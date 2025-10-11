Colombia

Esposo de Arelys Henao respondió a las acusaciones de campesinos tras viralización de video: “Todo estaba bajo la ley”

El también mánager de la cantante aseguró que la justicia falló a su favor, mientras la abogada del caso advirtió sobre ataques a la reputación de la artista

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Esta es la denuncia de quienes serían los vecinos de Arelys Henao, que alegan acto de intolerancia por disputa de linderos de dos fincas - crédito @Tribuna.7/Tiktok

Luego de que se conociera un video en que una familia campesina de la vereda La Aguada , en Barbosa (Antioquia), señalara a Wilfredo Hurtado, esposo y mánager de la cantante Arelys Henao, por un conflicto relacionado con linderos de las dos fincas vecinas.

La grabación de la denuncia se viralizó masivamente en redes sociales el 10 de octubre de 2025, generando reacciones y atención mediática sobre el caso, en el que también se mencionó explícitamente a la artista colombiana.

“Mi papá tenía sembrado todas sus mejoras de yuca y plátano, y ayer, cuando no estábamos, se metieron los trabajadores de la cantante Arelys Henao con la abogada del señor Wilfredo Hurtado, el esposo de la cantante, porque él dice que este terreno le pertenece”, señaló la hija del presunto afectado.

Esposo de Arelys Henao estaría en disputas de linderos con campesinos de una finca en Barbosa, Antioquia - crédito Fotomontaje Infobae (@Tribuna.7/Tiktok-@arelyshenao/Instagram)

Consultado por El Tiempo, Hurtado aseguró que Henao no tiene relación con la situación y afirmó que "de manera oportunista quieren empañar su buen nombre, imagen y reputación, por ser una figura pública“.

Explicó en declaraciones al medio citado que existe una querella interpuesta sobre el terreno en disputa, proceso que concluyó con un fallo favorable a su parte. Además, sostuvo que cuenta con documentación emitida por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Corregiduría El Hatillo de Barbosa que respalda la resolución del conflicto.

El esposo de la artista negó que se haya tomado el sector de la finca de manera arbitraria, y precisó que debió acudir ante el corregidor para poner la denuncia, que “tomó cartas en el asunto, ya él falló a favor de nosotros”. También señaló que se ordenó un plazo de cinco días para retirar un alambrado instalado en el predio y que el fallo no fue atendido por la parte querellada.

El esposo de la cantante indicó que se quiere manchar el "buen nombre" de la artista - crédito @ArelysHenao/Instagram

De acuerdo con Hurtado, el funcionario realizó una verificación del cumplimiento y, tras constatar la ausencia del querellado y la falta de justificación, se autorizaron medidas correctivas. “En este sentido, se tomaron medidas correctivas y lógicamente él autorizó que retiraran todo de ahí, pero todo estaba bajo la ley”, sostuvo el manager de la artista. Y agregó que, en relación con el material audiovisual difundido por la familia denunciante, cestionó que los protagonistas del video no explicaran el contexto del asunto.

Por su parte, la abogada de Hurtado, Jhoana Alejandra Rodríguez Sifontes, a través de un comunicado, detalló que la querella con radicado Nro. 2024-012 se presentó en la corregiduría del Corregimiento del Hatillo, jurisdicción del municipio de Barbosa, por comportamientos contrarios a la posesión o mera tenencia de bienes inmuebles, según citó el artículo 77 de la Ley 1801 de 2016.

El proceso, que finalizó con un fallo el 3 de septiembre de 2025, otorgó al querellado la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación. No obstante, tras la notificación del fallo, el expediente fue remitido a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Barbosa para su evaluación, pero, de acuerdo al comunicado, el querellado no sustentó el recurso de apelación, por lo que se declaró desierto.

Esposo de Arelys Henao dijo que la artista no tiene relación con la disputa - crédito @arelyshenao / Instagram

Rodríguez Sifontes afirmó que “no es cierto que de manera arbitraria y con vías de hecho por parte de la autoridad competente y de Wilfredo Hurtado, se vulneraran derechos con actos violentos como lo quieren hacer ver los denunciantes".

Finalmente, la abogada expresó además preocupación por la propagación de información errónea sobre el caso, declarando que “este es un caso más donde las falsas noticias y los medios de comunicación desembocan en acciones sistemáticas de descalificación y poca credibilidad en medios masivos de comunicación que no verifican la información antes de publicar”.

