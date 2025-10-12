Colombia

Fecode y CUT convocan nuevas marchas en apoyo a reformas sociales: fecha y horarios

La jornada de protestas busca que el Senado y la Corte aceleren la aprobación de proyectos sobre pensiones, salud y financiamiento público

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Fecode y la CUT convocan
Fecode y la CUT convocan marchas y plantones en Colombia para respaldar reformas sociales - crédito @fecode/X

El martes 14 de octubre, Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) y la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) convocaron una nueva jornada de marchas en las principales ciudades del país, con el objetivo de respaldar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con información publicada a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la principal concentración en Bogotá se realizará en la Plaza de Bolívar desde las 10:00 a. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La nueva jornada busca ejercer presión sobre las instituciones responsables de definir el futuro de la reforma pensional, la reforma a la salud y el Sistema General de Participaciones.

Cada sindicato afiliado deberá coordinar de manera autónoma los lugares y horarios en sus regiones, extendiendo el llamado a todas las subdirectivas y sindicatos miembros de la organización.

La Plaza de Bolívar en
La Plaza de Bolívar en Bogotá será el epicentro de la movilización nacional el 14 de octubre - crédito Fecode

Al respecto, representantes del gremio han reiterado: “exigimos a la Corte Constitucional que no dilate los procesos y declare exequibilidad de la Ley Pensional” según lo informado a través de los canales oficiales de la federación sindical.

Además, los organizadores demandan al Senado de la República la aprobación definitiva de la reforma a la salud, acatando el texto sancionado previamente por la plenaria de la Cámara de Representantes.

Entre los reclamos, figuran la solicitud dirigida a la Corte Constitucional para que defina la suerte de la ley pensional ya aprobada por el Congreso, instando a un fallo inmediato sobre su constitucionalidad.

Además, las centrales sindicales reclaman al Senado de la República la aprobación de la reforma a la salud sin modificaciones al texto que ya cuenta con aval en la Cámara de Representantes, y emplazan al Gobierno Nacional a presentar sin más demora el proyecto de ley sobre el SGP, herramienta esencial para garantizar recursos en educación, salud y acceso a agua potable en las regiones.

La jornada busca presionar decisiones
La jornada busca presionar decisiones clave sobre pensiones, salud y recursos territoriales - crédito @fecode / X

La coyuntura coincide con la evaluación, por parte de la Corte Constitucional, de la ponencia del magistrado José Fernando Ibáñez, que servirá de base jurídica para el fallo sobre la reforma pensional. Durante esta discusión, la Sala Plena deberá resolver los vicios de trámite señalados por sectores de oposición durante el debate legislativo.

Además, el proceso se desarrolla en medio de recusaciones e impedimentos recientemente presentados dentro del tribunal, lo que ha generado incisiva expectativa sobre la composición final que estará habilitada para votar.

La resolución que adopte la Corte será determinante para el futuro de la reforma, cuyo propósito es integrar el sistema pensional bajo un modelo de pilares que combine el ahorro público y privado. La decisión del alto tribunal podría influir decisivamente en el avance e implementación que el Ejecutivo propone para la estructura pensional del país.

¿Qué dijo la CUT?

De acuerdo con la circular firmada por Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, y Over Dorado Cardona, secretario general, las manifestaciones comenzarán a partir de las 10:00 a. m. en la capital y en otros territorios tendrán lugar frente a los palacios de justicia, según los horarios que determinen las subdirectivas regionales.

- crédito CUT
- crédito CUT

El comunicado, difundido el 9 de octubre, indica que esta movilización tiene como primera demanda que la Corte Constitucional “no dilate más los procesos y declare la exequibilidad de la Ley Pensional”.

De igual forma, la organización reclama al Senado de la República que apruebe la reforma a la salud, insistiendo en que se respete “el texto ya aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes”, según lo expresado oficialmente por la CUT.

La central sindical expuso que el respaldo a estas reformas sociales forma parte de su compromiso con la agenda del actual Gobierno nacional.

En su circular también destacó el llamado al Ejecutivo para que presente cuanto antes el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema General de Participaciones, al que definió como “fundamental para garantizar los recursos de la educación, salud y agua potable en las entidades territoriales”, según se detalla en el comunicado firmado por los dirigentes sindicales.

Temas Relacionados

Jornada de marchas ColombiaMarchas en ColombiaApoyo reformas socialesReforma pensionalReforma a la saludFecodeCUTColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe Vélez arremetió contra Gustavo Petro por el salario mínimo: “Eso fracasa”

El exmandatario cuestionó en un foro virtual del Centro Democrático que los aumentos recientes del salario no se reflejan en mejor calidad de vida para los hogares

Álvaro Uribe Vélez arremetió contra

Director de la Policía sacó pecho luego de que oficina de la Interpol en Bogotá recibiera reconocimiento internacional

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán explicó que 2025 ha sido el año con mayor cantidad de operativos en la historia de la entidad internacional, concretando más de 115 detenciones en todo el territorio nacional

Director de la Policía sacó

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Una nueva polémica que involucra a la DJ atacando a otros reconocidos famosos pone en tela de juicio la forma en la que reacciona la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yina Calderón respondió con ataques

Gustavo Petro ordenó el levantamiento de aranceles a telas y cueros: “Para proteger y expandir las confecciones”

El presidente aseguró que esa nueva orden permitirá a los productores de piezas textiles exportar con mayor facilidad y así proteger el sector manufacturero. Sin embargo, el mandatario ya recibió críticas por la nueva medida

Gustavo Petro ordenó el levantamiento

Capturan a nueve presuntos integrantes de red de trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres de Medellín y Cali en Europa

Entre los judicializados se encuentra el señalado cabecilla al que se le atribuye la captación de mujeres en condición de vulnerabilidad

Capturan a nueve presuntos integrantes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió con ataques

Yina Calderón respondió con ataques a Valentina Lizcano tras las críticas por el caso de La Jesuu: “Actriz fracasada”

Tensión familiar en el entorno de Diomedes Díaz tras declaraciones de Patricia Acosta: “Quieren dañar Rafael Santos, a ti y a Lucho”

Valentina de Desafío Siglo XXI sorprende al hablar de su vida sentimental y su atracción por las mujeres: tiene una favorita en competencia

Ana Karina Soto comparte la emotiva lucha de su padre Gustavo Soto tras ser hospitalizado en Cúcuta

El comentario de Melissa Gate que causó reacciones de Karina García: “Con los niños no”

Deportes

Estas son las 21 jugadoras

Estas son las 21 jugadoras que representarán a la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2025

Neiser Villarreal se pierde la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia ante Argentina: esta es la razón

Así calificó la prensa internacional la goleada de la selección Colombia contra México en la fecha FIFA: “No lloren por mí, ya estoy muerto”

El gol de Luiz Díaz dejó a mexicanos sin palabras: lo compararon con Michael Jordan, Magic Johnson y Ronaldinho

Este será el próximo partido de la selección Colombia en la fecha FIFA de octubre: es otra selección anfitriona del Mundial