Colombia

Opositores reaccionan a la carta que le envió Gustavo Petro a María Corina Machado: “Usted decidió ser ‘aliado’ de toda esa porquería”

La precandidata Vicky Dávila fue una de las primeras en emitir declaraciones en contra de Petro por cuestionar una solicitud de Machado a Israel para desmontar la dictadura de Maduro

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Dávila también atacó al presidente
Dávila también atacó al presidente Petro, al que señaló de "dicatadorzuelo"- crédito Vicky Dávila/Facebook - Presidencia

La carta de Gustavo Petro a María Corina Machado, un día después de que fuera anunciado su galardón como Nobel de Paz del 2025 por su lucha en favor de la democracia venezolana, se está convirtiendo en el corazón de todo un ciclón de declaraciones políticas, tras los cuestionamientos que hizo el jefe de Estado colombiano a Machado.

La misiva que escribió Petro en sus redes sociales ha resultado controversial, no solo por refutarle a Machado la petición de apoyo a líderes políticos como Benjamín Netanyahu –al que Petro no baja de “genocida”– para acabar con la tiranía de Nicolás Maduro, sino por expresar abiertamente que en Venezuela el régimen no tiene que ver con el narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vicky Dávila, opositora y precandidata presidencial ya se pronunció en defensa de Machado, además de calificar a Petro como un “dictadorzuelo”.

En réplica a su extenso mensaje, Dávila escribió: "María Corina Machado es una valiente, una heroína. Ha luchado contra el narco régimen de Nicolás Maduro y su Cartel de los Soles. Usted decidió ser “aliado” de toda esa porquería que es cocaína y muerte. Millones esperamos que Trump dé la orden y tumbe a Maduro y a sus secuaces y de paso los “dictadorzuelos” como usted cojan escarmiento. ¡Venezuela libre, Colombia libre!”

Vicky Dávila ya reaccionó a
Vicky Dávila ya reaccionó a la carta que le escribió a María Corina Machado - crédito @VickyDavilaH/X

El mensaje de la precandidata de hecho, exalta el hecho de que, en su carta, Gustavo Petro no condenó a Nicolás Maduro, ni reconoció que existe una dictadura en el país vecino.

Antes, Gustavo Petro escribió desafiantemente que “incluso bajo la excusa del tráfico de cocaína, que según toda la investigación internacional sobre el mercado de esta droga, no pasa sino marginalmente por su país, y no se produce aún allá, se ha cogido está excusa para invadir militarmente”.

Más reacciones a la extensa carta de Petro

La senadora Paloma Valencia Laserna, opositora y precandidata presidencial, tampoco se quedó callada.

Aunque no le rebatió todos los puntos de la cuestionada carta, sí le argumentó que, —sin afirmar que la primera versión o la segunda—contaba con varios errores de escritura.

Reacción de Paloma Valencia a
Reacción de Paloma Valencia a la carta de Petro a María Corina Machado - crédito @PalomaValenciaL/X

Adicionalmente le incriminó de manera sugerente que, así como en su epístola como condenó a Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad, que condenara los “crímenes atroces y de lesa de las guerrillas”, que se han fortalecido en territorio colombiano.

“@petrogustavo lo reto: Haga una publicación bien escrita y que no se lea desencajada. Pida cárcel por los crímenes atroces y de lesa humanidad de las guerrillas. Y pida la liberación de la injusta detención y encarcelamiento de los 37 colombianos por parte de Maduro", escribió Valencia Laserna.

Pero además del país político, líderes de opinión en redes le argumentaron a Gustavo Petro su extensa epístola a Machado. Emmanuel Rincón, editor del medio digital República USA le envió este mensaje:

“No le entendí absolutamente nada porque lamentablemente parece que usted nunca aprendió a escribir, pero solo le pregunto, ¿Cuándo se va a quejar usted con Maduro de los colombianos que tiene secuestrados en Venezuela y del robo de las elecciones del 2024?“, cuestionó.

