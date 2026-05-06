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Sergio Fajardo advirtió sobre una “confrontación nacional” ante la asamblea constituyente impulsada por Petro: “Puede pasar cualquier cosa aquí”

En entrevista con Infobae Colombia, el candidato presidencial señaló que el proceso podría derivar en tensiones prolongadas, escenarios de violencia política y paralización institucional en el país

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Fajardo señaló que el proceso implicaría etapas como recolección de firmas, elecciones de constituyentes y sesiones de la asamblea, lo que podría extenderse durante varios años - crédito Visuales IA
Fajardo señaló que el proceso implicaría etapas como recolección de firmas, elecciones de constituyentes y sesiones de la asamblea, lo que podría extenderse durante varios años - crédito Visuales IA

La discusión sobre una eventual asamblea nacional constituyente volvió a ocupar el centro del debate político en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro reiterara públicamente su intención de impulsar este mecanismo como vía para introducir cambios en la Constitución de 1991. La propuesta, que durante los últimos dos años ha sido mencionada de manera reiterada por el mandatario, tomó fuerza tras su último discurso como presidente de la República el 1 de mayo en Medellín, donde Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía para recolectar firmas que permitan convocar a las urnas.

Aunque la iniciativa cuenta con un grupo promotor, otras voces han señalado que antes de considerar ese camino debería intentarse la construcción de consensos entre distintos sectores políticos y sociales del país. Ese es el caso del candidato presidencial Iván Cepeda, que ha manifestado que no descarta completamente una constituyente, pero ha insistido en que su prioridad sería impulsar un acuerdo nacional amplio, que incluiría la participación de sectores de oposición.

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“Fui elegido solamente con un objetivo: volver realidad el Estado Social de Derecho que proclama, como orden y mandato, la asamblea nacional constituyente”, afirmó Petro durante su discurso en el Día del Trabajo; y aunque desde el inicio de su gobierno ha mencionado la posibilidad de modificar la carta política, esta es la primera ocasión en la que plantea una ruta concreta: reunir cinco millones de firmas para radicar la solicitud ante la Registraduría. Además, advirtió que el proceso deberá continuar incluso más allá de su administración.

La postura de Fajardo frente a una constituyente

El candidato presidencial indicó que este escenario podría traducirse en una “guerra política”, caracterizada por polarización, enfrentamientos verbales y tensiones entre distintos sectores - crédito EFE
El candidato presidencial indicó que este escenario podría traducirse en una “guerra política”, caracterizada por polarización, enfrentamientos verbales y tensiones entre distintos sectores - crédito EFE

En medio de este contexto político, Infobae Colombia conversó con Sergio Fajardo sobre las implicaciones que podría tener para el país la eventual concreción de una asamblea constituyente, particularmente en términos de estabilidad institucional y clima político. Consultado sobre el peor escenario posible si la iniciativa avanza, el exgobernador de Antioquia y ahora candidato presidencial planteó un panorama de confrontación prolongada: “No estoy hablando de guerra en el sentido literal, pero sí de un conflicto nacional que se arma con una asamblea constituyente”.

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Fajardo explicó que, de concretarse la recolección de firmas, se abriría un proceso que incluiría debates nacionales, elecciones de constituyentes y sesiones de la asamblea. Según indicó, este desarrollo podría extenderse durante varios años, incrementando la polarización política en el país.

Al referirse a la postura del presidente Petro, recordó que ha insistido en mantener la iniciativa. “Voy con la asamblea constituyente, pase lo que pase; ha dicho”, citó Fajardo, al tiempo que mencionó que Iván Cepeda terminaría alineado con esa propuesta. “Cepeda dice que hará un acuerdo nacional, pero finalmente tendría que ir con la constituyente porque depende políticamente de Petro”, señaló durante la entrevista.

Riesgos de “parálisis” y “confrontación nacional”

Fajardo expresó que la confrontación derivada de una constituyente podría “despertar una violencia tremenda” en el país, en un contexto donde la violencia ha sido una constante histórica - crédito Infobae Colombia
Fajardo expresó que la confrontación derivada de una constituyente podría “despertar una violencia tremenda” en el país, en un contexto donde la violencia ha sido una constante histórica - crédito Infobae Colombia

Fajardo sostuvo que un eventual desarrollo del proceso podría afectar el funcionamiento institucional del país durante un periodo prolongado. En su explicación, planteó un escenario en el que la agenda nacional quedaría centrada en la confrontación política. “Supongamos que eso se da en un horizonte de dos años: Colombia paralizada, en guerra política, con insultos y confrontaciones permanentes”, expresó, al describir lo que considera un posible impacto del proceso.

Añadió que, en ese contexto, podrían incrementarse las denuncias de amenazas contra actores políticos y autoridades locales. “Van a aparecer situaciones como amenazas contra candidatos, candidatas o alcaldes. Esa sería la Colombia que enfrentaríamos”, afirmó. Para el exgobernador, uno de los principales riesgos estaría en el aumento de la violencia asociada a la confrontación política. “Va a despertar una violencia tremenda en nuestro país en términos de confrontación”, advirtió.

El presidente Gustavo Petro reiteró su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y propuso recolectar cinco millones de firmas para someter la iniciativa a votación ciudadana - crédito Montaje Infobae/Corte Constitucional de Colombia
El presidente Gustavo Petro reiteró su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y propuso recolectar cinco millones de firmas para someter la iniciativa a votación ciudadana - crédito Montaje Infobae/Corte Constitucional de Colombia

En su intervención, también hizo referencia a la historia reciente del país para explicar su preocupación. “La violencia hace parte de nuestras vidas, dolorosamente. Esa es una realidad que conocemos”, dijo. Por ello, insistió en que, aun con esquemas de protección, podrían presentarse situaciones de riesgo. “Puede pasar cualquier cosa aquí, por más protegidas que estén las personas. Eso sería fatal para nuestro país”, concluyó.

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