Ryan Castro se pronunció tras la cancelación de su evento gratuito en Bogotá: hizo promesa a sus fans

El reguetonero se vio obligado a cancelar su evento de lanzamiento en La Candelaria, por falta de permisos y una convocatoria que superó las expectativas

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La convocatoria para la presentación gratuita del reguetonero sobrepasó todas las expectativas, obligando a que el Distrito cancelara su realización - crédito cortesía Fenix Producciones

Miles de seguidores de Ryan Castro se congregaron en el centro de Bogotá para un evento especial de caracter gratuito el pasado viernes 10 de octubre en la cancha del parque La Concordia, en La Candelaria.

Sin embargo, la convocatoria desbordó todas las expectativas iniciales, motivo por el cual la Alcaldía de Bogotá se vio obligado a revocar los permisos otorgados inicialmente para su realización.

El evento, que tenía como objetivo presentar el nuevo álbum de Ryan Castro y agradecer el apoyo de sus seguidores, estaba programado para el viernes 10 de octubre a las 04:00 p. m. en la cancha del Parque La Concordia. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá revocó los permisos horas antes de su realización.

Según el comunicado oficial, la autorización otorgada correspondía a un evento de baja complejidad, con un aforo permitido de 150 a 500 personas, y el encuentro no cumplía con la reglamentación del Decreto 599 de 2013 ni con los requisitos de póliza de responsabilidad civil, ya que la información presentada correspondía al Movistar Arena y no al Parque La Concordia.

Pese a la suspensión del evento, quedó en evidencia el nivel de convocatoria que arrastra el Cantante del Ghetto, pues la productora responsable del mismo captó a una multitud vestida en su mayoría de rojo, color distintivo del cantante paisa.

Tras verse obligados a cancelar el evento de lanzamiento a pesar de los esfuerzos realizados a última hora para mantenerlo en pie, el artista se dirigió a sus seguidores en redes sociales.

En sus declaraciones, recogidas en su cuenta de Instagram, expresó: “Awo Bogotá. Estoy acá con todo el cariño que me ha dado esta ciudad y su gente en toda mi carrera, queriendo regalarles un momento especial más para todas esas personas que no lograron comprar su entrada para mi concierto. De mi bolsillo financié el evento para que todos pasáramos una tarde increíble, pero hoy mismo recibimos la noticia de la revocatoria de los permisos”.

Ryan Castro intentó trasladar el
Ryan Castro intentó trasladar el evento a otro lugar, pero tampoco obtuvo la autorización necesaria - crédito @ryancastrro/Instagram

Según dio a conocer el propio cantante, se intentó coordinar con el Distrito el traslado del evento a un nuevo punto de encuentro, el Mirador La Cueva del Arco, ubicado en la localidad de Santa Fe sobre los Cerros Orientales. Sin embargo, este segundo intento tampoco pudo concretarse por la falta de permisos necesarios.

“Imposible la parchada, se las quedo debiendo Bogotá, no nos dejaron en ninguna parte”, lamentó el cantante en una publicación posterior.

El artista lamentó que el
El artista lamentó que el evento finalmente tuviese que ser cancelado por parte de las autoridades - crédito @ryancastrro/Instagram

Pese a la frustración de los asistentes, Ryan Castro reiteró su compromiso con el público capitalino y prometió organizar un evento especial en el futuro.

“Bogotá los quiero mucho, no nos pudimos ‘parchar’ porque hay mucha gente y la ley no dejó ni nada, voy a planear algo bien chimba pa’ ustedes y nos desquitamos. Los veo el 31 de octubre en el Medplus, no les digo que compren boletas porque se vendieron el mismo día. Gracias por el amor siempre Bogotá, ustedes son familia”, expresó, haciendo referencia a su concierto programado para esa fecha como parte de su Sende World Tour.

Ryan Castro invitó a sus
Ryan Castro invitó a sus seguidores al concierto del 31 de octubre en el Medplus como parte de su Sende World Tour - crédito @ryancastrro/Instagram

Lanzamiento del nuevo álbum

El anuncio de esta cancelada fiesta exclusiva en Bogotá para escuchar en primicia Hopi Sendé, el nuevo álbum que generó la expectativa desbordada de los seguidores del artista.

El antioqueño reveló que estaba ultimando detalles para el lanzamiento de la segunda parte de su larga duración, disponible en todas las plataformas musicales a partir del 23 de octubre.

Según información publicada por Noticias RCN, el propio cantante expresó su entusiasmo por compartir este trabajo con sus fanáticos de manera exclusiva en un evento que se iba a celebrar de manera previa al estreno oficial.

