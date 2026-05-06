Colombia

Hombre dijo ser el diablo e ingresó a la Iglesia La Ermita en Cali para destruir varias imágenes religiosas

El sujeto estuvo por varios minutos en el templo católico y no solo lanzó las figuras de los santos al suelo, sino que gritaba que era el diablo, por lo que los ciudadanos llamaron a la Policía

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La Policía respondió a un violento ataque, pues un hombre ingresó y causó la destrucción de imágenes religiosas dentro del templo mientras gritaba que era el diablo - crédito Colombia Oscura / X

Un hombre irrumpió de forma violenta en la Iglesia La Ermita, situada en el centro de Cali (Valle del Cauca), y destruyó varias de las icónicas imágenes religiosas que eran visitadas por miles de ciudadanos durante la jornada del miércoles 6 de mayo de 2026, desatando el pánico entre los fieles que asistían al templo para buscar refugio en su fe, agradecer o elevar sus peticiones a Dios.

Los hechos quedaron registrados en los celulares de los presentes, que no dudaron en exponer la situación en las diferentes plataformas digitales para demostrar cómo quedó el lugar, pues las imágenes de los santos y de Jesús fueron destruidas por el ciudadano que se encontraba en un visible estado de alteración.

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Mientras algunas personas corrían en medio del pánico porque el sujeto pudiera tener un arma, otras seguían rezando y algunos decidieron comunicarse con las autoridades para denunciar la violenta intervención del sujeto.

En las imágenes se aprecia que los uniformados de la Policía Nacional se desplazaron hasta el recinto religioso y encontraron al hombre gritando y generando aún más daños en el templo, por lo que de inmediato lo capturaron para evitar que pudiera lastimar a los asistentes o causar daños más graves.

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El sujeto rompió al Cristo crucificado y varios santos muy reconocidos por los católicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto rompió al Cristo crucificado y varios santos muy reconocidos por los católicos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con los feligreses presentes que grabaron la situación, el individuo gritaba que él era “el diablo” y mostraba signos de alteración, hecho que algunos asociaron al supuesto consumo de sustancias alucinógenas, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Durante la secuencia, los asistentes narraron en tiempo real la destrucción asegurando que afectó más de cuatro imágenes: “Vean todo el desastre que hizo este muchacho, vea. Todas las imágenes que ha partido”, relató un testigo mientras pedía la llegada de la Policía y mostraba los daños en la iglesia.

Reporte oficial del templo

Después de la intervención de la Policía y de verificar los daños sufridos, el padre Javier Alvarado, capellán de la Iglesia La Ermita de Cali, reveló detalles del acto de violencia que se registró en la mitad de la semana, asegurando que tomarán las medidas correspondientes.

“Lamentamos este episodio de vandalismo, de destrucción de las imágenes del templo. Ha habido un ataque muy lamentable de una persona de unos 30 años de edad que vino aquí. No sabemos exactamente su motivación, pero creemos que estaba con problemas personales, emocionales. No creemos que haya sido un ataque contra la Iglesia, sino alguien con problemas particulares, pero el hecho es que se han dañado casi todas las imágenes de La Ermita”, indicó en diálogo con el diario local El País de Cali.

Los asistentes documentaron la destrucción al interior de un templo, pues las figuras religiosas quedaron completamente destruidas - crédito Colombia Oscura / X

Del mismo modo, el párroco anunció que se empezarán a adelantar las labores de restauración de las imágenes y demás daños ocasionados en el popular templo, pidiendo apoyo a la ciudadanía para poder proceder con los respectivos arreglos.

Les compartimos una tristeza, un dolor y en lo que aquí puedan ayudarnos con la oración y con la compañía, con cualquier actitud solidaria se los agradeceremos", puntualizó el capellán Alvarado.

En cuanto a las acciones legales, el vocero de la parroquia indicó lo siguiente: “Estamos todavía analizando la situación. Estamos esperando la compañía de nuestros abogados para ver qué hacer, qué proceder. Estamos todavía en la fase inicial de situarnos frente al problema”.

Cali, 22 de septiembre de 2018. En la foto: Ermita de Cali. (Colprensa - Álvaro Tavera).
El reconocido templo se vio afectado por las acciones del sujeto por lo que la comunidad exige justicia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las imágenes de la destrucción se difundieron ampliamente en las redes sociales, en las que la comunidad expresó su preocupación por la seguridad en los templos, que los religiosos consideran como símbolo histórico de la ciudad.

Entre los comentarios más populares se encuentran: “Debemos respetar la libertad religiosa independientemente de la creencia de cada persona”, “Qué triste, no puede ser”, “¿Por qué se demoró en llegar la Policía?” y “Que lo metan a la cárcel y pague por todos los daños”.

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