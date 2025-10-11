Colombia

Conozca seis opciones de recetas sencillas para preparar un delicioso lomo de cerdo

Desde recetas con sabores asiáticos hasta combinaciones con frutas cítricas, el lomo de cerdo se reinventa en la gastronomía local, permitiendo disfrutar de preparaciones variadas para cualquier ocasión

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El lomo de cerdo al
El lomo de cerdo al estilo oriental fusiona sabores salados y dulces con vegetales frescos y salsa de soya - crédito Ilustrativa Infobae

El lomo de cerdo es uno de los cortes más apreciados en la gastronomía colombiana por su suavidad y versatilidad en la cocina.

Estas recetas exploran diferentes formas de prepararlo, desde opciones con inspiración oriental y salsas agridulces, hasta alternativas frescas como ensaladas, sándwiches ideales para comidas informales o pinchos perfectos para reuniones al aire libre. Usando ingredientes locales y técnicas sencillas, estos platos permiten disfrutar del lomo de cerdo de manera creativa y sabrosa en cualquier ocasión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

1. Lomo de cerdo al estilo oriental

El lomo de cerdo al estilo oriental combina la jugosidad del cerdo con el toque salado-dulce de la cocina asiática, ideal para quienes buscan novedad en su menú diario.

Los medallones de cerdo en
Los medallones de cerdo en salsa de vino tinto ofrecen una opción gourmet fácil para cenas especiales en casa - crédito Ilustrativa Infobae

Tiempo de preparación:25 minutos (10 de preparación, 15 de cocción)

Ingredientes:

  1. 500 g de lomo de cerdo en cubos
  2. 1 pimentón rojo en tiras
  3. 1 zanahoria en julianas
  4. 1 cebolla puerro en julianas
  5. 2 cdas de salsa de soya
  6. 1 cda de miel
  7. 1 cda de semillas de ajonjolí
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. Aceite vegetal

Paso a paso:

  1. Dora el cerdo en cubos en sartén con aceite.
  2. Añade pimentón, zanahoria y puerro, cocina 5 minutos.
  3. Suma salsa de soya y miel; mezcla y cocina 2 minutos más.
  4. Espolvorea ajonjolí y sirve inmediatamente.

2. Medallón de cerdo en salsa vino tinto

Los medallones de cerdo en salsa de vino tinto ofrecen un toque gourmet con pocas complicaciones, ideales para una comida especial en casa.

Tiempo de preparación:20 minutos (5 de preparación, 15 de cocción)

Ingredientes:

  1. 4 medallones de lomo de cerdo
  2. ½ taza de vino tinto
  3. 1 cda de mantequilla
  4. Sal y pimienta al gusto
  5. Aceite
El lomo de cerdo en
El lomo de cerdo en salsa de naranja combina sabores cítricos y dulces para una comida ligera y diferente - crédito Ilustrativa Infobae

Paso a paso:

  1. Sella los medallones por ambos lados en sartén. Reserva.
  2. Agrega vino tinto y reduce a la mitad.
  3. Añade mantequilla, sal y pimienta.
  4. Regresa el cerdo, cocina 2 minutos y sirve.

3. Ensalada con lomo de cerdo

La ensalada con lomo de cerdo es una opción fresca y nutritiva que integra proteínas y vegetales en un solo plato.

Tiempo de preparación:15 minutos (10 de preparación, 5 de cocción)

Ingredientes:

  1. 200 g de lomo de cerdo en tiras
  2. 2 tazas de hojas verdes
  3. 1 tomate en rodajas
  4. 1 zanahoria rallada
  5. ½ aguacate en láminas
  6. 1 limón
  7. 1 cda de aceite de oliva
  8. Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Cocina las tiras de cerdo con sal y pimienta.
  2. Mezcla las hojas verdes, zanahoria, tomate y aguacate.
  3. Añade el cerdo a la ensalada.
  4. Aliña con jugo de limón, aceite, sal y pimienta.
El lomo de cerdo destaca
El lomo de cerdo destaca en la gastronomía colombiana por su suavidad y versatilidad en múltiples recetas - crédito Ilustrativa Infobae

4. Sándwich de lomo de cerdo en salsa BBQ

El sándwich de lomo de cerdo en salsa BBQ es una alternativa rápida y sabrosa para almuerzos informales o un picoteo.

Tiempo de preparación:15 minutos (5 de preparación, 10 de cocción)

Ingredientes:

  1. 200 g de lomo de cerdo en tiras
  2. 2 panes tipo baguette o hamburguesa
  3. ¼ taza de salsa BBQ
  4. 2 hojas de lechuga
  5. 1 tomate en rodajas
  6. ½ cebolla caramelizada
  7. Aceite, sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Cocina el cerdo en sartén con aceite, sal y pimienta.
  2. Añade la salsa BBQ y mezcla bien.
  3. Arma el sándwich con lechuga, tomate, cebolla y el cerdo con salsa BBQ.
  4. Sirve caliente.

