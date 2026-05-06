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Petro se sacudió de críticas por exclusión de Bogotá en la financiación del RegioTram del Norte: “No aparecieron”

La Nación asumirá un aporte del 81,61% para el proyecto, mientras que la Gobernación de Cundinamarca apoyará con un 18,39%, según el Conpes 4190

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- crédito Joel González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que la Nación tuvo que aumentar su participación en el proyecto debido a que no se concretó nada con Bogotá - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la financiación del RegioTram del Norte de Bogotá (Tren de Zipaquirá), que será asumida casi en su totalidad por la Nación. De acuerdo con el Conpes 4190 expedido por el Gobierno nacional, el proyecto, que busca lograr la conexión entre la capital con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, contará con un 81,61% de aportes por parte de la Nación y un 18,39% por parte de la Gobernación de Cundinamarca.

“El costo total del proyecto se actualiza a 17.360.270.294.603 pesos constantes de 2024. La Nación incrementa su participación a un monto de 14.168.295.619.864 pesos constantes de 2024, pasando a cofinanciar el 81,61% del proyecto”, detalla el documento.

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Esto quiere decir que el distrito quedó por fuera de la financiación de proyecto. Sin embargo, el presidente Petro negó que el Gobierno haya decidido deliberadamente sacar a Bogotá y no incluirla en las responsabilidades de financiación. De acuerdo con el jefe de Estado, ya no es posible hacer acuerdos con entidades territoriales ni convenios interadministrativos debido a la Ley de Garantías.

Por eso, desde antes de que la normativa empezara a aplicar por época electoral, el Gobierno aprobó las vigencias futuras para la financiación del tren y conversó con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para adelantar los trámites requeridos con respecto a su participación en el proyecto. Pese a ello, nunca se concretó ningún acuerdo al respecto.

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“El alcalde de Bogotá me había manifestado su apoyo a ese proyecto y solo le pedí que entrara por al séptima. Esperamos hasta el último minuto del último día para que Bogotá hiciera el convenio y no aparecieron”, detalló el primer mandatario.

Afirmó que era necesario tomar una decisión sobre la situación, teniendo en cuenta que, de lo contrario, se iban a hundir las vigencias futuras. Por eso, el Gobierno optó por tomar el papel de Bogotá y aumentar el porcentaje de sus aportes para el RegioTram.

Más de 500 operarios y 85 máquinas trabajan en la adecuación del terreno y la cimentación de estaciones elevadas como la de Mosquera - crédito Gobernación de Cundinamarca
El costo total del proyecto RegioTram del Norte de Bogotá se actualizó a 17.360.270.294.603 pesos constantes de 2024 - crédito Gobernación de Cundinamarca

El presidente Petro aclaró que espera que la administración de la capital decida de qué manera participará en el proyecto después de que deje de aplicar la Ley de Garantías.

Después de la ley de garantías veremos si el gobierno de Bogotá se compromete con algo, pero sigo insistiendo que el tranvía desde Zipaquirá debe tomar por la séptima e incluso salvar la 68, como se había estudiado desde un comienzo, como un tranvía eléctrico y arborizado”, detalló.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Bogotá no hizo un convenio con el Gobierno para financiar el RegioTram del Norte - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que Bogotá no hizo un convenio con el Gobierno para financiar el RegioTram del Norte - crédito @petrogustavo/X

Bogotá tenía planeado aportar $2,3 billones al RegioTram

El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que afirmó que la administración de Galán observó con sorpresa lo establecido en el Conpes 4190. Aseguró que ningún equipo de la alcaldía fue consultado sobre esa decisión.

Indicó que los funcionarios que están involucrados en la iniciativa han estado participando en mesas técnicas orientadas a resolver falencias del proyecto y, a su juicio, la solución a esas problemáticas no está en la exclusión de Bogotá. Además, según precisó, la administración informó al Gobierno Petro que apoyaría con una importante suma para su desarrollo.

“Expedir un CONPES a las carreras no acelera el proyecto sino que aumenta sus riesgos. #Bogotá siempre manifestó la voluntad de aportar $2.3 Billones, pero también la necesidad de corregir para hacer un buen proyecto”, detalló.

La capital colombiana queda por fuera del esquema de financiación del Regiotram, pese a que la mayoría de estaciones estarán en Bogotá - crédito Miguel Silva/X
La capital colombiana queda por fuera del esquema de financiación del Regiotram, pese a que la mayoría de estaciones estarán en Bogotá - crédito Miguel Silva/X

El secretario dio a conocer que se programó una reunión para el 6 de mayo con el alcalde Carlos Fernando Galán y con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, con el objetivo de discutir los hechos y evaluar las implicaciones de la determinación que tomó el Gobierno.

Por otro lado, ante los medios de comunicación, el mandatario local de Bogotá aseguró que, de continuar con el proyecto como está contemplado, podría presentar problemas en su operación, sobre todo, porque no estará integrado al sistema de transporte de la ciudad y porque tendrá dificultades en las intersecciones.

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