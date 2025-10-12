Fleteros robaron millonaria suma de dinero y dejaron herido a un policía en Girón, cerca de Bucaramanga

Los criminales lograron huir de las autoridades- crédito Pixabay

Un robo millonario sacudió la tranquilidad del barrio El Poblado en Girón, Santander, el viernes 10 de octubre, cuando un comerciante fue interceptado por tres fleteros tras retirar una fuerte suma de una sucursal de Bancolombia.

El asalto, que involucró el uso de armas de fuego y una persecución policial con intercambio de disparos, dejó a la comunidad en estado de alerta y, hasta el momento, sin capturas, según informó Vanguardia.

El atraco se registró hacia las 11:30 a. m., cuando la víctima, un comerciante de 43 años, se dirigía a su camioneta Toyota Fortuner estacionada a dos cuadras del banco.

De acuerdo con Vanguardia, los delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, lo abordaron y, bajo amenaza con arma de fuego, le arrebataron $50 millones en efectivo, una cadena de oro valorada en $17 millones y dos anillos cuyo valor conjunto ascendía a $7.300.000.

Al parecer, los asaltantes habían seguido al comerciante desde la entidad bancaria, empleando el conocido modus operandi del fleteo.

Mientras cometían el robo, una patrulla motorizada de la Policía llegó al lugar y detectó la situación.

Ante la amenaza, uno de los uniformados utilizó su arma de dotación para intentar repeler el ataque, lo que provocó un cruce de disparos en plena vía pública.

Durante el enfrentamiento, el patrullero recibió un impacto en su chaleco antibalas, lo que le causó un fuerte dolor abdominal y sin heridas.

No obstante, la reacción policial no logró evitar la huida de los delincuentes, que escaparon en dos motocicletas: dos de ellos tomaron la vía hacia Bucaramanga y el tercero se desplazó en contravía hacia la glorieta El Poblado.

Minutos después, las autoridades hallaron un rastro de sangre en la zona, lo que sugiere que uno de los asaltantes resultó herido durante el intercambio de disparos.

Además, en el lugar se encontraron dos vainillas de arma de fuego, elementos que forman parte de la evidencia recolectada. A pesar de la implementación de un plan candado por parte de la Policía, no se logró la captura de los responsables, según reiteró Vanguardia.

En cuanto al avance de la investigación, Vanguardia detalló que el Grupo Contra Atracos de la Sijín asumió la recopilación de pruebas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad del sector. Estas grabaciones permitieron establecer que los fleteros siguieron a la víctima desde el banco, lo que refuerza la hipótesis de un seguimiento planificado.

Vanguardia también informó que la víctima había solicitado acompañamiento policial para el retiro del dinero, pero decidió salir del banco antes de la llegada de los uniformados, circunstancia que los delincuentes aprovecharon para ejecutar el asalto.

El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades revisan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y otras pruebas recolectadas en el lugar, con el objetivo de identificar y dar con el paradero de los responsables, una labor que, según Vanguardia, se ha convertido en prioridad para el Grupo Contra Atracos de la Sijín.

Los fleteros han hecho de los suyas en Bucaramanga

Y es que los casos de fleteo se han convertido en el pan de cada día en Bucaramanga.

Por ejemplo, uno de los casos más recientes se registró el 22 de octubre de 2024: una mujer de 28 años retiró 40 millones de pesos de una sucursal en el Centro Comercial El Cacique; fue seguida por delincuentes en motocicleta hasta su destino en Cabecera, que lograron huir con el dinero.

Otro caso importante es el de una banda que operaba vestida como trabajadores de aseo: en septiembre de 2025 la policía capturó a siete personas relacionadas con un hurto de 208 millones de pesos en el barrio La Concordia.