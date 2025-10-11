Colombia

Expectativas por colaboración entre Beéle y Shakira: fans crearon una versión preliminar de cómo sonaría la canción

Una canción generada por inteligencia artificial desató especulaciones sobre una colaboración histórica que, según seguidores, podría convertirse en un hito cultural y musical del Caribe

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

El video viral de los
El video viral de los cantantes barranquilleros ha provocado reacciones positivas y rumores sobre un proyecto conjunto - crédito @beele / TikTok

La posibilidad de una colaboración entre Shakira y Beéle ha captado la atención de seguidores en todo el mundo, luego de que una iniciativa surgida entre fans alimentara el rumor y diera origen a una versión generada por inteligencia artificial del tema Llévame contigo.

Aunque la colaboración aún no es oficial, la propuesta se viralizó rápidamente en redes y despertó expectativas sobre un posible encuentro real entre ambos artistas de origen colombiano.

La versión creada por IA y publicada por Central Music une la frescura tropical de Beéle con la inconfundible voz y el estilo de Shakira, una fusión que ha encendido la conversación global sobre el futuro de la música latina. La idea, gestada por el entusiasmo del público, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una canción que, de concretarse, implicaría no solo un hecho musical de impacto, sino también un símbolo cultural de alcance histórico.

Shakira, pionera en internacionalizar el talento colombiano, lleva décadas presentando con éxito su identidad y sonidos caribeños en escenarios de Estados Unidos, Europa, India y China. Reconocida como exportadora cultural, la artista consolidó en su música rasgos propios del Caribe, la mezcla de estilos y la sensualidad del ritmo. Su influencia abrió puertas a varias generaciones de músicos en el país.

Por su parte, Beéle ha recorrido un rápido ascenso en la música global, posicionándose en pocos años entre los diez artistas más escuchados en el último año. Su propuesta une pop, afrobeat, reggae y romanticismo caribeño, lo que lo ha convertido en un fenómeno internacional. Esa versatilidad refuerza el atractivo de una posible colaboración con Shakira.

Fans de Shakira dividieron opiniones
Fans de Shakira dividieron opiniones por la posible unión de los barranquilleros - crédito @shakira/Instagram

La unión de ambos talentos, de concretarse en el futuro, pondría nuevamente a Barranquilla en el centro de la noticia cultural latinoamericana. Por ahora, la inteligencia artificial ha permitido imaginar una alianza que los fans esperan ver materializada. Sin embargo, los fanáticos de ambos esperan que la colaboración se haga real y oficial.

Así fue el encuentro real entre Beéle y Shakira

El 23 de septiembre, el encuentro entre Shakira y Beéle provocó una oleada de comentarios en redes sociales y reactivó las especulaciones sobre una posible colaboración musical entre ambos artistas colombianos.

El video de ambos bailando e interpretando Currucuchu, clásico de La Niña Emiliay símbolo del Carnaval de Barranquilla, se viralizó rápidamente y en pocas horas acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios.

En la grabación, captada en un estudio de grabación, Shakira y Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, compartieron un momento festivo interpretando y bailando la emblemática cumbia. Los seguidores reaccionaron con entusiasmo en plataformas como Tiktok e Instagram, destacando el orgullo de las raíces barranquilleras de ambos artistas. Frases como “este junte 😊 dios los bendiga siempre a los dos”, “de Barranquilla para el mundo” o “Carnavales vengan a mi” reflejaron la emoción por el encuentro y el deseo de que la unión musical se materialice.

Los cantantes barranquilleros sorprendieron con video en el estudio de grabación y despertaron rumores de colaboración - crédito @beele / TikTok

El video levantó expectativas no solo por la posibilidad de un trabajo conjunto, sino también por poner en primer plano la importancia de “Currucuchu” en el repertorio festivo y cultural del Caribe. Los usuarios expresaron: “Qué hermosa esa canción”, “bailar con este ritmo es Barranquilla pura”, “al ritmo del carnaval”, o “solo los de la costa sabemos qué significa esta hermosura”.

Sin embargo, la publicación también generó desacuerdos entre algunos internautas, especialmente a raíz de los escándalos que han rodeado recientemente a Beéle. Comentarios como “Shakira mi amor, pero tú odias a los infieles ¿qué pasó corazón?”, “Nooo Shakira nooooo!! él no hace de tooo”, “prefiero pensar que esto es IA”, o “quedé ciega sorda y muda” muestran el tono diverso del debate público.

