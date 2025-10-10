Juzgado admitió millonaria demanda contra el Estado y un reconocido hotel por el homicidio del fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió la demanda de la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci por su asesinato en Barú - crédito Nathalia Aguilar/EFE

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue asesinado en las playas de Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022 durante un atentado perpetrado por sicarios colombianos.

La acción judicial fue dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, lugar donde el fiscal se hospedaba cuando ocurrió el ataque.

En la demanda, la familia de Pecci sostiene que tanto los entes estatales como la empresa hotelera incurrieron en inacción negligente, lo que habría facilitado el desarrollo del hecho que terminó con la vida del funcionario judicial.

Según se describe en el documento admitido por el juzgado, “en esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado”, se lee en la demanda.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los familiares del fiscal —su viuda, hijo, padres, hermanos y sobrinos— reclaman una indemnización que supera los $2.000 millones. La pretensión de la demanda incluye la reparación por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante que, según los accionantes, derivan directamente del homicidio del funcionario especializado en la lucha contra el crimen organizado.

Noticia en desarrollo...