,3% en 2024. En contraste, Bolivia y Venezuela muestran crecimientos más modestos, con 0,6% y 0,5% respectivamente.

El FMI también mejoró su previsión para Chile, que crecerá 2,5% en 2025, medio punto más que lo estimado en abril, y 2% en 2026. El informe subraya la recuperación del consumo y la estabilidad monetaria en ese país, en un entorno de aranceles del 10% a las exportaciones chilenas hacia Estados Unidos, considerados de los más bajos a nivel global.

Para la región de Latinoamérica y el Caribe, el FMI mantiene sus previsiones sin cambios, anticipando un crecimiento del 2,4% en 2025 y del 2,3% en 2026. El organismo señala que la región enfrenta retos como la baja inversión, la fragilidad fiscal y una inflación que permanecerá por encima del 5%.

La inflación regional promedio se situará en 5,3% en 2025 y en 4,7% en 2026, con precios del petróleo en torno a USD 68,9 por barril y una leve disminución en los precios de los alimentos. El informe advierte que la región sigue siendo vulnerable al endurecimiento de las condiciones financieras y a la fragmentación del comercio mundial.

En cuanto a la deuda pública, el FMI proyecta que el promedio de las economías emergentes latinoamericanas alcanzará el 82% del PIB en 2030, frente al 70% de 2024, lo que obliga a una consolidación gradual para preservar la inversión y la cohesión social.

A nivel global, el FMI prevé que la economía mundial crezca 3,2% en 2025, frente al 3% estimado en julio, y que se reduzca a 3,1% en 2026. El economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó en una sesión informativa con periodistas que “no es tan grave como temíamos, pero es peor de lo que anticipamos hace un año y peor de lo que necesitamos”.

El informe atribuye la mejora temporal del pronóstico a factores como el repunte de la actividad por la anticipación de altos aranceles y un dólar más débil que impulsó el comercio mundial.

El crecimiento en Estados Unidos se desacelerará al 2% en 2025 y se mantendrá en 2,1% en 2026, mientras que en la eurozona se prevé un repunte al 1,2% este año y al 1,1% el próximo. En China, la expansión se reducirá al 4,8% en 2025 y al 4,2% en 2026.

El FMI subrayó que, pese a la resiliencia mostrada por algunas economías, la región latinoamericana enfrenta desafíos estructurales y riesgos tanto internos como externos que podrían limitar el ritmo de crecimiento en los próximos años.