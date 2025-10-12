Colombia

De Halo a la vida real: épico enfrentamiento de cosplayers se presenció en el Sofa

Los espacios del Sofa siempre se han prestado para momentos memorables que se vuelven parte de la cultura popular ‘geek’ del país

El momento difundo por redes sociales, se volvió en una buena manera de evitar la lluvia - crédito @edwinnaranjo3 y @justvanelly

Bajo el incesante aguacero del sábado 11 de octubre de 2025, el Sofa en Corferias ofreció a los fanáticos de la cultura geek uno de sus momentos más absurdos y memorables: el inquisidor de Halo se lanzó a una épica batalla a golpes contra uno de sus enemigos, ambos jugándosela mientras sus trajes absorbían toneladas de agua y los espectadores se amontonaban para escapar de la lluvia.

El escenario no podía estar más lejos de la solemnidad: si en años pasados reinó la mítica pelea entre el Gansito y el Chocoramo, esta vez la adrenalina y el humor hicieron alianza bajo el diluvio bogotano.

En la multitud digital, los comentarios no se hicieron esperar y la comunidad no dudó en pedir una dosis extra de drama: “Ahora con música de Linkin Park” exigieron varios usuarios. Sin embargo, otros cosplayers (más preocupados por la integridad de sus trajes que por la viralidad) cuestionaron: “¿Valió la pena dañar el cosplay para hacer contenido?”.

La décimosexta edición del Salón del Ocio y la Fantasía (Sofa) se extiende en Bogotá del 9 al 13 de octubre, repitiendo su fórmula infalible para atraer a toda la comunidad geek, los creadores de contenido, y las marcas más asociadas al entretenimiento. Desde 2009, este evento ha sido punto de encuentro para representantes de entidades tan disímiles como Fanclub Colombia, la escena de cosplay nacional y torneos de videojuegos como League of Legends.

La programación de este año suma más de 60 universos temáticos, incluyendo la clasificatoria nacional del World Cosplay Summit (WCS), pasarelas de ‘League of Legends’, festivales de clubes de fans y numerosas actividades especiales.

Próximas actividades en la agenda incluyen poesía sinfónica, premieres de anime, la voz oficial de Superman, conciertos sinfónicos y charlas con figuras del doblaje internacional. También figuran competencias gamer, ferias de rol y exploraciones sobre “el poder de los juegos de rol en la educación”.

En el 2017, el Sofa presenció una de sus batallas icónicas cuando las mascotas de Gansito y Chocoramo pelearon en la plazoleta principal - crédito Facebook

Con miles de seguidores listos para recorrer pasillos tematizados, disfrutar conciertos o simplemente ver a héroes y villanos empapados haciendo contenido viral, el Sofa consolida una vez más en Corferias su título como el festival insignia de la cultura geek en la capital colombiana, dejando claro que, incluso bajo la lluvia, la creatividad y el humor no se mojan.

Por otra parte, el Salón del Ocio y la Fantasía se distingue por su enfoque integral, reuniendo a entusiastas de los videojuegos, la ciencia ficción, los juegos de rol y estrategia, el cómic, la literatura fantástica, el manga, el anime y el cosplay.

A diferencia de convenciones como la Comic Con, que suelen centrarse en los cómics y la cultura pop de grandes producciones y se celebran en diversas ciudades del mundo, el Sofa mantiene una identidad local y diversa, con sede exclusiva en Bogotá y una programación que incluye exhibiciones de ilustradores, adopción de mascotas y actividades de body art, entre otras.

Este año uno de los espectáculos más esperados por el público es la pasarela de cosplay grupal. En este escenario, comunidades enteras transforman el ambiente con puestas en escena que integran coreografías, música y actuaciones, convirtiendo el cosplay en una auténtica performance.

El Sofa espera romper su record de asistencia en 2025 - crédito Xataca

Los participantes representan universos tan variados como los de DC, Marvel, Naruto, Genshin Impact, One Piece, Jojo’s, Kimetsu o Dragon Ball, y logran que el público se sumerja en mundos ficticios a través de la creatividad y la pasión colectiva. Estas celebraciones destacan por su carácter inclusivo y diverso, donde decenas de cosplayers deslumbran juntos y generan una atmósfera vibrante.

Se espera que este año el Sofa en Bogotá supere su propio récord de asistencia, tras haber congregado a más de 200.000 visitantes en 2024.

