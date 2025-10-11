Colombia

Mujeres por la Democracia rinde homenaje a María Corina Machado tras ganar el Nobel de Paz: “La fuerza está en las que se levantan cada día”

El colectivo colombiano destacó el liderazgo y la valentía de la opositora venezolana, cuyo reconocimiento, afirmaron, simboliza la esperanza de miles de mujeres que defienden la libertad y la democracia en la región

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
María Corina Machado recibe el
María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática en Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

El anuncio llegó desde Oslo y rápidamente se convirtió en una ola de esperanza que cruzó fronteras. La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada el viernes, 10 de octubre, con el Premio Nobel de la Paz 2025, un reconocimiento que pone en el centro del mundo la resistencia democrática de un país golpeado por la represión y la crisis.

A sus 58 años, Machado representa mucho más que un nombre en la política venezolana. Su historia es la de una mujer que eligió quedarse cuando tantos se fueron, que enfrentó amenazas, persecuciones y campañas de desprestigio, pero que sigue hablando con la misma firmeza con la que comenzó su camino. Su propósito, dice, es claro, abrir paso a una transición pacífica y justa que devuelva la libertad a Venezuela.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Mujeres por la Democracia Colombia
Mujeres por la Democracia Colombia celebra el liderazgo ético y el servicio de Machado - crédito Mujeres por la Democracia

Mientras los titulares internacionales destacaban la noticia, Mujeres por la Democracia Colombia publicó una carta abierta cargada de emoción. En ella, agradecieron a Machado por recordarle al continente que el verdadero liderazgo no nace del poder, sino del servicio. “Yo soy parte de un movimiento”, citan, resaltando cómo esa frase sintetiza la fuerza de quienes no se rinden.

En su mensaje, las firmantes celebraron que este Nobel no solo reconoce a una mujer valiente, sino a un movimiento entero que desafió al miedo. “El Premio Nobel de la Paz que hoy recibes honra esa visión: la de una mujer que hizo de la adversidad su fuerza y del servicio a los demás, su razón de ser. Tu coherencia, tu humildad y tu compromiso con la libertad inspiran a toda una generación de mujeres que creemos en la democracia como el camino hacia la paz y la justicia”, expresaron.

El tono de la carta es tan político como humano. Las firmantes recordaron que la defensa de la democracia no es tarea de unos pocos ni de un solo país. “La democracia debe ser protegida desde cada rincón, incluida Colombia”, señalaron, aludiendo a la responsabilidad compartida en una región donde los autoritarismos y las desigualdades siguen amenazando los derechos ciudadanos.

El Comité Nobel resaltó en su comunicado que Machado “representa la esperanza de un futuro donde las voces ciudadanas son escuchadas y los derechos protegidos”. Su ejemplo, apuntaron, trasciende las fronteras venezolanas y refleja el poder de la resistencia cívica en una América Latina que aún enfrenta retrocesos democráticos.

El galardón reconoce la resistencia
El galardón reconoce la resistencia cívica frente a la represión y la crisis en Venezuela - crédito Europa Press

La imagen de Machado ondeando la bandera venezolana durante una protesta en Caracas, el 9 de enero, se convirtió en un símbolo de esa persistencia. En aquel momento, con la oposición fragmentada y el régimen afianzado, pocos imaginaban que meses después esa misma mujer recibiría el máximo reconocimiento a la paz mundial.

Tras conocer la noticia, Machado ofreció sus primeras declaraciones ante la prensa. Su voz, firme y serena, dejó claro que el galardón no la distrae de su propósito. “Este premio es de quienes siguen firmes pese al miedo, a la violencia y a la represión. Es el premio de las miles de mujeres, jóvenes y ciudadanos que no se rinden”, afirmó.

Agradeció a todos los que han acompañado su lucha, especialmente a las comunidades que mantienen viva la esperanza dentro de Venezuela. “Nos esperan tiempos difíciles, pero sé que la fuerza colectiva y la unidad serán nuestra mayor arma para construir un futuro de paz real y duradera”, añadió.

La imagen de Machado ondeando
La imagen de Machado ondeando la bandera venezolana simboliza la persistencia opositora - crédito Ariana Cubillos/AP

Machado insistió también en que la crisis venezolana no es solo política, sino profundamente humanitaria. A su juicio, el único camino hacia la reconstrucción nacional es “el respeto a los derechos fundamentales y un proceso democrático auténtico”.

Para quienes la admiran, el Nobel consagra algo más que una trayectoria, valida un modo de hacer política desde la ética, la coherencia y la fe en la gente. La carta de Mujeres por la Democracia lo resume con claridad al destacar que su liderazgo “honra la visión de liderar sumando esfuerzos, escuchando y uniendo a las personas en lugar de dividirlas”.

Machado, que en múltiples ocasiones ha sido inhabilitada y perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, se convirtió en una figura de referencia continental. Su discurso conecta con miles de ciudadanos que sueñan con recuperar la libertad, y con generaciones de mujeres que ven en ella la prueba de que la dignidad puede ser una forma de resistencia.

Temas Relacionados

María Corina MachadoNobel de PazMujeres por la DemocraciaMachadoPremio Nobel de la Paz 2025Oposición venezolanaColombia-Noticias

Más Noticias

El Festival de la Arepa celebra su versión número 12 en Boyacá: todo lo que debe saber

El municipio de Ventaquemada albergará concursos y actividades de todo tipo, dirigidas a toda la familia los días 11 y 12 de octubre

El Festival de la Arepa

Chontico Día y Noche 10 de octubre: números ganadores de los últimos sorteos

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día y Noche 10

Campesinos acusan a Arelys Henao por la destrucción de cultivos en límites de una finca en Antioquia: “Actúan como paramilitares”

La familia afectada sostiene que la intervención ocurrió en su ausencia y que poseen documentos que respaldan su derecho sobre el terreno, mientras crecen las exigencias de aclaración en redes sociales

Campesinos acusan a Arelys Henao

El Ministerio de Trabajo selló tres buques de Van Camp’s en Cartagena: hay graves denuncias por abusos laborales

El hallazgo dejó al descubierto presuntas violaciones a los derechos de más de cerca de 200 marineros colombianos y ecuatorianos

El Ministerio de Trabajo selló

Policía fue con orden de arresto incluida para la interventora de Nueva EPS designada por el Gobierno Petro: esto pasó

El juez de Yarumal, Antioquia, había ordenado la diligencia por el incumplimiento de un fallo judicial a favor de un paciente

Policía fue con orden de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

El Festival de la Arepa

El Festival de la Arepa celebra su versión número 12 en Boyacá: todo lo que debe saber

Campesinos acusan a Arelys Henao por la destrucción de cultivos en límites de una finca en Antioquia: “Actúan como paramilitares”

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Paola Jara relató el difícil camino hacia la maternidad con Jessi Uribe: tuvo dos embarazos fallidos

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Tras polémica con empresa colombiana,

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo

Colombia vs. España: estas son las figuras más destacadas de las dos selecciones Sub-20