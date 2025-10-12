Colombia

Margarita Rosa de Francisco cuestionó la participación de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico: “Me parece un despropósito”

La actriz y escritora expresó su desacuerdo con la postulación de Quintero en la consulta interna, señalando que existen dudas legales sobre su situación y cuestionando el respaldo a su aspiración política

Nelson Álvarez

Nelson Álvarez

Margarita Rosa de Francisco manifestó que considera inapropiado apoyar a un precandidato mientras enfrenta cuestionamientos judiciales, comparando el caso con el de Rodolfo Hernández en 2022 - crédito Instagram y Colprensa

La elección interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre de 2025, se perfila como una de las votaciones clave del calendario político, ya que seleccionará a quienes representarán a la coalición en la contienda presidencial, así como en las listas al Senado y a la Cámara de Representantes. Esta jornada marcará el rumbo de las principales candidaturas dentro de la alianza.

En ese contexto, durante la mañana del 12 de octubre, Margarita Rosa de Francisco expresó su opinión en su cuenta de X sobre la implicación de Daniel Quintero en la elección interna del Pacto Histórico. La actriz y escritora señaló: “Me parece un despropósito”.

Margarita Rosa de Francisco reflexionó sobre las similitudes entre las críticas que surgieron en 2022 por la candidatura de Rodolfo Hernández, que enfrentaba un proceso judicial , y la actual situación de Daniel Quintero en la consulta del Pacto Histórico. De Francisco enfatizó que, aunque Quintero tiene derecho al debido proceso, considera inapropiado respaldar a un aspirante mientras persisten dudas legales sobre su inocencia.

“Todo lo que protestamos en el 2022 contra la participación de Rodolfo Hernández, llamado a juicio por corrupción, y ahora tenemos a Quintero, un precandidato en la misma situación en la contienda del Pacto. Claro que él tiene derecho al debido proceso, pero me parece un despropósito votar por una persona que todavía no ha probado legalmente su inocencia”, escribió la actriz en su publicación.

Margarita Rosa de Francisco cuestionó la precandidatura de Daniel Quintero - crédito @Margaritarosadf

La actriz subrayó que la verdadera disputa en la elección interna del Pacto Histórico se concentra entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, anticipando una amplia participación de los votantes progresistas el 26 de octubre para optar entre estas dos figuras. Destacó especialmente el trabajo de Corcho, resaltando su presencia en el primer lugar del tarjetón y el esfuerzo territorial desplegado durante la campaña.

De Francisco elogió la manera en que Carolina Corcho ha construido su candidatura, resaltando que ha recorrido diversas zonas del país para explicar sus propuestas y comprender las necesidades de la población.

Señaló que, en su opinión, Colombia está preparada para tener a su primera mujer presidenta con una visión progresista.

De Francisco elogió la manera en que Carolina Corcho ha construido su candidatura, resaltando que ha recorrido diversas zonas del país para explicar sus propuestas y comprender las necesidades de la población. Señaló que, en su opinión, Colombia está preparada para tener a su primera mujer presidenta con una visión progresista - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

“El pulso real es entre la doctora @carolinacorcho e @IvanCepedaCast, y todas las almas progresistas saldremos a votar masivamente el 26 de octubre para decidir entre ellos dos. Según mi opinión, ella, la número 1 en el tarjetón, ha hecho el recorrido como debe ser: pueblo por pueblo, municipio por municipio y vereda por vereda, explicando sus reformas y estudiando al país, que está más listo que nunca para tener a su primera mujer presidenta progresista”, comentó la actriz vallecaucana por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó de manera oficial tanto el día en que se realizará el proceso como sus reglas. Podrán votar todos los ciudadanos y las decisiones que se tomen serán obligatorias: quienes compitan y no sean seleccionados quedarán impedidos para aspirar a otras candidaturas en los siguientes comicios.

Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para temas electorales, comunicó que la organización y vigilancia del proceso estarán a cargo tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como de la Registraduría. Estas instituciones asumirán la responsabilidad de asegurar un conteo de votos transparente y un desarrollo adecuado de la jornada.

La consulta se llevará a cabo en una jornada separada de los sufragios regionales o nacionales, por lo cual no se entregará certificado electoral a los participantes - crédito @QuinteroCalle/X

Quienes deseen participar tendrán que acudir al lugar donde está inscrita su cédula. Una vez allí, será necesario que pidan de manera específica el tarjetón correspondiente al Pacto Histórico a los jurados, pues este documento no se entregará automáticamente y deberá depositarse en una urna distinta a la de los procesos electorales habituales.

La consulta se llevará a cabo en una jornada separada de los sufragios regionales o nacionales, por lo cual no se entregará certificado electoral a los participantes.

Adicionalmente, la normativa excluye la posibilidad de intervenir en más de una consulta: cada persona podrá tomar parte únicamente en la que elija, sin permitir afiliaciones múltiples.