5. Lomo de cerdo en salsa de naranja

El lomo de cerdo en salsa de naranja combina sabores cítricos y dulces, ideal para una comida ligera y con personalidad.

Tiempo de preparación: 20 minutos (5 de preparación, 15 de cocción)

Ingredientes:

  1. 4 filetes de lomo de cerdo
  2. 1 taza de jugo de naranja
  3. 1 cda de miel
  4. 1 cdita de mostaza
  5. Sal y pimienta
  6. Aceite

Paso a paso:

  1. Sella filetes de cerdo y reserva.
  2. En la sartén, añade jugo de naranja, miel y mostaza.
  3. Cocina hasta espesar un poco la salsa.
  4. Incorpora el cerdo y cocina 5 minutos más.
  5. Sirve con arroz o verduras.
Las recetas de lomo de
Las recetas de lomo de cerdo permiten disfrutar de platos creativos y sabrosos con ingredientes locales y técnicas sencillas - crédito Ilustrativa Infobae

6. Pincho de lomo de cerdo

Los pinchos de lomo de cerdo son fáciles, versátiles y aptos para reuniones o comidas al aire libre.

Tiempo de preparación: 25 minutos (15 de preparación, 10 de cocción)

Ingredientes:

  1. 400 g de lomo de cerdo en cubos
  2. 1 pimentón en trozos
  3. 1 cebolla en trozos
  4. 1 limón
  5. 1 diente de ajo
  6. Sal y pimienta
  7. Palillos para pinchos

Paso a paso:

  1. Marina el cerdo con limón, ajo, sal y pimienta por 10 minutos.
  2. Ensarta alternando carne, pimentón y cebolla.
  3. Asa en parrilla o sartén girando hasta dorar.
  4. Sirve con papas o ensalada.

Temas Relacionados

Lomo de cerdoRecetasRecetas colombianasColombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Durante un debate sobre cómo debería enfrentar Néstor Lorenzo a El Tri, el presentador sorprendió con su propuesta, y provocó una airada reacción del Tino

Antonio Casale propuso polémica formación

Vicky Dávila ‘estalló’ por polémica opinión de Daniel Quintero, que aseguró que el Nobel de Paz debió ganarlo Petro: “Delirante”

La periodista y precandidata presidencial argumentó su postura con información sobre la gestión del presidente en materia de seguridad y reducción de la criminalidad

Vicky Dávila ‘estalló’ por polémica

Alcaldes de Colombia enviaron duro mensaje a Petro por promover una misión internacional en Medellín: “Intromisión indebida e ilegal”

Asocapitales enfatizó que la propuesta del primer mandatario desconoce la autonomía territorial establecida en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, y viola lo establecido en el derecho internacional

Alcaldes de Colombia enviaron duro

Surge nueva irregularidad en el Icetex: Catherine Juvinao denunció presuntas anomalías en un nombramiento

La congresista expuso que un ingeniero forestal, identificado como Javier Darío Sastoque Gómez, suena para un cargo cuyos requisitos de vinculación no cumple

Surge nueva irregularidad en el

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

Desde su estreno el 8 de octubre, Caramelo ha logrado posicionarse en el ranking global de la plataforma de streaming

Caramelo: la película brasileña que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Caramelo: la película brasileña que

Caramelo: la película brasileña que cautiva a los usuarios de Netflix Colombia este fin de semana

La Chiva Gantiva celebra 15 años de carrera con nuevo álbum y gira por Colombia: “No somos estrellas, somos seres humanos”

El Festival de la Arepa celebra su versión número 12 en Boyacá: todo lo que debe saber

Campesinos acusan a Arelys Henao por la destrucción de cultivos en límites de una finca en Antioquia: “Actúan como paramilitares”

Blessd, Jessi Uribe, Bomba Estéreo, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Antonio Casale propuso polémica formación

Antonio Casale propuso polémica formación para el partido de Colombia y México: Faustino Asprilla reaccionó indignado

Tras polémica con empresa colombiana, Jackson Mora ahora afronta varias polémicas en su país, podría ir a prisión

Hijo de Miguel Ángel Russo, campeón con Millonarios, marcó con Tigres y rompió en llanto mientras su padre es velado

Así ha cambiado ‘Nacho’, el hijo de Miguel Ángel Russo: de vivir en Bogotá, a estar consagrado en el fútbol profesional

Hay un dilema en la puja por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: evalúan continuidad o cambio de modelo