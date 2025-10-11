Colombia

Colombia da luz verde a su primera ronda minera: apuesta por el cobre, el oro y la minería sostenible

La Agencia Nacional de Minería presentó los términos de referencia de la primera ronda minera del país, que busca atraer inversión responsable en cobre, oro y polimetálicos, fortalecer los ingresos estatales y promover la inclusión de mineros ancestrales

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El oro sigue siendo uno
El oro sigue siendo uno de los metales más codiciados del país, con potencial para fortalecer las finanzas regionales y nacionales - crédito Freepik

Colombia da un paso decisivo hacia una nueva etapa de desarrollo minero con la publicación de los términos de referencia de su primera ronda de adjudicación para cobre, oro y polimetálicos. La Agencia Nacional de Minería (ANM) abrió el documento a comentarios ciudadanos, marcando el inicio de un proceso que pretende consolidar al país como un destino confiable para la inversión en minerales estratégicos, clave en la transición energética global.

El documento busca recibir observaciones y aportes antes de su versión definitiva, que será presentada oficialmente el 14 de octubre en el auditorio de la ANM, en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria contempla la adjudicación de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) en los departamentos de Antioquia, Cesar, La Guajira y Tolima, territorios identificados tras estudios conjuntos con el Servicio Geológico Colombiano por su alto potencial en cobre, oro y otros metales de gran demanda internacional.

Estos estudios técnicos confirman la presencia de yacimientos con condiciones aptas para la exploración sostenible, en momentos en que el cobre se consolida como un insumo fundamental para la fabricación de vehículos eléctricos, redes de transmisión y tecnologías limpias. Con esta iniciativa, Colombia busca incorporarse a la cadena global de minerales críticos, un paso estratégico en el contexto de la descarbonización mundial.

En varias zonas del país,
En varias zonas del país, los proyectos de minería aurífera buscan avanzar hacia la formalización y la sostenibilidad ambiental - crédito Zijin- Continental

Según la presidenta de la ANM, Lina Franco, este proceso representa “un ejercicio clave de transparencia y participación, que permitirá que la minería se convierta en una oportunidad real de desarrollo responsable y sostenible para las regiones”.

La funcionaria enfatizó que el nuevo modelo promueve la asociatividad entre empresas y mineros ancestrales formalizados, con el fin de garantizar que las comunidades locales participen activamente en los beneficios económicos y sociales que genera la actividad minera.

El enfoque participativo es uno de los pilares del proceso. Durante la jornada de socialización, que contará con la presencia de autoridades nacionales y locales, representantes diplomáticos, la academia, empresas y ciudadanía en general, se explicará en detalle el mecanismo de selección objetiva que regirá la adjudicación de las AEM.

Los asistentes podrán formular observaciones y propuestas para mejorar el documento, fortaleciendo así su legitimidad y su alineación con las mejores prácticas internacionales.

El modelo colombiano toma como referencia las experiencias de Chile, Argentina, Brasil, Perú, Surinam, México, Ecuador, Indonesia e India, países que han implementado rondas públicas para atraer inversión minera con altos estándares de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG).

La publicación de los términos
La publicación de los términos de referencia marca una decisión histórica para abrir la primera ronda minera de cobre, oro y polimetálicos en Colombia - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

La ANM destaca que este proceso busca atraer empresas con operaciones sostenibles y compromiso con el desarrollo regional, garantizando además seguridad jurídica y transparencia en todas las etapas.

El documento en consulta incluye criterios técnicos, ambientales y sociales, y establece mecanismos para que las propuestas generen mayores ingresos para el Estado, más allá de las regalías, mediante aportes adicionales y compromisos de inversión social.

Esto permitirá fortalecer las finanzas públicas, mejorar la infraestructura en zonas mineras y promover proyectos de conservación ambiental.

De acuerdo con la ANM, la ronda minera será también una herramienta para fomentar la formalización minera y reducir la informalidad en regiones con tradición extractiva, integrando a los mineros ancestrales en esquemas legales y sostenibles.

La entidad resalta que el proceso no solo persigue beneficios económicos, sino también sociales y ambientales, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible y la política de transición energética del Gobierno nacional.

