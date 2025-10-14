Este fue el pronunciamiento del centro comercial en Cali donde habrían drogado y vaciaron las cuentas bancarias de unos adolescentes que estaban en grupo

Denuncia de Luz Adriana Echeverry, madre de uno de los adolescentes afectados por el caso del Centro comercial Chipichape, en Cali - crédito @andreaebiker/Instagram

Como Luz Andrea Echeverry se identificó en redes sociales una de las madres de los jóvenes que, junto a otros ocho adolescentes, fueron aparentemente drogados y posteriormente despojados de sus pertenencias personales dentro del centro comercial Chipichape, en la ciudad de Cali.

El incidente, ocurrido el domingo 12 de octubre de 2025, fue documentado por la mujer cabeza de hogar en un video, que relató que su hijo, junto a un grupo de amigos de entre 14 y 16 años, fue abordado por tres hombres mientras transitaban por el establecimiento comercial.

Según su testimonio, los agresores les habrían suministrado una sustancia alucinógena desconocida, lo que facilitó el robo de los celulares de los jóvenes, sus billeteras e inclusive, el vaciado de las cuentas bancarias de algunos de los menores de edad afectados.

El centro comercial Chipichape fue escenario de un robo masivo: un grupo de adolescentes habría sido drogado - crédito Centro Comercial Chipichape/Facebook

“Nunca pensé que algo así nos pudiera pasar. Mi hijo salió con sus amigos al centro comercial Chipichape y terminó siendo víctima de algo terrible. Quiero compartir esta historia para que otros padres abran los ojos y protejan a sus hijos”, expresó Echeverry en su clip.

El centro comercial Chipichape rompió el silencio: esto dijo sobre el caso

La administración del centro comercial Chipichape respondió el lunes 13 de octubre mediante un comunicado oficial, en el que aseguró que desde el primer momento se coordinó con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Cali para aportar toda la información necesaria y cumplir con los procedimientos legales.

“Ante los recientes comentarios sobre un presunto hecho ocurrido en nuestras inmediaciones, desde el primer momento hemos estado en coordinación con la Policía Nacional y en articulación con la Secretaría de Seguridad de Cali, brindando toda la información disponible para el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley”, indicó el establecimiento.

Desde el establecimiento comercial aseguran que se coordinaron acciones con la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Cali - crédito @chipichapecali/Instagram

El polémico incidente generó una rápida reacción tanto de las autoridades como de la administración del establecimiento, que emitieron comunicados y pusieron en marcha investigaciones para esclarecer lo sucedido.

En el mismo comunicado, la administración manifestó su solidaridad con las personas potencialmente afectadas y reiteró su compromiso con la seguridad de los visitantes: “Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de todos quienes nos visitan cada día”, se lee en el documento escrito.

Además, la entidad subrayó que permanece atenta a la evolución del caso y continuará colaborando con las autoridades para garantizar espacios seguros: “Seguiremos atentos con todo nuestro equipo, a la evolución de la situación hasta su total esclarecimiento. Seguimos trabajando de manera articulada con las autoridades para gestionar y ofrecer espacios seguros y de confianza para nuestra comunidad”, concluyó el comunicado.

¿Qué dice la Alcaldía de Cali?

Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, se pronunció por el robo masivo a adolescentes en el centro comercial Chipichape: las víctimas habrían sido drogadas - crédito @SeguridadCali/X

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, informó que las autoridades ya avanzan en la investigación en conjunto con el centro comercial para esclarecer los hechos, que inicialmente se manejan como una posible estafa.

García detalló que la Policía Metropolitana de Cali inició las indagaciones dos horas después de la denuncia y que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) está a cargo del seguimiento del caso.

El funcionario también confirmó que se estableció contacto con la madre denunciante y aseguró que la salud de los jóvenes no se ha visto comprometida.

“Las autoridades ya avanzan en el trabajo articulado con el centro comercial de Cali para esclarecer los hechos, donde al parecer unos jóvenes fueron víctimas de una estafa”, declaró García.

La denuncia de Echeverry y la respuesta institucional expusieron de relieve los peligros en materia de inseguridad al interior de centros comerciales de la ciudad, mientras las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del incidente y dar con los responsables.