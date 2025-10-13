Daniel Quintero arremetió contra Margarita Rosa de Francisco y la acusa de usar un montaje del uribismo: “No todo vale”

Daniel Quintero respondió con dureza a la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien cuestionó su candidatura presidencial por no haber resuelto sus problemas judiciales - crédito Daniel Quintero/Facebook - Colprensa

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle volvió a responder públicamente a la actriz Margarita Rosa de Francisco, luego de que ella lo cuestionara en sus redes sociales por ser precandidato presidencial sin haber aclarado su situación judicial.

Quintero publicó un nuevo mensaje en su cuenta oficial de X, en el que respondió a las declaraciones de Margarita Rosa, pues la actriz había cuestionado la legitimidad de la precandidatura de Daniel Quintero al compararlo con casos judiciales previos y al señalar que no se debe votar por personas cuya inocencia no es confirmada por los tribunales.

En su publicación, Margarita Rosa expresó: “Todo lo que protestamos en el 2022 contra la participación de Rodolfo Hernández, llamado a juicio por corrupción, y ahora tenemos a Quintero, un precandidato en la misma situación en la contienda del Pacto. Claro que él tiene derecho al debido proceso, pero me parece un despropósito votar por una persona que todavía no ha probado legalmente su inocencia”.

Margarita Rosa defendió su rechazo a Daniel Quintero recordando el caso de Rodolfo Hernández; según ella, el progresismo no puede apoyar a candidatos que arrastren procesos judiciales - crédito @Margaritarosadf/X

Margarita Rosa marca distancia de Daniel Quintero por su presunta corrupción

La reconocida presentadora, identificada con posturas progresistas y que mantiene su respaldo al presidente Gustavo Petro, evocó las elecciones presidenciales anteriores, cuando tanto ella como otros referentes políticos rechazaron la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, pues este fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos durante su gestión como alcalde de Bucaramanga.

A partir de ese antecedente, muchos interpretan que su actual postura responde a una coherencia con la idea de no respaldar aspirantes que enfrenten procesos judiciales de ese tipo, ya que, según ellos, ese no es el camino que representa el progresismo.

De Francisco sostuvo que el verdadero pulso de la consulta presidencial se encuentra entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, al compartir en la red social: “Todas las almas progresistas saldremos a votar masivamente el 26 de octubre para decidir entre ellos dos”.

Margarita Rosa de Francisco defiende la precandidatura de Carolina Corcho en el Pacto Histórico - crédito @Margaritarosadf/X

Daniel Quintero respondió a los señalamientos de la actriz en su contra

Estas afirmaciones provocaron una reacción directa de Daniel Quintero, que en un primer mensaje breve, el precandidato respondió: “Margarita, demuestra primero tu inocencia”. Sin embargo, no se limitó a esa frase.

En un nuevo pronunciamiento, amplió su postura y defendió su derecho a la presunción de inocencia, mientras criticó lo que considera una actitud injusta por parte de la reconocida figura pública.

“Ni Margarita ni yo tenemos que demostrar inocencia alguna. Yo presumo la de ella y, aunque no lo hace, ella debería presumir la mía”, escribió Quintero en X.

El exalcalde de Medellín afirmó que las investigaciones en su contra son producto de una campaña para frenar su carrera presidencial - crédito @QuinteroCalle/X

En esa misma publicación, señaló que las declaraciones de Margarita Rosa podrían estar relacionadas con su papel dentro de otra campaña presidencial del Pacto Histórico: “Que Margarita, desde su posición como jefe de debate de Carolina Corcho y para favorecer esa campaña, use un montaje de lawfare construido por el uribismo para sacarme del camino es bajo, desleal y contradictorio (sic)”.

El exalcalde también recordó los principios jurídicos que rigen tanto a nivel nacional como internacional: “La presunción de inocencia consagrado en la declaración universal de los derechos humanos y en nuestra propia constitución es un logro de la izquierda. Romperla por razones políticas es inaceptable, divide, y abre la puerta a validar persecuciones futuras. No todo vale (sic)”.

Con estas palabras, Quintero no solo defendió su posición como aspirante dentro de la consulta del Pacto Histórico, sino que señaló lo que considera una utilización política de argumentos jurídicos en su contra.

Según Quintero, usar acusaciones sin sentencia para eliminar rivales políticos debilita a la izquierda y sienta un precedente peligroso - crédito @QuinteroCalle/X

Daniel Quintero enfrenta múltiples procesos por presunta corrupción en su alcaldía

El exalcalde de Medellín tiene abiertos varios procesos judiciales y disciplinarios relacionados con presuntas irregularidades durante su administración; de allí la crítica que lanzó Margarita Rosa de Francisco.

La Fiscalía presentó acusaciones por delitos como peculado por apropiación, prevaricato y contratos ilegales, destacándose los casos del lote Aguas Vivas y el programa Buen Comienzo; además, existen más de 40 imputaciones contra él y exfuncionarios de su equipo.

De igual manera, el Ministerio Público lo sancionó por presunta participación en política y adelanta otras investigaciones por mal uso de recursos públicos. Quintero sostiene que se trata de una persecución política para frenar su camino hacia la presidencia.