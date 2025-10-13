Colombia

Gustavo Petro dio ‘clases de paternidad’ al presidente de la Corte Constitucional pese a confesión sobre crianza de su hijo Nicolás

El mandatario aseguró que la polémica que rodea al magistrado Jorge Enrique Ibáñez y un hijo no reconocido lo dejaría inhabilitado para liderar la alta corte

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El presidente insinuó que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez debería salir de su cargo por los líos familiares que enfrenta - crédito Andrea Puentes/Presidencia- Catalina Olaya/Colprensa

El presidente Gustavo Petro encendió las redes sociales en la mañana del lunes 13 de octubre, después de que se despachara en su cuenta de X contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional.

El lío para el magistrado radica en un proceso ante la justicia que pretende exigirle el reconocimiento de sus obligaciones como padre ante un hombre que sería su hijo y que, años después, intenta ponerse su apellido.

Sin embargo, el magistrado habría intentado negar la existencia de un hijo suyo, pese a la sentencia que, basado en pruebas de genética, ordenó el reconocimiento del hombre que hoy cuenta con más de 40 años.

Ante la polémica, el presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para criticar el presunto actuar de Ibáñez, poniendo en duda su idoneidad como presidente de la Corte Constitucional.

Según comentó el mandatario, su insistencia en desacatar la orden de un juez lo haría inviable para proteger los derechos de los colombianos y, específicamente, de las víctimas que hoy intentan conseguir un fallo a favor para restablecer sus libertades.

“Alguien que niega un hijo no puede ser presidente e la corte consitucional. Si le niega los derechos a su propio hijo le negará los derechos a todos los colombianos (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.

