Alejandro Char anunció que reconocerá a su hijo tras pronunciamiento de la justicia colombiana: “No tuve conocimiento de su existencia”

El reconocimiento legal de la paternidad de Alejandro Char Chaljub sobre Steven Castellanos Ramos marca el desenlace de un proceso judicial que se prolongó durante más de treinta años. El Tribunal de Bogotá ratificó la decisión que obliga a modificar el registro civil del joven, que a partir de ahora será identificado oficialmente como Steven Char Ramos, garantizando así su derecho a la identidad.

La resolución judicial, emitida por el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Bogotá, dispuso la corrección del documento de nacimiento ante la Notaría 40. El fallo determinó que Jorge Eliécer Castellanos Moreno no es el padre biológico de Steven, basándose en pruebas periciales y testimoniales que confirmaron la filiación con el actual alcalde de Barranquilla. De acuerdo con la sentencia, la negativa de Char a someterse a la prueba de ADN en dos ocasiones —en diciembre de 2024 y junio de 2025—, permitió, conforme a la legislación vigente, inferir la paternidad alegada.

El alcalde de Barranquilla anunció en un comunicado que reconocerá a Steven Castellanos Ramos como su hijo, tras sentencia que le ordena que sea nombrado como Steven Char Ramos.

“A través de memorial de fecha 20 de agosto de 2025, solicité reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención. En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, explicó el mandatario.

Así mismo, indicó que tiene como principal propósito aprovechar el tiempo para recuperar los 33 años que no estuvo al lado de su hijo, además de comprometerse a cumplir con todos los trámites necesarios para efectuar el proceso de reconocimiento.

“Es importante destacar que solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de ley, procederé de conformidad a lo que ordena dicha autoridad”.

