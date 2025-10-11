Conozca seis opciones de recetas sencillas para preparar un delicioso lomo de cerdo

El lomo de cerdo es uno de los cortes más apreciados en la gastronomía colombiana por su suavidad y versatilidad en la cocina.
Estas recetas exploran diferentes formas de prepararlo, desde opciones con inspiración oriental y salsas agridulces, hasta alternativas frescas como ensaladas, sándwiches ideales para comidas informales o pinchos perfectos para reuniones al aire libre. Usando ingredientes locales y técnicas sencillas, estos platos permiten disfrutar del lomo de cerdo de manera creativa y sabrosa en cualquier ocasión.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
1. Lomo de cerdo al estilo oriental
El lomo de cerdo al estilo oriental combina la jugosidad del cerdo con el toque salado-dulce de la cocina asiática, ideal para quienes buscan novedad en su menú diario.
Tiempo de preparación:25 minutos (10 de preparación, 15 de cocción)
Ingredientes:
- 500 g de lomo de cerdo en cubos
- 1 pimentón rojo en tiras
- 1 zanahoria en julianas
- 1 cebolla puerro en julianas
- 2 cdas de salsa de soya
- 1 cda de miel
- 1 cda de semillas de ajonjolí
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
Paso a paso:
- Dora el cerdo en cubos en sartén con aceite.
- Añade pimentón, zanahoria y puerro, cocina 5 minutos.
- Suma salsa de soya y miel; mezcla y cocina 2 minutos más.
- Espolvorea ajonjolí y sirve inmediatamente.
2. Medallón de cerdo en salsa vino tinto
Los medallones de cerdo en salsa de vino tinto ofrecen un toque gourmet con pocas complicaciones, ideales para una comida especial en casa.
Tiempo de preparación:20 minutos (5 de preparación, 15 de cocción)
Ingredientes:
- 4 medallones de lomo de cerdo
- ½ taza de vino tinto
- 1 cda de mantequilla
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite
Paso a paso:
- Sella los medallones por ambos lados en sartén. Reserva.
- Agrega vino tinto y reduce a la mitad.
- Añade mantequilla, sal y pimienta.
- Regresa el cerdo, cocina 2 minutos y sirve.
3. Ensalada con lomo de cerdo
La ensalada con lomo de cerdo es una opción fresca y nutritiva que integra proteínas y vegetales en un solo plato.
Tiempo de preparación:15 minutos (10 de preparación, 5 de cocción)
Ingredientes:
- 200 g de lomo de cerdo en tiras
- 2 tazas de hojas verdes
- 1 tomate en rodajas
- 1 zanahoria rallada
- ½ aguacate en láminas
- 1 limón
- 1 cda de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Cocina las tiras de cerdo con sal y pimienta.
- Mezcla las hojas verdes, zanahoria, tomate y aguacate.
- Añade el cerdo a la ensalada.
- Aliña con jugo de limón, aceite, sal y pimienta.
4. Sándwich de lomo de cerdo en salsa BBQ
El sándwich de lomo de cerdo en salsa BBQ es una alternativa rápida y sabrosa para almuerzos informales o un picoteo.
Tiempo de preparación:15 minutos (5 de preparación, 10 de cocción)
Ingredientes:
- 200 g de lomo de cerdo en tiras
- 2 panes tipo baguette o hamburguesa
- ¼ taza de salsa BBQ
- 2 hojas de lechuga
- 1 tomate en rodajas
- ½ cebolla caramelizada
- Aceite, sal y pimienta
Paso a paso:
- Cocina el cerdo en sartén con aceite, sal y pimienta.
- Añade la salsa BBQ y mezcla bien.
- Arma el sándwich con lechuga, tomate, cebolla y el cerdo con salsa BBQ.
- Sirve caliente.
5. Lomo de cerdo en salsa de naranja
El lomo de cerdo en salsa de naranja combina sabores cítricos y dulces, ideal para una comida ligera y con personalidad.
Tiempo de preparación: 20 minutos (5 de preparación, 15 de cocción)
Ingredientes:
- 4 filetes de lomo de cerdo
- 1 taza de jugo de naranja
- 1 cda de miel
- 1 cdita de mostaza
- Sal y pimienta
- Aceite
Paso a paso:
- Sella filetes de cerdo y reserva.
- En la sartén, añade jugo de naranja, miel y mostaza.
- Cocina hasta espesar un poco la salsa.
- Incorpora el cerdo y cocina 5 minutos más.
- Sirve con arroz o verduras.
6. Pincho de lomo de cerdo
Los pinchos de lomo de cerdo son fáciles, versátiles y aptos para reuniones o comidas al aire libre.
Tiempo de preparación: 25 minutos (15 de preparación, 10 de cocción)
Ingredientes:
- 400 g de lomo de cerdo en cubos
- 1 pimentón en trozos
- 1 cebolla en trozos
- 1 limón
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta
- Palillos para pinchos
Paso a paso:
- Marina el cerdo con limón, ajo, sal y pimienta por 10 minutos.
- Ensarta alternando carne, pimentón y cebolla.
- Asa en parrilla o sartén girando hasta dorar.
- Sirve con papas o ensalada.