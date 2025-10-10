Colombia

Roy Barrera pidió el respaldo de la bancada del Partido de la U para su precandidatura presidencial: “Que me escuchen”

El exembajador del Gobierno Petro recordó que la U ha sido su casa política durante 16 años, periodo en el que lo presidió en dos ocasiones y representó como presidente del Congreso en 2012 y 2013

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Roy Barreras quiere que el
Roy Barreras quiere que el Partido de la U lo apoye en su precandidatura presidencial - crédito Colprensa

Roy Barrera solicitó formalmente al partido de la U el respaldo a su precandidatura presidencial, con el objetivo de que la colectividad recupere el protagonismo en el escenario político nacional.

En una comunicación dirigida a los codirectores y parlamentarios el 29 de septiembre de 2025, el ex embajador destacó su trayectoria en el partido y la importancia de que la U vuelva a desempeñar un papel central en la definición de políticas públicas y en la conducción del país.

En su petición, Barrera pidió tener un espacio de intervención en una próxima reunión de la bancada en espacios de la Rama Legislativa, donde espera exponer su visión para conducir a Colombia.

“Como hijo y como compañero que he sido de la mayoría de nuestros parlamentarios, quiero solicitarles formalmente que me escuchen en la reunión de bancada de Cámara y Senado para compartirles el camino que hemos previsto para conducir a Colombia hacia un gobierno seguro, estable, sensible y eficaz.

Subrayó que su propuesta busca no solo fortalecer la candidatura presidencial, sino también acompañar el propósito de cada integrante del partido de llegar al Congreso de la República, de modo que la colectividad cuente con un candidato propio y que cada parlamentario tenga un referente presidencial que impulse su labor.

Carta de Roy Barreras al
Carta de Roy Barreras al partido de la U pidiendo apoyo a la precandidatura presidencial - crédito redes sociales/X

El político recordó que el partido de la U, al que definió como el “partido de la UNIDAD”, ha sido su casa política durante dieciséis años, periodo en el que lo presidió en dos ocasiones y representó como presidente del Congreso en 2012 y 2013.

“Un partido que tuve el honor de presidir en dos ocasiones, un partido al que también tuve el honor de representar como presidente del congreso en los años 2012 y 2013 y con el que fui feliz de la mano de muchos de ustedes recorriendo las regiones, construyendo nuestras listas regionales a la Cámara de Representantes, impulsando nuestros Senadores, construyendo juntos la estructura política en alcaldías y gobernaciones avalando a nuestros diputados y concejales”.

Roy Barreras, exsenador y exembajador
Roy Barreras, exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El ex presidente del Congreso lamentó que, desde 2018, la U haya dejado de ser “el partido del gobierno”, es decir, la fuerza que orienta, lidera y define las políticas públicas para resolver los problemas del país. Barrera sostuvo que la colectividad cuenta con parlamentarios expertos en sectores clave como seguridad, salud, economía, energía, agroindustria, educación y asuntos sociales, y consideró que ha llegado el momento de que el partido retome su papel de liderazgo en el gobierno nacional.

En cuanto a los ejes de su eventual campaña presidencial, Barrera propuso abordar los principales desafíos del país: seguridad y orden público, salud, estabilidad fiscal, el futuro del sector minero-energético, el desarrollo agroindustrial, el cierre de brechas sociales y la recomposición de las relaciones internacionales.

Destacó que estos temas han estado históricamente en la agenda de la U y que la experiencia de sus parlamentarios en las distintas comisiones constitucionales representa un activo fundamental para el diseño de políticas públicas eficaces, que podrían tener beneficios para el país.

En una comunicación dirigida a
En una comunicación dirigida a los codirectores y parlamentarios el 29 de septiembre de 2025, el ex embajador destacó su trayectoria en el partido y la importancia de que la U vuelva a desempeñar un papel central en la definición de políticas públicas y en la conducción del país - crédito Colprensa

Finalmente, en el documento, Roy Barrera hizo un llamado a la unidad y a la participación activa de los parlamentarios en el proceso de selección del candidato presidencial, invitando a que cada miembro de la bancada respalde la construcción de una propuesta sólida y representativa para las próximas elecciones Colombia, siendo él, una de las posibilidades.

A la espera de una respuesta de la dirección del partido, Barrera dejó en manos de la colectividad la decisión de abrirle el espacio para presentar su proyecto político y definir el rumbo de la U en el próximo ciclo electoral.