El cobre, mineral esencial para
El cobre, mineral esencial para la transición energética, impulsa la apuesta de Colombia por una minería moderna y sostenible - crédito Florence Lo/Ruters

La primera ronda minera de cobre, oro y polimetálicos es vista por el sector como una oportunidad para dinamizar la economía en 2026, con la expectativa de aumentar las regalías, generar empleo y atraer inversión extranjera directa.

Los beneficios, sin embargo, dependerán de la capacidad institucional para garantizar licenciamiento ágil, seguridad jurídica y control ambiental estricto, factores clave para mantener la confianza de los inversionistas y la aceptación social de los proyectos.

“La minería bien hecha será clave para el desarrollo económico y la transición energética del país”, resaltó la ANM en un comunicado. El Gobierno busca así equilibrar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales con la protección de los ecosistemas, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a las comunidades y contribuyan al crecimiento sostenible del país.

Temas Relacionados

Oro en ColombiaAgencia Nacional de MineríaRonda de inversiónInversión internacionalMinería en ColombiaCobre inversión ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Fecode confirmó que liberaron a docente del Catatumbo que estuvo una semana secuestrada: “Exigimos respeto por la vida”

La organización sindical ratificó que la profesora fue devuelta a su familia y reiteró la petición de condiciones seguras para quienes enseñan

Fecode confirmó que liberaron a

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Las “Azucareras” sueñan con dar el golpe sobre la mesa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título

Deportivo Cali vs. São Paulo:

Familiares de guardianes del Inpec hacen plantón en La Picota para exigir al Gobierno medidas urgentes contra la violencia: “Queremos que lleguen vivos a casa”

Tras los recientes atentados que dejaron tres funcionarios muertos, familiares de guardianes del Inpec se manifestaron frente a la cárcel La Picota para exigir medidas de protección efectivas y rechazar la violencia contra el personal penitenciario

Familiares de guardianes del Inpec

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional

Este hecho inédito resalta la diversidad y el alcance del fútbol nacional, y evidencia el momento de expansión y proyección que vive el deporte en Colombia

Jornada histórica para el fútbol

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, formaciones confirmadas en Talca

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

España vs. Colombia EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos menores de 8 y

Dos menores de 8 y 6 años resultaron gravemente heridos tras pisar mina antipersona: uno de ellos perdió un brazo

Capturados cuatro implicados en atentado con moto bomba en el Huila que dejó dos muertos y 32 heridos: a Karla la delató un tatuaje

Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un balcón en un edificio al sur de Medellín: intentaba escapar de la Policía

El crudo testimonio de los soldados heridos en ataque del ELN en Puerto Jordan: “De un momento a otro se escuchó un fuerte estruendo”

Ejército halló el cadáver de soldado que cayó al río Cimitarra en Yondó, Antioquia, tras hostigamiento del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón responde a la

Juliana Calderón responde a la ola de críticas contra Yina Calderón antes del combate con Andrea Valdiri: “Ustedes no saben qué pueda pasar”

Halloween 2025 llega con actividades gratuitas y culturales para toda la familia en Bogotá

Expectativas por colaboración entre Beéle y Shakira: fans crearon una versión preliminar de cómo sonaría la canción

Hermana de Karol G responde a críticas por compartir canción de Anuel AA, ex de ‘La Bichota’: “Por qué les perjudicó tanto”

Dayana Jaimes responde a Betsy Liliana tras ser comparada con la perra de Copetran: “Animalitos que tienen mejores sentimientos que algunos humanos”

Deportes

Deportivo Cali vs. São Paulo:

Deportivo Cali vs. São Paulo: hora y dónde ver a las campeonas de Colombia por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Jornada histórica para el fútbol colombiano: cuatro selecciones compiten el 11 de octubre a nivel internacional

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025, formaciones confirmadas en Talca

Fuertes críticas del periodismo mexicano a la selección Colombia en la previa del amistoso: “Son mediocres”

Asistente colombiano de Miguel Ángel Russo se confesó tras su muerte: “Quería terminar en Boca”