Algunas de las críticas contra
Algunas de las críticas contra carta de Gustavo Petro a María Corina Machado - crédito redes sociales/X

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón también publicó un duro comentario:

“Todo lo que plantea Petro en resumen es una visión que favorece el narcotráfico, valida la dictadura de Maduro, y justifica el terrorismo. Y lo peor, que a todo eso le llama paz.Cuánto daño le hace a Colombia todos los días.Y aunque lo que escribe causa burlas, lo cierto es que tiene cada día más consecuencias negativas para la vida y la economía del pueblo colombiano. Y no se pueden subestimar las intenciones perversas de permanencia en el poder”, fueron sus palabras.

El concejal Oscar Ramírez Vahos, de Bogotá, también le contestó al mandatario, y le criticó una aparente “envidia” a Machado por haber obtenido el galardón de la paz.

Porción de la carta de
Porción de la carta de Petro a María Corina Machado - crédito @petrogustavo/X

“Pero si usted mismo reconoce que la carta es del 2018, ¿por qué le reclama por hechos sucedidos en 2024-2025?Usted no puede disimular la ENVIDIA (sic)“, dijo.

Ernesto Macías, expresidente del Congreso de la República, también le escribió una dura crítica.

“Este trino trasnochado parece escrito por Maduro o por algún otro cabecilla del Cartel. Su redacción es tan torpe como su contenido deplorable. Entre líneas se percibe el miedo que les causa la ofensiva militar de EE.UU contra el narcotráfico en el Caribe y la inminente caída del narco-régimen”, escribió.

Temas Relacionados

Gustavo PetroVicky DávilaMaría Corina MachadoNobel de PazColombia-Noticias

Más Noticias

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional

El club paisa y Alfredo Morelos son objeto de investigación tras la polémica decisión arbitral en el partido ante Boyacá Chicó, con la Comisión Arbitral remitiendo el caso a la Dimayor

La Comisión Disciplinaria de Dimayor

Él es Alias Palustre, el capo invisible que reaparece en los informes de los ataques a funcionarios del Inpec, los negocios de Papá Pitufo y crimen de Uribe Turbay

Jorge Eliécer Domínguez podría tener información sobre la alianza criminal detrás del asesinato del exconcejal Miguel Uribe Turbay; aunque algunas versiones lo presentan retirado de la vida criminal, su reputación de capo invisible y su influencia en la violencia del Valle del Cauca persisten

Él es Alias Palustre, el

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

España vs. Colombia EN VIVO:

En medio de hostigamientos a la Policía en Caloto, Cauca, un explosivo cayó en las instalaciones del hospital del municipio

Los hechos se habrían presentado sobre las 4:00 a. m., luego de varias horas de ataques a la estación de Policía de la Población, y en medio de los intentos por afectar a la fuerza pública, uno de estos objetos cayó en el recinto

En medio de hostigamientos a

Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

Un intercambio de acusaciones entre participantes y una negativa tajante en la cocina definieron una jornada tensa durante el reto de postres, en el que se pusieron en juego los cupos para la siguiente ronda

Violeta y Michelle tienen tenso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Violeta y Michelle tienen tenso

Violeta y Michelle tienen tenso cruce en ‘MasterChef Celebrity’ tras reto de postres: “Groserita”

Conoce las 10 mejores series de Netflix Colombia que puedes disfrutar este fin de semana

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes volvieron a encender rumores de noviazgo: una fotografía los habría delatado

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

La Chiva Gantiva celebra 15 años de carrera con nuevo álbum y gira por Colombia: “No somos estrellas, somos seres humanos”

Deportes

La Comisión Disciplinaria de Dimayor

La Comisión Disciplinaria de Dimayor abrió proceso a Alfredo Morelos por el polémico penal en el Boyacá Chicó vs. Nacional

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado