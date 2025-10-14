Colombia

Actos vandálicos sacudieron la Universidad del Atlántico en medio de tensiones por elección de nuevo rector

La tensión aumentó en el campus luego de ataques a oficinas y quema de objetos, mientras la designación del nuevo rector sigue detenida por recusaciones y la Procuraduría evalúa la situación

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Presuntos estudiantes prendieron fuego a las afueras de las rectoría de la Uniatlántico - crédito @daragaes/X

La crisis institucional en la Universidad del Atlántico alcanzó un punto crítico el martes 14 de octubre, cuando se registraron actos de vandalismo dentro del campus universitario, en un contexto marcado por la postergación de la elección del nuevo rector por parte del Consejo Superior.

De acuerdo con los reportes conocidos a través de redes sociales, la Oficina de la Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social, liderada por Miguel Caro, miembro del Consejo Superior, fue objeto de ataques al ser pintada con grafitis en ventanales y paredes. Minutos después, personas no identificadas encendieron una fogata utilizando sillas plásticas y otros objetos en las afueras de dichas oficinas, provocando llamas que el personal de seguridad consiguió controlar.

De acuerdo con El Heraldo, se conoció que grupos de estudiantes se concentraron en distintas vicerrectorías y frente a la rectoría, expresando su rechazo ante la postura de algunos consejeros, que señalan de contradecir los intereses de la comunidad académica. Además, algunos sectores estudian la posibilidad de declarar un paro universitario hasta que el Consejo Superior tome una decisión definitiva sobre la designación del rector.

Oficinas universitarias sufrieron ataques
Oficinas universitarias sufrieron ataques en medio de protestas estudiantiles por la crisis de gobernabilidad - crédito @daragaes/X

Previamente, en la plazoleta del Bloque D, testigos reportaron que presuntos estudiantes prendieron fuego a un pendón publicitario de Leyton Barrios, uno de los candidatos en contienda por la rectoría.

Cabe señalar que el Consejo Superior designó el viernes 10 de octubre a Josefa Cassiani, secretaria General de la universidad, como rectora encargada mientras se resuelve la elección definitiva. Este encargo se da tras la conclusión del periodo de Danilo Hernández al frente de la universidad.

Las oficinas de la rectoría también habría sido vandalizadas - crédito @daragaes/X

“Tenemos muy claro que estas recusaciones van a surtir de una manera muy rápida ante la Procuraduría, porque es el querer de esta universidad y del Consejo Superior que contemos con un rector en propiedad”, señaló tras su designación temporal Josefa Cassiani.

El proceso de selección del rector para el periodo 2025-2029 continúa detenido a la espera de un pronunciamiento de fondo de la Procuraduría General de la Nación en relación con las recusaciones presentadas en contra de varios miembros del Consejo Superior, que son acusados de presuntas inhabilidades para participar en la elección. El listado de candidatos elegibles incluye a Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla.

En respuesta a los disturbios, las directivas de la Universidad del Atlántico hicieron un llamado a la calma. En un comunicado público, la institución instó a la comunidad a evitar conductas que pongan en peligro la integridad física de sus miembros o afecten la actividad universitaria. Según la universidad, el equipo de vigilancia junto al Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales activó los protocolos de emergencia para proteger a las personas y los bienes institucionales.

Las autoridades controlaron la situación
Las autoridades controlaron la situación oportunamente - crédito Redes sociales/X

“La Universidad reitera su compromiso con la transparencia, la participación y el respeto, principios fundamentales para el fortalecimiento de la democracia universitaria (...) Invitamos a todos los miembros de la comunidad a mantener el diálogo como vía legítima para la construcción de consensos y la convivencia pacífica dentro del campus (...) Somos una administración de puertas abiertas para la escucha y la participación activa, en el marco del respeto y la tolerancia”, finalizó el comunicado.

Por su parte, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa, también presidente delConsejo Superior de la Universidad del Atlántico, rechazó, vía X, los actos vandálicos ocurridos al interior del campus universitario.

“Como presidente del Consejo Superior de la @udeatlantico, rechazo de manera categórica el ataque vandálico ocurrido en el alma mater. Estos hechos son inaceptables y atentan contra la paz, la convivencia y los valores democráticos de nuestra comunidad universitaria”, afirmó puntualmente.

