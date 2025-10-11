Opositores reaccionan a la carta que le envió Gustavo Petro a María Corina Machado: “Usted decidió ser ‘aliado’ de toda esa porquería”

Dávila también atacó al presidente Petro, al que señaló de "dicatadorzuelo"- crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

La carta de Gustavo Petro a María Corina Machado, un día después de que fuera anunciado su galardón como Nobel de Paz del 2025 por su lucha en favor de la democracia venezolana, se está convirtiendo en el corazón de todo un ciclón de declaraciones políticas, tras los cuestionamientos que hizo el jefe de Estado colombiano a Machado.

La misiva que escribió Petro en sus redes sociales ha resultado controversial, no solo por refutarle a Machado la petición de apoyo a líderes políticos como Benjamín Netanyahu –al que Petro no baja de “genocida”– para acabar con la tiranía de Nicolás Maduro, sino por expresar abiertamente que en Venezuela el régimen no tiene que ver con el narcotráfico.

Vicky Dávila, opositora y precandidata presidencial ya se pronunció en defensa de Machado, además de calificar a Petro como un “dictadorzuelo”.

En réplica a su extenso mensaje, Dávila escribió: "María Corina Machado es una valiente, una heroína. Ha luchado contra el narco régimen de Nicolás Maduro y su Cartel de los Soles. Usted decidió ser “aliado” de toda esa porquería que es cocaína y muerte. Millones esperamos que Trump dé la orden y tumbe a Maduro y a sus secuaces y de paso los “dictadorzuelos” como usted cojan escarmiento. ¡Venezuela libre, Colombia libre!”

Vicky Dávila ya reaccionó a la carta que le escribió a María Corina Machado - crédito @VickyDavilaH/X

El mensaje de la precandidata de hecho, exalta el hecho de que, en su carta, Gustavo Petro no condenó a Nicolás Maduro, ni reconoció que existe una dictadura en el país vecino.

Antes, Gustavo Petro escribió desafiantemente que “incluso bajo la excusa del tráfico de cocaína, que según toda la investigación internacional sobre el mercado de esta droga, no pasa sino marginalmente por su país, y no se produce aún allá, se ha cogido está excusa para invadir militarmente”.

Más reacciones a la extensa carta de Petro

La senadora Paloma Valencia Laserna, opositora y precandidata presidencial, tampoco se quedó callada.

Aunque no le rebatió todos los puntos de la cuestionada carta, sí le argumentó que, —sin afirmar que la primera versión o la segunda—contaba con varios errores de escritura.

Reacción de Paloma Valencia a la carta de Petro a María Corina Machado - crédito @PalomaValenciaL/X

Adicionalmente le incriminó de manera sugerente que, así como en su epístola como condenó a Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad, que condenara los “crímenes atroces y de lesa de las guerrillas”, que se han fortalecido en territorio colombiano.

“@petrogustavo lo reto: Haga una publicación bien escrita y que no se lea desencajada. Pida cárcel por los crímenes atroces y de lesa humanidad de las guerrillas. Y pida la liberación de la injusta detención y encarcelamiento de los 37 colombianos por parte de Maduro", escribió Valencia Laserna.

Pero además del país político, líderes de opinión en redes le argumentaron a Gustavo Petro su extensa epístola a Machado. Emmanuel Rincón, editor del medio digital República USA le envió este mensaje:

“No le entendí absolutamente nada porque lamentablemente parece que usted nunca aprendió a escribir, pero solo le pregunto, ¿Cuándo se va a quejar usted con Maduro de los colombianos que tiene secuestrados en Venezuela y del robo de las elecciones del 2024?“, cuestionó.

Algunas de las críticas contra carta de Gustavo Petro a María Corina Machado - crédito redes sociales/X

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón también publicó un duro comentario:

“Todo lo que plantea Petro en resumen es una visión que favorece el narcotráfico, valida la dictadura de Maduro, y justifica el terrorismo. Y lo peor, que a todo eso le llama paz.Cuánto daño le hace a Colombia todos los días.Y aunque lo que escribe causa burlas, lo cierto es que tiene cada día más consecuencias negativas para la vida y la economía del pueblo colombiano. Y no se pueden subestimar las intenciones perversas de permanencia en el poder”, fueron sus palabras.

El concejal Oscar Ramírez Vahos, de Bogotá, también le contestó al mandatario, y le criticó una aparente “envidia” a Machado por haber obtenido el galardón de la paz.

Porción de la carta de Petro a María Corina Machado - crédito @petrogustavo/X

“Pero si usted mismo reconoce que la carta es del 2018, ¿por qué le reclama por hechos sucedidos en 2024-2025?Usted no puede disimular la ENVIDIA (sic)“, dijo.

Ernesto Macías, expresidente del Congreso de la República, también le escribió una dura crítica.

“Este trino trasnochado parece escrito por Maduro o por algún otro cabecilla del Cartel. Su redacción es tan torpe como su contenido deplorable. Entre líneas se percibe el miedo que les causa la ofensiva militar de EE.UU contra el narcotráfico en el Caribe y la inminente caída del narco-régimen”, escribió.