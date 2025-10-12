Luis Carlos Reyes también se despachó contra Efraín Cepeda, acusado de presuntos nexos con las autodefensas: “Me interesa que cante...”

El expresidente del Congreso Efraín Cepeda y el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes están involucrados en una nueva confrontación en las redes sociales - crédito Colprensa

Con un mensaje en la red social X, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, se sumó el domingo 12 de octubre de 2025 a los señalamientos que han surgido en contra del expresidente del Congreso y precandidato presidencial por el partido Conservador Efraín Cepeda, sobre los presuntos nexos con estructuras paramilitares en la región Caribe.

En su perfil de X, Reyes desató una nueva controversia, al revelar detalles en paralelo de las acusaciones que involucran al extitular del órgano legislativo con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras las declaraciones del exsenador liberal Álvaro Ashton, del partido Liberal, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): en las que el gran barón del conservatismo fue mencionado.

“Efraín Cepeda quería poner a uno de sus recomendados como director de aduanas de Cartagena. Todas las economías ilegales se entrelazan con la violencia, y es importante investigar esos nexos”, expresó Reyes en su perfil, con lo que desató una serie de comentarios acerca de cómo sería la participación del veterano congresista en las aparentes presiones por puestos contra el entonces director de la Dian.

La controversia escaló incluso cuando, en respuesta a un comentario en redes que diferenciaba de forma irónica entre Efraín Cepeda y el cantante Andrés Cepeda, Reyes enfatizó su interés en que el político esclarezca su situación. “Me interesa mucho más que cante el primero que el segundo”, afirmó el exfuncionario del Gobierno y que, al igual que su contradictor, es aspirante al primer cargo de la nación.

¿Cuál es el testimonio que salpicó a Efraín Cepeda con presuntos nexos con los paramilitares?

La polémica relacionada con Cepeda surgió con el testimonio del exsenador Álvaro Ashton ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Ashton, “políticos, empresarios y estructuras del Frente José Pablo Díaz, perteneciente al Bloque Norte de las AUC, habrían creado acuerdos orientados a manipular instituciones, incidir en elecciones y consolidar control político en el Atlántico y Magdalena”,

El exsenador, de hecho, señaló de manera directa a Efraín Cepeda y a miembros de la familia Char, al afirmar que, junto a otros dirigentes como David Char Navas y Jorge Gerlein, “presionaron la inclusión de partidas en el presupuesto nacional destinadas al Frente José Pablo Díaz y la Alcaldía de Barranquilla. Estos recursos públicos, según Ashton, fueron desviados para fortalecer las actividades criminales de las AUC.

Como era de esperarse, la respuesta de Cepeda no se hizo esperar, pues negó de manera categórica cualquier relación con estructuras paramilitares y descalificó las acusaciones de Ashton. “Es evidente la manipulación que hace de delincuentes desesperados que hoy actúan como sus aliados políticos, buscando alguna prebenda a cambio. Utilizar a un personaje como Ashton para levantar un parapeto”, expresó el congresista.

Y habló de cómo se intentaría, por parte del presidente Gustavo Petro, de “construir el relato de que todos somos culpables”, menos la familia del mandatario, lo que calificó una maniobra tan burda como predecible. “Usted ataca a todos —a la justicia, a la prensa, a los empresarios y a la oposición— con el único propósito de victimizar a su hijo y desviar la atención de la verdad“, agregó Cepeda en sus señalamientos.

Y fue más allá, al involucrar al primogénito del jefe de Estado, Nicolás Petro, en sus acusaciones. “La verdad no se oculta con discursos ni con ridículas teorías conspirativas. No le va a funcionar: contra nosotros no existe una sola prueba, mientras que contra su hijo cada día surgen nuevas evidencias”, dijo el senador, que acotó que, “por más malabarismos o cortinas de humo que levante”, no encontrará indicios en su contra.

En respuesta a la gravedad de los señalamientos, anunció que emprenderá acciones legales contra Álvaro Ashton por injuria y calumnia, y reiteró que su carrera política ha estado libre de nexos con grupos armados ilegales. “Mi nombre no figura en investigaciones ni en expedientes. No me intimidan sus ataques ni los de sus aliados. No lograrán callarme ni replegarme”, puntualizó Cepeda, que puso al país como testigo de sus actos.